Турецкий депутат раскрыл смысл доклада США об убийстве Хашукджи
© AP Photo / Lefteris PitarakisПортрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. США будут еще больше контролировать руководство Саудовской Аравии на фоне доклада американской разведки о причастности руководства королевства к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, заявил РИА Новости глава оппозиционной Партии обновления Турции, депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз.
Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкая полиция так и не смогла найти его тело.
Ранее сообщалось, что офис директора национальной разведки США считает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман лично одобрил убийство Хашукджи. Президент США Джо Байден заявил, что пообещал королю Саудовской Аравии "новые изменения" политики США в понедельник. Власти Саудовской Аравии отвергли выводы доклада разведки США.
"Доклад США подтверждает вывод Турции о том, что приказ убить Хашукджи был дан непосредственно наследным принцем Саудовской Аравии. То, что Турция пока не сделала официальных заявлений по этому поводу, не значит, что их не будет. Смысл доклада в том, что США еще больше возьмут под контроль руководство Саудовской Аравии, еще больше будут держать его под давлением и заставлять делать все, что захотят США", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Турции нужно быть очень осторожной в этой ситуации, потому что пока сложно понять, какую именно политику будет вести Байден в отношении Саудовской Аравии.
"Сегодня отношения между Турцией и Саудовской Аравией напряжены. Надеюсь, что Байден не станет подходить к Турции с той же политической меркой, как к Саудовской Аравии, иначе отношения двух стран еще больше пострадают. Инцидент с Хашукджи нужно держать на той точке, в которой он находится сейчас, и предпринимать шаги в направлении возникновения нового кризиса не нужно", - добавил Йылмаз.
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