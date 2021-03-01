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Ближний Восток ждет беды: США накажут Саудовскую Аравию
Ближний Восток ждет беды: США накажут Саудовскую Аравию
Лига арабских государств поддержала Саудовскую Аравию, которая отвергла доклад американской разведки, возложившей ответственность за убийство саудовского... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T08:00
2021-03-01T08:09
мнение - авторы
ближний восток
дональд трамп
лига арабских государств
джо байден
саудовская аравия
сша
в мире
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Лига арабских государств поддержала Саудовскую Аравию, которая отвергла доклад американской разведки, возложившей ответственность за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи на руководство страны и лично наследного принца Мухаммеда бен Салмана.Генеральный секретарь организации Ахмед Абу аль-Гейт заявил, что "американская разведка не является судебным или международным органом, принимающим решения" и "прерогативу привлечения виновных в деле Хашукджи имеют исключительно судебные власти Саудовской Аравии". Кроме того, он подчеркнул, что "вопросы прав человека не должны политизироваться".Доклад спецслужбы опубликован в конце прошлой недели, и за ним немедленно были объявлены санкции, которые Штаты ввели против 76 граждан королевства. Сам Мухаммед бен Салман в данный список не попал. По сведениям The New York Times, Белый дом отказался — во всяком случае, пока — от этой идеи, хотя она активно обсуждалась, поскольку рестрикции в отношении наследника престола означали бы полный разрыв отношений с ключевым союзником США на Ближнем Востоке. В то же время на "наказании" принца настаивают высокопоставленные представители Демократической партии в конгрессе и влиятельнейшие американские СМИ (включая ту же The New York Times).Как бы то ни было, анонсированные Вашингтоном меры — это только начало. Согласно заявлению американского президента, сегодня США объявят "новые изменения" своей политики в отношении Саудовской Аравии. Причем Джо Байден подчеркнул, что он обсудил сложившуюся ситуацию не с наследным принцем, которого нередко называют реальным правителем страны, а с его отцом — 85-летним королем Салманом.Иллюзий по поводу особенностей государственно-политической системы Саудовской Аравии Соединенные Штаты, разумеется, никогда не питали, но это никогда не мешало двум странам многие годы оставаться стратегическими партнерами.Однако резкая реакция на обвинения Соединенными Штатами не только Эр-Рияда, но и других стран Персидского залива, а также всей Лиги арабских государств (среди членов которой у королевства хватает недоброжелателей) намекает, что на этот раз Ближний Восток ожидает от американцев действий, выходящих далеко за рамки "милые бранятся — только тешатся". Даже в Турции, у которой откровенно плохие отношения с саудитами, относятся к происходящему с откровенной настороженностью и не ждут ничего хорошего.Саудовская Аравия является для новой администрации США прямо-таки идеальном объектом, который можно использовать для демонстрации ликвидации внешнеполитического наследия предыдущего президента. В первую очередь это касается подчеркнуто делового, свободного от идеологических догм подхода Трампа к любой проблеме. На его место приходят самые передовые идеи как главное мерило и двигатель политических решений.К слову сказать, это принципиально новый для США феномен. Да, американцы всегда активно использовали правозащитную, демократическую и либеральную риторику в своей внешней политике, но та неизменно была просто инструментом, который применялся в удобные моменты и игнорировался, когда был некстати. Именно поэтому Саудовская Аравия и многие другие весьма далекие от демократических идеалов страны долгие годы оставались в статусе друзей и союзников Америки.Теперь же левацко-либеральная идеология набрала такое влияние, что пытается из инструмента превратиться в реальную "руководящую и направляющую" силу. Собственно, громкоголосые требования либерального политического и медиаистеблишмента применить санкции против саудовского принца — в то время как трезвые головы в администрации пытаются объяснить неразумность такого шага — наглядно показывают трансформацию, переживаемую американской политикой.Но главная проблема все-таки не в идеологии, а в ресурсах.Ближний Восток на протяжении десятилетий выступал для Соединенных Штатов главным геополитическим полигоном, на котором они старательно поддерживали высокий уровень конфликтности, что позволяло им выкачивать оттуда все, что возможно.Может показаться странным, но одним из главных итогов президентства Дональда Трампа стало снижение напряженности в регионе и повышение уровня добрососедства между государствами — и это несмотря на многочисленные кризисы, в том числе военного характера, вереницей вспыхивавшие все четыре года его правления. Одно только налаживание отношений Израиля с рядом арабских соседей (так называемые Авраамовы соглашения) тянет на по-настоящему эпохальное событие.Все дело в том, что основные усилия по геополитической конфронтации и поиску нужных Америке ресурсов бывший президент переориентировал на другие направления, в первую очередь — на Китай и Европу. Разумеется, на Ближнем Востоке Трамп тоже свое не упускал — многомиллиардная оружейная сделка с саудитами служит тому подтверждением. Но в целом при Трампе регион получил небольшую передышку и даже надежду на прекращение однажды, в будущем, той мясорубки, в которой он живет уже десятилетия.Вот только теперь в Белом доме снова демократы, и их свежая антисаудовская инициатива недвусмысленно намекает, что они готовы вернуть Ближнему Востоку статус любимой "песочницы" Америки со всеми привычными атрибутами и кровавыми последствиями.Неудивительно, что подобная перспектива вызвала ярость практически у всех стран региона, включая те, где к Эр-Рияду традиционно не питают симпатий.
https://ria.ru/20210227/otnosheniya-1599221129.html
https://ria.ru/20210127/oruzhie-1594875079.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210114/lavrov-1593034826.html
https://ria.ru/20210226/khashukdzhi-1599187728.html
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ближний восток
саудовская аравия
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Ирина Алкснис
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60
мнение - авторы, ближний восток, дональд трамп, лига арабских государств, джо байден, саудовская аравия, сша, в мире

Ближний Восток ждет беды: США накажут Саудовскую Аравию

08:00 01.03.2021 (обновлено: 08:09 01.03.2021)
 
© AFP 2021 / Bandar Al-Jalour / Saudi Royal PalaceВысокопоставленные лица Лиги арабских государств во время встречи в Саудовской Аравии
Высокопоставленные лица Лиги арабских государств во время встречи в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© AFP 2021 / Bandar Al-Jalour / Saudi Royal Palace
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Лига арабских государств поддержала Саудовскую Аравию, которая отвергла доклад американской разведки, возложившей ответственность за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи на руководство страны и лично наследного принца Мухаммеда бен Салмана.
Генеральный секретарь организации Ахмед Абу аль-Гейт заявил, что "американская разведка не является судебным или международным органом, принимающим решения" и "прерогативу привлечения виновных в деле Хашукджи имеют исключительно судебные власти Саудовской Аравии". Кроме того, он подчеркнул, что "вопросы прав человека не должны политизироваться".
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 12:58
Политолог оценил американо-саудовские отношения после доклада о Хашукджи
Доклад спецслужбы опубликован в конце прошлой недели, и за ним немедленно были объявлены санкции, которые Штаты ввели против 76 граждан королевства. Сам Мухаммед бен Салман в данный список не попал. По сведениям The New York Times, Белый дом отказался — во всяком случае, пока — от этой идеи, хотя она активно обсуждалась, поскольку рестрикции в отношении наследника престола означали бы полный разрыв отношений с ключевым союзником США на Ближнем Востоке. В то же время на "наказании" принца настаивают высокопоставленные представители Демократической партии в конгрессе и влиятельнейшие американские СМИ (включая ту же The New York Times).
Как бы то ни было, анонсированные Вашингтоном меры — это только начало. Согласно заявлению американского президента, сегодня США объявят "новые изменения" своей политики в отношении Саудовской Аравии. Причем Джо Байден подчеркнул, что он обсудил сложившуюся ситуацию не с наследным принцем, которого нередко называют реальным правителем страны, а с его отцом — 85-летним королем Салманом.
Иллюзий по поводу особенностей государственно-политической системы Саудовской Аравии Соединенные Штаты, разумеется, никогда не питали, но это никогда не мешало двум странам многие годы оставаться стратегическими партнерами.
Истребители ВВС США F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 22:16
США приостановили продажу оружия Саудовской Аравии и ОАЭ, сообщили СМИ
Однако резкая реакция на обвинения Соединенными Штатами не только Эр-Рияда, но и других стран Персидского залива, а также всей Лиги арабских государств (среди членов которой у королевства хватает недоброжелателей) намекает, что на этот раз Ближний Восток ожидает от американцев действий, выходящих далеко за рамки "милые бранятся — только тешатся". Даже в Турции, у которой откровенно плохие отношения с саудитами, относятся к происходящему с откровенной настороженностью и не ждут ничего хорошего.
Саудовская Аравия является для новой администрации США прямо-таки идеальном объектом, который можно использовать для демонстрации ликвидации внешнеполитического наследия предыдущего президента. В первую очередь это касается подчеркнуто делового, свободного от идеологических догм подхода Трампа к любой проблеме. На его место приходят самые передовые идеи как главное мерило и двигатель политических решений.
К слову сказать, это принципиально новый для США феномен. Да, американцы всегда активно использовали правозащитную, демократическую и либеральную риторику в своей внешней политике, но та неизменно была просто инструментом, который применялся в удобные моменты и игнорировался, когда был некстати. Именно поэтому Саудовская Аравия и многие другие весьма далекие от демократических идеалов страны долгие годы оставались в статусе друзей и союзников Америки.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 15:31
"Слон в посудной лавке". Лавров оценил поведение США на Ближнем Востоке
Теперь же левацко-либеральная идеология набрала такое влияние, что пытается из инструмента превратиться в реальную "руководящую и направляющую" силу. Собственно, громкоголосые требования либерального политического и медиаистеблишмента применить санкции против саудовского принца — в то время как трезвые головы в администрации пытаются объяснить неразумность такого шага — наглядно показывают трансформацию, переживаемую американской политикой.
Но главная проблема все-таки не в идеологии, а в ресурсах.
Ближний Восток на протяжении десятилетий выступал для Соединенных Штатов главным геополитическим полигоном, на котором они старательно поддерживали высокий уровень конфликтности, что позволяло им выкачивать оттуда все, что возможно.
Может показаться странным, но одним из главных итогов президентства Дональда Трампа стало снижение напряженности в регионе и повышение уровня добрососедства между государствами — и это несмотря на многочисленные кризисы, в том числе военного характера, вереницей вспыхивавшие все четыре года его правления. Одно только налаживание отношений Израиля с рядом арабских соседей (так называемые Авраамовы соглашения) тянет на по-настоящему эпохальное событие.
Мухаммед Бен Сальман - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 23:10
В ООН призвали США ввести санкции против саудовского принца
Все дело в том, что основные усилия по геополитической конфронтации и поиску нужных Америке ресурсов бывший президент переориентировал на другие направления, в первую очередь — на Китай и Европу. Разумеется, на Ближнем Востоке Трамп тоже свое не упускал — многомиллиардная оружейная сделка с саудитами служит тому подтверждением. Но в целом при Трампе регион получил небольшую передышку и даже надежду на прекращение однажды, в будущем, той мясорубки, в которой он живет уже десятилетия.
Вот только теперь в Белом доме снова демократы, и их свежая антисаудовская инициатива недвусмысленно намекает, что они готовы вернуть Ближнему Востоку статус любимой "песочницы" Америки со всеми привычными атрибутами и кровавыми последствиями.
Неудивительно, что подобная перспектива вызвала ярость практически у всех стран региона, включая те, где к Эр-Рияду традиционно не питают симпатий.
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина - РИА Новости, 1920, 09.06.2020
9 июня 2020, 08:00
"Затянет в трясину". США волнуются из-за русских на Ближнем Востоке
 
Мнение - АвторыБлижний ВостокДональд ТрампЛига арабских государствДжо БайденСаудовская АравияСШАВ мире
 
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