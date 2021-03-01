https://ria.ru/20210301/zemfira-1599415253.html

Земфиру обвинили в плагиате обложки ее нового альбома

Земфиру обвинили в плагиате обложки ее нового альбома

Музыкант Leo Luganskiy (Лев Луганский) обвинил в соцсетях певицу Земфиру в плагиате обложки, которую она выбрала для своего нового альбома "Бордерлайн" (релиз... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T16:22

2021-03-01T16:22

2021-03-01T16:22

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Музыкант Leo Luganskiy (Лев Луганский) обвинил в соцсетях певицу Земфиру в плагиате обложки, которую она выбрала для своего нового альбома "Бордерлайн" (релиз состоялся 26 февраля).В 2019-м году у Луганского вышел сингл "Brdrline" с такой же перечеркнутой надписью на черном фоне обложки. Похожая сейчас иллюстрирует альбом Земфиры. Для сравнения он разместил оба изображения. Единственная разница — в языке. У Луганского название сингла звучит на английском, у Земфиры — на русском.Певица и ее директор пока не прокомментировали ситуацию. Альбом "Бордерлайн" стал первым для Земфиры за последние восемь лет. Последний — "Жить в твоей голове" был представлен в 2013-м году. Новый сборник состоит из 12 песен и доступен к прослушиванию на платформах на всех цифровых площадках.

https://radiosputnik.ria.ru/20210226/zemfira-1599135414.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, земфира, новости культуры