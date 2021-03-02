https://ria.ru/20210302/arest-1599585259.html

Следствие попросило продлить арест Сафронову

Следствие попросило продлить арест Сафронову

Следствие ФСБ просит Лефортовский суд Москвы продлить до 7 мая арест экс-журналисту и советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене,... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T13:25

2021-03-02T13:25

2021-03-02T13:25

иван сафронов

дело советника гендиректора "роскосмоса"

россия

роскосмос

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий песков

москва

сша

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Следствие ФСБ просит Лефортовский суд Москвы продлить до 7 мая арест экс-журналисту и советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Следствие просит суд продлить Сафронову меру пресечения до 7 мая 2021 года", - рассказал собеседник агентства.Ходатайство будет рассмотрено сегодня.Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.

https://ria.ru/20210302/safronov-1599575997.html

https://ria.ru/20210215/safronov-1597466783.html

россия

москва

сша

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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", россия, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, москва, сша, происшествия