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Мосгорсуд признал законным заочный арест Леонида Волкова
Мосгорсуд признал законным заочный арест Леонида Волкова
Мосгорсуд в понедельник признал законным заочный арест соратника Алексея Навального Леонида Волкова, обвиняемого в вовлечении подростков в незаконные митинги,... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T15:46
2021-03-01T15:46
леонид волков
алексей навальный
московский городской суд
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным заочный арест соратника Алексея Навального Леонида Волкова, обвиняемого в вовлечении подростков в незаконные митинги, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановление Басманного суда в отношении Волкова Леонида оставлено без изменения", - сказал собеседник агентства.По обвинению о склонении несовершеннолетних к противоправным действиям Волкову грозит до трех лет лишения свободы. Обвинение предъявляли заочно, поскольку фигурант находится за границей и объявлен в международный розыск.СК РФ ранее сообщал, что уголовное дело возбудили из-за видео, "на которых руководитель сети региональных "штабов Алексея Навального" Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.Только по Москве было зарегистрировано несколько тысяч административных дел, связанных с незаконными акциями: 1,2 тысячи человек были арестованы, 2,5 тысячи – оштрафованы.Кроме того, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям, по которым также прошли задержания.
https://ria.ru/20210301/navalnyy-1599447659.html
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леонид волков, алексей навальный, московский городской суд, москва, происшествия

Мосгорсуд признал законным заочный арест Леонида Волкова

15:46 01.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГлава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков отвечает на вопросы журналистов у здания Симоновского суда Москвы. 2 октября 2017
Глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков отвечает на вопросы журналистов у здания Симоновского суда Москвы. 2 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным заочный арест соратника Алексея Навального Леонида Волкова, обвиняемого в вовлечении подростков в незаконные митинги, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановление Басманного суда в отношении Волкова Леонида оставлено без изменения", - сказал собеседник агентства.
По обвинению о склонении несовершеннолетних к противоправным действиям Волкову грозит до трех лет лишения свободы. Обвинение предъявляли заочно, поскольку фигурант находится за границей и объявлен в международный розыск.
СК РФ ранее сообщал, что уголовное дело возбудили из-за видео, "на которых руководитель сети региональных "штабов Алексея Навального" Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях".
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Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
Только по Москве было зарегистрировано несколько тысяч административных дел, связанных с незаконными акциями: 1,2 тысячи человек были арестованы, 2,5 тысячи – оштрафованы.
Кроме того, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям, по которым также прошли задержания.
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Леонид ВолковАлексей НавальныйМосковский городской судМоскваПроисшествия
 
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