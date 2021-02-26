https://ria.ru/20210226/sanktsii-1599184242.html

США ввели санкции против 76 граждан Саудовской Аравии по делу Хашукджи

США ввели санкции против 76 граждан Саудовской Аравии по делу Хашукджи

США ввели визовые санкции против 76 граждан Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашукджи, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-26T22:14

2021-02-26T22:14

2021-02-27T00:57

джамаль хашукджи

энтони блинкен

саудовская аравия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. США ввели визовые санкции против 76 граждан Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашукджи, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Я объявляю "Запрет Хашукджи", новые визовые ограничения… Это позволяет вводить визовые ограничения на лица, которые, действуя от лица иностранных правительств, участвовали в серьезных экстерриториальных действиях против диссидентов, в том числе подавляли, преследовали, наблюдали, угрожали или наносили вред журналистам, активистам или другим лицам, которые считаются диссидентами на основании своей работы", - заявил Блинкен.По его словам, США намерены наказывать тех, кто преследует диссидентов и журналистов.США внесли в санкционные списки Силы быстрого реагирования Саудовской Аравии, члены которого, по мнению Вашингтона, участвовали в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, в список также попал саудовский генерал Ахмад аль Асири, ранее служивший замглавы разведки королевства, говорится на сайте американского минфина.

https://ria.ru/20191002/1559286795.html

https://ria.ru/20200907/khashukdzhi-1576898797.html

саудовская аравия

сша

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джамаль хашукджи, энтони блинкен, саудовская аравия, сша, в мире