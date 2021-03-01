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Земфиру обвинили в плагиате обложки ее нового альбома
Земфиру обвинили в плагиате обложки ее нового альбома
Музыкант Leo Luganskiy (Лев Луганский) обвинил в соцсетях певицу Земфиру в плагиате обложки, которую она выбрала для своего нового альбома "Бордерлайн" (релиз... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T16:22
2021-03-01T16:22
2021-03-01T16:22
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Музыкант Leo Luganskiy (Лев Луганский) обвинил в соцсетях певицу Земфиру в плагиате обложки, которую она выбрала для своего нового альбома "Бордерлайн" (релиз состоялся 26 февраля).В 2019-м году у Луганского вышел сингл "Brdrline" с такой же перечеркнутой надписью на черном фоне обложки. Похожая сейчас иллюстрирует альбом Земфиры. Для сравнения он разместил оба изображения. Единственная разница — в языке. У Луганского название сингла звучит на английском, у Земфиры — на русском.Певица и ее директор пока не прокомментировали ситуацию. Альбом "Бордерлайн" стал первым для Земфиры за последние восемь лет. Последний — "Жить в твоей голове" был представлен в 2013-м году. Новый сборник состоит из 12 песен и доступен к прослушиванию на платформах на всех цифровых площадках.
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музыка, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, земфира, новости культуры
МОСКВА, 1 мар
— РИА Новости.
Музыкант Leo Luganskiy (Лев Луганский) обвинил в соцсетях певицу Земфиру в плагиате обложки, которую она выбрала для своего нового альбома "Бордерлайн" (релиз состоялся
26 февраля).
В 2019-м году у Луганского вышел сингл "Brdrline" с такой же перечеркнутой надписью на черном фоне обложки. Похожая сейчас иллюстрирует альбом Земфиры.
"Рекламная пауза", — иронично высказался музыкант.
Для сравнения он разместил оба изображения. Единственная разница — в языке. У Луганского название сингла звучит на английском, у Земфиры — на русском.
Певица и ее директор пока не прокомментировали ситуацию.
Альбом "Бордерлайн" стал первым для Земфиры за последние восемь лет. Последний — "Жить в твоей голове" был представлен в 2013-м году. Новый сборник состоит из 12 песен и доступен к прослушиванию на платформах на всех цифровых площадках.