https://ria.ru/20210301/voennye-1599522133.html

Армянские военные призвали Пашиняна прекратить необоснованные обвинения

Армянские военные призвали Пашиняна прекратить необоснованные обвинения

Вооруженные силы Армении распространили заявление, в котором призвали премьер-министра страны Никола Пашиняна прекратить "необоснованные обвинения" в свой... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T22:46

2021-03-01T22:46

2021-03-01T23:15

ереван

в мире

никол пашинян

армения

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ЕРЕВАН, 1 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Армении распространили заявление, в котором призвали премьер-министра страны Никола Пашиняна прекратить "необоснованные обвинения" в свой адрес.В прошедший четверг ВС потребовали отставки правительства и его главы. Пашинян расценил это как попытку военного переворота. В понедельник на митинге своих сторонников премьер заявил, что генералитет подстрекают представители "прежних властей", назвав, в частности, имя экс-президента Сержа Саргсяна."Вооруженные силы, состоящие из сыновей нашего народа, предвидя угрозы национальной безопасности, считают недопустимым и настоятельно призывают прекратить необоснованные обвинения в адрес ВС и отдельных должностных лиц", — говорится в сообщении. Его текст в Facebook опубликовал представитель Генштаба Самвел Асатрян.В заявлении руководство Вооруженных сил подтвердило прежнюю оценку ситуации в стране. Военные подчеркнули, что, "несмотря на попытки вовлечь ВС в политические процессы, они остаются непреклонными, рассудительными и решительными"."Сложившаяся ситуация доказывает, что Вооруженные силы руководствуются исключительно государственными интересами, служат только своему народу, основываясь на нормах Конституции Республики Армения", — отмечается в заявлении.Политический кризис в АрменииОчередные акции протеста прошли в Ереване после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже Пашинян сказал, что его дезинформировали.По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Следом за ним оставить должность предложили и начальнику Генштаба Онику Гаспаряну, однако президент Армен Саркисян отказался подписывать указ об отставке. Премьер-министр направил в администрацию президента повторное обращение. Правящая парламентская фракция "Мой шаг" пригрозила Саркисяну импичментом. Совбез рекомендовал президенту уволить Гаспаряна.

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Полиция встала между митингующими противниками и колонной во главе с Пашиняном Полиция встала между митингующими противниками и колонной во главе с Пашиняном 2021-03-01T22:46 true PT0M45S

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ереван, в мире, никол пашинян, армения