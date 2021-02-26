США ввели санкции против 76 граждан Саудовской Аравии по делу Хашукджи
22:14 26.02.2021 (обновлено: 00:57 27.02.2021)
© AP Photo / Hasan JamaliМужчина на улице Эр-Рияда, Саудовская Аравия
© AP Photo / Hasan Jamali
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. США ввели визовые санкции против 76 граждан Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашукджи, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Я объявляю "Запрет Хашукджи", новые визовые ограничения… Это позволяет вводить визовые ограничения на лица, которые, действуя от лица иностранных правительств, участвовали в серьезных экстерриториальных действиях против диссидентов, в том числе подавляли, преследовали, наблюдали, угрожали или наносили вред журналистам, активистам или другим лицам, которые считаются диссидентами на основании своей работы", - заявил Блинкен.
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"Для начала госдепартамент предпринял действия в рамках "Запрета Хашукджи", наложив визовые ограничения на 76 граждан Саудовской Аравии, которые, как мы считаем, угрожали диссидентам за рубежом, в том числе и в связи с убийством Хашукджи, но не только с ним", - добавил Блинкен.
По его словам, США намерены наказывать тех, кто преследует диссидентов и журналистов.
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США внесли в санкционные списки Силы быстрого реагирования Саудовской Аравии, члены которого, по мнению Вашингтона, участвовали в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, в список также попал саудовский генерал Ахмад аль Асири, ранее служивший замглавы разведки королевства, говорится на сайте американского минфина.