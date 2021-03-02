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Foreign Policy раскритиковал финансовую политику Украины
Foreign Policy раскритиковал финансовую политику Украины
Государственный долг Украины постоянно растет, а президент Владимир Зеленский лишь усугубляет эту проблему. Такое мнение высказал автор статьи в американском... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T04:08
2021-03-02T05:35
реакция на события на украине
ситуация на украине
мвф
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Государственный долг Украины постоянно растет, а президент Владимир Зеленский лишь усугубляет эту проблему. Такое мнение высказал автор статьи в американском журнале Foreign Policy.МВФ, отмечается в публикации, прогнозировал, что уровень государственного долга Украины в 2020 году должен превысить 65,4 процента ВВП. При этом Киеву в первом полугодии 2021-го предстоит выплатить по обязательствам 11 миллиардов долларов, а в втором полугодии - еще 10 миллиардов.Международный валютный фонд обусловил денежную помощь Украине проведением различных реформ, которые в будущем должны снизить ее зависимость от зарубежной финансовой поддержки. Однако Киев, отмечает Foreign Policy, ищет пути обхода условий МВФ. Это опасная стратегия для страны, которая остро нуждается в хороших отношениях с США и странами Западной Европы, являющимися основным источником денежных средств для Фонда, резюмирует издание.В январе государственный долг Украины увеличился почти на 500 миллионов долларов и составил 90,74 миллиарда долларов.Миссия МВФ в декабре 2020 года начала свою работу по пересмотру программы stand-by — целевого кредита. Несмотря на большие ожидания Минфина и Национального банка Украины, переговоры не были успешными — фонд остался недоволен прогрессом Киева.Позднее стало известно, что миссия МВФ завершила работу из-за ряда вопросов, связанных с борьбой с коррупцией, судебной реформой, а также работой Нацбанка.Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в пять миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда страна уже получила. Ожидаются еще четыре, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся — по итогам двух обзоров в 2021 году.Украинские политики неоднократно указывали на бедственное положение экономики страны. Так, бывший министр экономики Виктор Суслов дал негативный прогноз для Украины в наступившем году. Он прокомментировал ситуацию с ростом государственного долга и падением экономики и заявил, что страна движется к дефолту. Экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс властей причиной "полного коллапса". Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, в свою очередь, называл кредитные программы МВФ на Украине капитуляцией.
https://ria.ru/20210221/ukraina-1598480147.html
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реакция на события на украине, ситуация на украине, мвф, владимир зеленский, украина

Foreign Policy раскритиковал финансовую политику Украины

04:08 02.03.2021 (обновлено: 05:35 02.03.2021)
 
© Depositphotos / DmitrozaУкраинская гривна
Украинская гривна - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Depositphotos / Dmitroza
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Государственный долг Украины постоянно растет, а президент Владимир Зеленский лишь усугубляет эту проблему. Такое мнение высказал автор статьи в американском журнале Foreign Policy.
МВФ, отмечается в публикации, прогнозировал, что уровень государственного долга Украины в 2020 году должен превысить 65,4 процента ВВП. При этом Киеву в первом полугодии 2021-го предстоит выплатить по обязательствам 11 миллиардов долларов, а в втором полугодии - еще 10 миллиардов.
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21 февраля, 15:05
Раскрыт худший сценарий для Украины
Международный валютный фонд обусловил денежную помощь Украине проведением различных реформ, которые в будущем должны снизить ее зависимость от зарубежной финансовой поддержки. Однако Киев, отмечает Foreign Policy, ищет пути обхода условий МВФ. Это опасная стратегия для страны, которая остро нуждается в хороших отношениях с США и странами Западной Европы, являющимися основным источником денежных средств для Фонда, резюмирует издание.
В январе государственный долг Украины увеличился почти на 500 миллионов долларов и составил 90,74 миллиарда долларов.
Миссия МВФ в декабре 2020 года начала свою работу по пересмотру программы stand-by — целевого кредита. Несмотря на большие ожидания Минфина и Национального банка Украины, переговоры не были успешными — фонд остался недоволен прогрессом Киева.
Позднее стало известно, что миссия МВФ завершила работу из-за ряда вопросов, связанных с борьбой с коррупцией, судебной реформой, а также работой Нацбанка.
Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в пять миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда страна уже получила. Ожидаются еще четыре, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся — по итогам двух обзоров в 2021 году.
Последствия снегопада в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 08:00
Украина жестко поглумилась над МВФ
Украинские политики неоднократно указывали на бедственное положение экономики страны. Так, бывший министр экономики Виктор Суслов дал негативный прогноз для Украины в наступившем году. Он прокомментировал ситуацию с ростом государственного долга и падением экономики и заявил, что страна движется к дефолту. Экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс властей причиной "полного коллапса". Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, в свою очередь, называл кредитные программы МВФ на Украине капитуляцией.
 
Реакция на события на УкраинеСитуация на УкраинеМВФВладимир ЗеленскийУкраина
 
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