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https://ria.ru/20210302/avakov-1599677174.html
Аваков заявил, что не отдаст русский язык России
Аваков заявил, что не отдаст русский язык России
2021-03-02T22:58
2021-03-03T04:57
дмитрий гордон
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
арсен аваков
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 2 мар - РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру, поскольку русская языковая культура, по его мнению, в значительной мере принадлежит и украинцам.Соответствующее заявление Аваков сделал в интервью программе "В гостях у Дмитрия Гордона", отвечая на вопрос, может ли Киев инициировать запрет на вещание российских телеканалов по всему миру."Не знаю, как это возможно, я бы лучше сделал по-другому. Я бы инициировал, чтобы наши телеканалы (вещали) по всему миру, в том числе русскоязычные… Русский язык, или, как я его называю, слобожанский язык в нашем случае, не принадлежит (одной только) России. В Украине государственный язык - украинский… Но русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам. Почему я должен ее отдавать?" - сказал Аваков.Как полагает министр, украинские русскоязычные телеканалы с удовольствием смотрели бы за рубежом.В апреле 2019 года парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи до 6,8 тысячи гривен (184 и 245 долларов соответственно). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на Украине вступила в силу 16 января.В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны о применении санкций на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Попавшие под санкции каналы являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии осудили это решение и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.
https://ria.ru/20210301/yazyk-1599461128.html
https://ria.ru/20210223/skandal-1598626356.html
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дмитрий гордон, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, арсен аваков, владимир зеленский, украина, в мире

Аваков заявил, что не отдаст русский язык России

22:58 02.03.2021 (обновлено: 04:57 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Читать ria.ru в
КИЕВ, 2 мар - РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру, поскольку русская языковая культура, по его мнению, в значительной мере принадлежит и украинцам.
Соответствующее заявление Аваков сделал в интервью программе "В гостях у Дмитрия Гордона", отвечая на вопрос, может ли Киев инициировать запрет на вещание российских телеканалов по всему миру.
"Не знаю, как это возможно, я бы лучше сделал по-другому. Я бы инициировал, чтобы наши телеканалы (вещали) по всему миру, в том числе русскоязычные… Русский язык, или, как я его называю, слобожанский язык в нашем случае, не принадлежит (одной только) России. В Украине государственный язык - украинский… Но русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам. Почему я должен ее отдавать?" - сказал Аваков.
Как полагает министр, украинские русскоязычные телеканалы с удовольствием смотрели бы за рубежом.
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На Украине "переименовали" русский язык
В апреле 2019 года парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи до 6,8 тысячи гривен (184 и 245 долларов соответственно). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на Украине вступила в силу 16 января.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны о применении санкций на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Попавшие под санкции каналы являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии осудили это решение и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.
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Дмитрий ГордонОппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукАрсен АваковВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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