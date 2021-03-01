https://ria.ru/20210301/volkov-1599450906.html

Мосгорсуд признал законным заочный арест Леонида Волкова

Мосгорсуд признал законным заочный арест Леонида Волкова

Мосгорсуд в понедельник признал законным заочный арест соратника Алексея Навального Леонида Волкова, обвиняемого в вовлечении подростков в незаконные митинги,... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T15:46

2021-03-01T15:46

2021-03-01T15:46

леонид волков

алексей навальный

московский городской суд

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным заочный арест соратника Алексея Навального Леонида Волкова, обвиняемого в вовлечении подростков в незаконные митинги, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановление Басманного суда в отношении Волкова Леонида оставлено без изменения", - сказал собеседник агентства.По обвинению о склонении несовершеннолетних к противоправным действиям Волкову грозит до трех лет лишения свободы. Обвинение предъявляли заочно, поскольку фигурант находится за границей и объявлен в международный розыск.СК РФ ранее сообщал, что уголовное дело возбудили из-за видео, "на которых руководитель сети региональных "штабов Алексея Навального" Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.Только по Москве было зарегистрировано несколько тысяч административных дел, связанных с незаконными акциями: 1,2 тысячи человек были арестованы, 2,5 тысячи – оштрафованы.Кроме того, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям, по которым также прошли задержания.

https://ria.ru/20210301/navalnyy-1599447659.html

https://ria.ru/20210226/oskorblenie-1599167842.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид волков, алексей навальный, московский городской суд, москва, происшествия