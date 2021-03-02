https://ria.ru/20210302/avakov-1599677174.html

Аваков заявил, что не отдаст русский язык России

Аваков заявил, что не отдаст русский язык России

2021-03-02T22:58

2021-03-02T22:58

2021-03-03T04:57

дмитрий гордон

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

арсен аваков

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 2 мар - РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру, поскольку русская языковая культура, по его мнению, в значительной мере принадлежит и украинцам.Соответствующее заявление Аваков сделал в интервью программе "В гостях у Дмитрия Гордона", отвечая на вопрос, может ли Киев инициировать запрет на вещание российских телеканалов по всему миру."Не знаю, как это возможно, я бы лучше сделал по-другому. Я бы инициировал, чтобы наши телеканалы (вещали) по всему миру, в том числе русскоязычные… Русский язык, или, как я его называю, слобожанский язык в нашем случае, не принадлежит (одной только) России. В Украине государственный язык - украинский… Но русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам. Почему я должен ее отдавать?" - сказал Аваков.Как полагает министр, украинские русскоязычные телеканалы с удовольствием смотрели бы за рубежом.В апреле 2019 года парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи до 6,8 тысячи гривен (184 и 245 долларов соответственно). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на Украине вступила в силу 16 января.В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны о применении санкций на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Попавшие под санкции каналы являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии осудили это решение и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.

https://ria.ru/20210301/yazyk-1599461128.html

https://ria.ru/20210223/skandal-1598626356.html

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий гордон, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, арсен аваков, владимир зеленский, украина, в мире