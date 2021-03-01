https://ria.ru/20210301/vaktsiny-1599524363.html
В Аргентине заинтересовались новыми российскими вакцинами от COVID-19
В Аргентине заинтересовались новыми российскими вакцинами от COVID-19
Правительство Аргентины заинтересовано в получении доступа к российским вакцинам против COVID-19 "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T23:47
2021-03-01T23:47
2021-03-01T23:47
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Правительство Аргентины заинтересовано в получении доступа к российским вакцинам против COVID-19 "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", заявила в интервью РИА Новости советник президента страны Сесилия Николини по итогам визита в Москву."Очевидно, что мы заинтересованы в доступе к этим вакцинам, если будет такая возможность", - заявила Николини в ответ на вопрос об интересе аргентинской стороны к вакцинам против COVID-19 разработки новосибирского центра "Вектор" и Центра имени Чумакова РАН.По словам Сесилии Николини, в Аргентине доверяют технологическому развитию и науке России, и в первую очередь поэтому они поверили в вакцину "Спутник V"."Другие разработки, безусловно, будут настолько же качественными, поэтому если они будут доступны и мы сможем получить доступ к информации, необходимой нашему регулятору для одобрения и приобретения, и если в стратегии вакцинации, которую определяет министр здравоохранения, возникнет необходимость в большем количестве вакцин, мы несомненно будем иметь их в виду", - добавила Николини.Ранее Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на открытие производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в латиноамериканской стране. "Спутник V" также был зарегистрирован в Аргентине в рамках ускоренной процедуры, вакцинация этим препаратом в стране уже идет.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
https://ria.ru/20210301/vaktsina-1599423675.html
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коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, аргентина, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, в мире