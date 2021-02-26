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США ввели санкции против 76 граждан Саудовской Аравии по делу Хашукджи
США ввели санкции против 76 граждан Саудовской Аравии по делу Хашукджи
США ввели визовые санкции против 76 граждан Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашукджи, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-26T22:14
2021-02-27T00:57
джамаль хашукджи
энтони блинкен
саудовская аравия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. США ввели визовые санкции против 76 граждан Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашукджи, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Я объявляю "Запрет Хашукджи", новые визовые ограничения… Это позволяет вводить визовые ограничения на лица, которые, действуя от лица иностранных правительств, участвовали в серьезных экстерриториальных действиях против диссидентов, в том числе подавляли, преследовали, наблюдали, угрожали или наносили вред журналистам, активистам или другим лицам, которые считаются диссидентами на основании своей работы", - заявил Блинкен.По его словам, США намерены наказывать тех, кто преследует диссидентов и журналистов.США внесли в санкционные списки Силы быстрого реагирования Саудовской Аравии, члены которого, по мнению Вашингтона, участвовали в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, в список также попал саудовский генерал Ахмад аль Асири, ранее служивший замглавы разведки королевства, говорится на сайте американского минфина.
https://ria.ru/20191002/1559286795.html
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джамаль хашукджи, энтони блинкен, саудовская аравия, сша, в мире

США ввели санкции против 76 граждан Саудовской Аравии по делу Хашукджи

22:14 26.02.2021 (обновлено: 00:57 27.02.2021)
 
© AP Photo / Hasan JamaliМужчина на улице Эр-Рияда, Саудовская Аравия
Мужчина на улице Эр-Рияда, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© AP Photo / Hasan Jamali
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. США ввели визовые санкции против 76 граждан Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашукджи, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Я объявляю "Запрет Хашукджи", новые визовые ограничения… Это позволяет вводить визовые ограничения на лица, которые, действуя от лица иностранных правительств, участвовали в серьезных экстерриториальных действиях против диссидентов, в том числе подавляли, преследовали, наблюдали, угрожали или наносили вред журналистам, активистам или другим лицам, которые считаются диссидентами на основании своей работы", - заявил Блинкен.
Участник акции протеста с портретом саудовского журналиста Джамаля Хашукджи у здания консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 02.10.2019
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Дело об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи

"Для начала госдепартамент предпринял действия в рамках "Запрета Хашукджи", наложив визовые ограничения на 76 граждан Саудовской Аравии, которые, как мы считаем, угрожали диссидентам за рубежом, в том числе и в связи с убийством Хашукджи, но не только с ним", - добавил Блинкен.

По его словам, США намерены наказывать тех, кто преследует диссидентов и журналистов.
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США внесли в санкционные списки Силы быстрого реагирования Саудовской Аравии, члены которого, по мнению Вашингтона, участвовали в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, в список также попал саудовский генерал Ахмад аль Асири, ранее служивший замглавы разведки королевства, говорится на сайте американского минфина.
 
Джамаль ХашукджиЭнтони БлинкенСаудовская АравияСШАВ мире
 
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