https://ria.ru/20210227/khashukdzhi-1599238813.html

Турецкий депутат раскрыл смысл доклада США об убийстве Хашукджи

Турецкий депутат раскрыл смысл доклада США об убийстве Хашукджи

США будут еще больше контролировать руководство Саудовской Аравии на фоне доклада американской разведки о причастности руководства королевства к убийству... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T16:09

2021-02-27T16:09

2021-02-27T16:09

джамаль хашукджи

саудовская аравия

турция

стамбул

сша

в мире

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АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. США будут еще больше контролировать руководство Саудовской Аравии на фоне доклада американской разведки о причастности руководства королевства к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, заявил РИА Новости глава оппозиционной Партии обновления Турции, депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз.Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкая полиция так и не смогла найти его тело.Ранее сообщалось, что офис директора национальной разведки США считает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман лично одобрил убийство Хашукджи. Президент США Джо Байден заявил, что пообещал королю Саудовской Аравии "новые изменения" политики США в понедельник. Власти Саудовской Аравии отвергли выводы доклада разведки США.По его словам, Турции нужно быть очень осторожной в этой ситуации, потому что пока сложно понять, какую именно политику будет вести Байден в отношении Саудовской Аравии."Сегодня отношения между Турцией и Саудовской Аравией напряжены. Надеюсь, что Байден не станет подходить к Турции с той же политической меркой, как к Саудовской Аравии, иначе отношения двух стран еще больше пострадают. Инцидент с Хашукджи нужно держать на той точке, в которой он находится сейчас, и предпринимать шаги в направлении возникновения нового кризиса не нужно", - добавил Йылмаз.

https://ria.ru/20210227/obvineniya-1599190648.html

https://ria.ru/20210217/turtsiya-1597718518.html

саудовская аравия

турция

стамбул

сша

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джамаль хашукджи, саудовская аравия, турция, стамбул, сша, в мире