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https://ria.ru/20210302/christies-1599606776.html
Эскиз картины Ван Гога продали за рекордные десять миллионов долларов
Эскиз картины Ван Гога продали за рекордные десять миллионов долларов
Набросок картины "Молодая японка" авторства Винсента Ван Гога продан на торгах в Нью-Йорке за 10,4 миллиона долларов, сообщает аукционный дом Christie's. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T15:19
2021-03-02T15:19
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Набросок картины "Молодая японка" авторства Винсента Ван Гога продан на торгах в Нью-Йорке за 10,4 миллиона долларов, сообщает аукционный дом Christie's."Молодая японка" Винсента Ван Гога (около 1888 года создания) собрала 10 436 000 долларов. Технически новаторский с поразительно разнообразным диапазоном штрихов, линий и точек, этот портрет отражает саму суть модели, которая ему позировала", - говорится в сообщении аукционного дома в Twitter.Как уточняет газета Art Newspaper, рисунок был продан за 8,8 миллиона долларов – 10,4 миллиона долларов с комиссией. Это рекордно вырученная на аукционе сумма для рисунков Ван Гога. Аукционный дом не раскрывает, кто купил или продал эскиз.Этот рисунок Ван Гог сделал летом 1888 года во французском городе Арль (Прованс), который он назвал "Японией юга". На рисунке изображена девушка в возрасте от 12 до 14 лет. Художник в своей работе вдохновлялся японским искусством и романом француза Пьера Лоти "Мадам Хризантема". Он объяснял, что слово Mousmé (так картина называется в оригинале) – "одно из самых красивых в японском языке" и обозначает молодую девушку.Оценочная стоимость эскиза лежала в диапазоне между 7 и 10 миллионами долларов. Размер рисунка – 31,3 на 23,9 сантиметра, в левом нижнем углу стоит подпись "Винсент". Набросок выполнен на бумаге карандашом, поверх которого художник работал тростниковой палочкой (каламом) и коричневой тушью.Сама картина "Молодая японка", которая был написана на основе наброска, висит в Национальной галерее искусства в Вашингтоне.
https://ria.ru/20210225/auktsion-1598889616.html
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новости культуры, музеи, винсент ван гог, нью-йорк (город), вашингтон (город), twitter

Эскиз картины Ван Гога продали за рекордные десять миллионов долларов

15:19 02.03.2021
 
© Vincent van Gogh (1853-1890) Картина "La Mousmé"
Картина La Mousmé - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Vincent van Gogh (1853-1890)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Набросок картины "Молодая японка" авторства Винсента Ван Гога продан на торгах в Нью-Йорке за 10,4 миллиона долларов, сообщает аукционный дом Christie's.
"Молодая японка" Винсента Ван Гога (около 1888 года создания) собрала 10 436 000 долларов. Технически новаторский с поразительно разнообразным диапазоном штрихов, линий и точек, этот портрет отражает саму суть модели, которая ему позировала", - говорится в сообщении аукционного дома в Twitter.
Как уточняет газета Art Newspaper, рисунок был продан за 8,8 миллиона долларов – 10,4 миллиона долларов с комиссией. Это рекордно вырученная на аукционе сумма для рисунков Ван Гога. Аукционный дом не раскрывает, кто купил или продал эскиз.
Этот рисунок Ван Гог сделал летом 1888 года во французском городе Арль (Прованс), который он назвал "Японией юга". На рисунке изображена девушка в возрасте от 12 до 14 лет. Художник в своей работе вдохновлялся японским искусством и романом француза Пьера Лоти "Мадам Хризантема". Он объяснял, что слово Mousmé (так картина называется в оригинале) – "одно из самых красивых в японском языке" и обозначает молодую девушку.
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Оценочная стоимость эскиза лежала в диапазоне между 7 и 10 миллионами долларов. Размер рисунка – 31,3 на 23,9 сантиметра, в левом нижнем углу стоит подпись "Винсент". Набросок выполнен на бумаге карандашом, поверх которого художник работал тростниковой палочкой (каламом) и коричневой тушью.
Сама картина "Молодая японка", которая был написана на основе наброска, висит в Национальной галерее искусства в Вашингтоне.
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