Армянские военные призвали Пашиняна прекратить необоснованные обвинения

ЕРЕВАН, 1 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Армении распространили заявление, в котором призвали премьер-министра страны Никола Пашиняна прекратить "необоснованные обвинения" в свой адрес.В прошедший четверг ВС потребовали отставки правительства и его главы. Пашинян расценил это как попытку военного переворота. В понедельник на митинге своих сторонников премьер заявил, что генералитет подстрекают представители "прежних властей", назвав, в частности, имя экс-президента Сержа Саргсяна."Вооруженные силы, состоящие из сыновей нашего народа, предвидя угрозы национальной безопасности, считают недопустимым и настоятельно призывают прекратить необоснованные обвинения в адрес ВС и отдельных должностных лиц", — говорится в сообщении. Его текст в Facebook опубликовал представитель Генштаба Самвел Асатрян.В заявлении руководство Вооруженных сил подтвердило прежнюю оценку ситуации в стране. Военные подчеркнули, что, "несмотря на попытки вовлечь ВС в политические процессы, они остаются непреклонными, рассудительными и решительными"."Сложившаяся ситуация доказывает, что Вооруженные силы руководствуются исключительно государственными интересами, служат только своему народу, основываясь на нормах Конституции Республики Армения", — отмечается в заявлении.Политический кризис в АрменииОчередные акции протеста прошли в Ереване после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже Пашинян сказал, что его дезинформировали.По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Следом за ним оставить должность предложили и начальнику Генштаба Онику Гаспаряну, однако президент Армен Саркисян отказался подписывать указ об отставке. Премьер-министр направил в администрацию президента повторное обращение. Правящая парламентская фракция "Мой шаг" пригрозила Саркисяну импичментом. Совбез рекомендовал президенту уволить Гаспаряна.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Полиция встала между митингующими противниками и колонной во главе с Пашиняном
Полиция встала между митингующими противниками и колонной во главе с Пашиняном
ЕРЕВАН, 1 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Армении распространили заявление, в котором призвали премьер-министра страны Никола Пашиняна прекратить "необоснованные обвинения" в свой адрес.
В прошедший четверг ВС потребовали отставки правительства и его главы. Пашинян расценил это как попытку военного переворота. В понедельник на митинге своих сторонников премьер заявил, что генералитет подстрекают представители "прежних властей", назвав, в частности, имя экс-президента Сержа Саргсяна.
"Вооруженные силы, состоящие из сыновей нашего народа, предвидя угрозы национальной безопасности, считают недопустимым и настоятельно призывают прекратить необоснованные обвинения в адрес ВС и отдельных должностных лиц", — говорится в сообщении. Его текст в Facebook опубликовал представитель Генштаба Самвел Асатрян.
В заявлении руководство Вооруженных сил подтвердило прежнюю оценку ситуации в стране. Военные подчеркнули, что, "несмотря на попытки вовлечь ВС в политические процессы, они остаются непреклонными, рассудительными и решительными".
"Сложившаяся ситуация доказывает, что Вооруженные силы руководствуются исключительно государственными интересами, служат только своему народу, основываясь на нормах Конституции Республики Армения", — отмечается в заявлении.
Политический кризис в Армении
Очередные акции протеста прошли в Ереване после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже Пашинян сказал, что его дезинформировали.
По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Следом за ним оставить должность предложили и начальнику Генштаба Онику Гаспаряну, однако президент Армен Саркисян отказался подписывать указ об отставке. Премьер-министр направил в администрацию президента повторное обращение. Правящая парламентская фракция "Мой шаг" пригрозила Саркисяну импичментом. Совбез рекомендовал президенту уволить Гаспаряна.
Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.
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Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.
Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".
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Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".
Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.
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Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.
Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.
Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".
Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.
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