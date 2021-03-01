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"Святая вода". Какую вакцину в Киеве хотят испытать на украинцах
"Святая вода". Какую вакцину в Киеве хотят испытать на украинцах
На Украине наконец-то началась массовая вакцинация от коронавируса. Минздрав переносил сроки, пока в конце февраля не прибыла партия препарата из Индии. Правда, РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T08:00
2021-03-01T08:14
михаил радуцкий
денис шмыгаль
коронавирус covid-19
александр дубинский
максим степанов
здоровье - общество
верховная рада украины
харьковская область
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Антон Лисицын. На Украине наконец-то началась массовая вакцинация от коронавируса. Минздрав переносил сроки, пока в конце февраля не прибыла партия препарата из Индии. Правда, с инъекциями не спешат не только простые люди, но и медики. Ранее правительство запретило использовать российский "Спутник V". С какими трудностями сталкивается Киев в борьбе с эпидемией — в материале РИА Новости. Нет оснований не веритьМинистр здравоохранения Максим Степанов обещал, что вакцинация стартует в середине февраля. Сулил препарат от Pfizer. Те же сроки и того же производителя называл и руководитель комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. По словам парламентария, глава Минздрава лично гарантировал и депутатам, и президенту, что "где-то с 15 февраля начнут прививать первыми дозами вакцины, которые поступят на Украину по системе COVAX (программа для развивающихся стран. — Прим. ред.)". "Это будет вакцина Pfizer, — уточнял Радуцкий. — У меня нет оснований не верить министру Степанову". Под обещания скорой поставки вакцин кабинет министров успел запретить российские лекарственные средства. Постановление правительства отказало в "регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, разработка и/или производство которых осуществлены в государстве, признанном парламентом государством-агрессором". Так в свое время Россию назвала Рада. Но 15 февраля наступило и ничего не произошло. Во фракции "Слуга народа" пригрозили — если Степанов провалит массовую вакцинацию, его снимут с должности. Министр отправился в Индию, чтобы лично договориться о поставках. Действительно, вскоре на Украину прибыли первые партии вакцины и началась прививочная кампания. Препарат под названием CoviShield производят по той же технологии, что и британскую AstraZeneka. Поставляет его фирма, зарегистрированная недавно — в ноябре 2020-го. По уставу она занимается торговлей разнообразными товарами: от молока и яиц до фармацевтики. Депутат Рады Александр Дубинский, исключенный из фракции "Слуга народа" из-за так называемых пленок Деркача — разоблачений связи между американскими и украинскими политиками, — не увидел в таком дистрибьюторе ничего необычного: "Почему вы удивляетесь тому, что индийскую вакцину регистрируют в Минздраве какие-то стремные индусы, торгующие рыбой? В прошлый раз аппараты ИВЛ покупали через благотворительный фонд "Прайм" афериста Бориса Баума, куда сбрасывались деньгами олигархи. Сейчас среди олигархов дураков уже нет", — высказался он в социальной сети.Парламентарий задавал неприятные вопросы о доверии власти к "дженерику". "Знаете, как врачи называют новую индийскую вакцину? Святые воды Ганга. Шел третий день праздника всеукраинской вакцинации индийским препаратом CoviShield. Ни одного привитого ею министра, чиновника или депутата до сих пор никто не видел", — издевался Дубинский. Действительно, высшие должностные лица и члены законодательного органа Украины пока не упоминали об использовании препарата. Боятся последствийГлава некоммерческой организации "Национальная медицинская палата" Сергей Кравченко, часто критикующий украинский Минздрав, утверждал, что у индийского Института сывороток "еще около полутора лет назад истек срок национального украинского GMP-сертификата (сертификат Good Manufacturing Practice подтверждает, что процесс создания продукта соответствует требованиям международного стандарта. — Прим. ред)".Представители Украины провели инспекцию на предприятии, сделали несколько замечаний. "И только на прошлой неделе (около 15 февраля. — Прим. ред.) Индийский институт сывороток подал в украинский Минздрав обоснованные ответы на замечания инспекторов и предоставил документальное подтверждение об устранении недостатков", — написал в социальной сети Кравченко. Вскоре его аккаунт удалили из Facebook. Директор программ здоровья фонда Сороса "Возрождение" Виктория Тимошевская назвала данные эффективности вакцины CoviShield: 63 процента, хотя украинский Минздрав заявлял о 70. "Теоретически это дженерик вакцины от Oxford/AstraZeneса, которая получила регистрацию Европейского агентства по лекарственным средствам. Хотя использовать термин "дженерик" для вакцины не совсем корректно с точки зрения профессиональных знаний", — подчеркнула она. Первыми полагалось привить врачей и медсестер, но не все изъявили желание. В Киеве глава Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург сообщила: только от 30 до 50 процентов медиков на это согласны. В Харьковской области примерно такие же показатели — по данным местных властей, лишь половина медперсонала готова на инъекцию. Блогер и врач-терапевт из Полтавы Владимир Величко объясняет: врачи не верят в эффективность вакцины, потому и не хотят ее получать. "Сегодня в ординаторской один доктор сказал: понаблюдаем за теми, кто сделал прививку, а потом решим, — добавляет он. — Дженерик — это копия, слизанная с оригинала. Люди боятся последствий". Сомневается он и в перспективе вакцинироваться препаратом компании Pfizer: по его мнению, медицина в стране вряд ли обеспечит правильную транспортировку. На Украине не хватает холодильников для сверхнизких температур, хотя США изъявляли желание подарить такое оборудование. "А она после разморозки действует всего пять дней, пока ее довезут — это будет вода", — считает Величко. В ответ на критику и чтобы предупредить новые нападки, министр Степанов заявил, что Минздрав "контрактует только безопасные и качественные вакцины". "Украинцы будут получать препараты на уровне с гражданами Великобритании, Южной Кореи, Канады и стран Европейского союза. Сам процесс вакцинации идет планово", — успокаивал он соотечественников. Колеблющихся он подбодрил почти рекламным лозунгом: "Вакцинируемся, потому что мы этого достойны!" Степанов уверял, что нельзя делить препараты на хорошие и плохие. И не стоит ждать вакцину лишь определенной компании, считая, что другие хуже. Министр также пояснил, почему не уложились в сроки. "Мощностей ни одного производителя не хватит для всех. Сейчас вы видите, что происходит — Pfizer срывает поставки, AstraZeneca срывает поставки, — жаловался глава Минздрава. — Такой беспрецедентной вакцинации в мире не было никогда".Крутятся как могутДиректор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко полагает, что украинских политиков не волнуют возможные репутационные издержки из-за шума вокруг вакцины. "Выборов нет, рейтинги не имеют значения, да и сама репутация — вещь иллюзорная. Не вижу предпосылок к перемене ситуации: Киев по-прежнему видит себя авангардом Запада в противостоянии с Россией. Но только Запад в условиях коронавируса про Украину забыл, вот они и крутятся как могут", — говорит эксперт. "Никто не будет менять политику ради вакцины, ломать десятилетиями выстраиваемые концепции "Россия — главный враг". Основное — бороться с Москвой, в этом смысл существования, это выше человеческих жизней и прочих глупостей. Впрочем, такова любая идеология", — заключает Бондаренко. И правда, разборки в СМИ, скепсис и шквал претензий не уменьшили, по крайней мере, внешне, энтузиазма министра здравоохранения Украины. Степанов сообщил, что его ведомство заинтересовалось вакциной от другой индийской фирмы — в виде капель в нос. Как сообщает пресса, пока производитель проверял препарат только на мышах, хомяках и обезьянах. Но глава Минздрава готов включить украинцев в число испытуемых на второй и третьей стадиях тестирования вакцины.
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михаил радуцкий, денис шмыгаль, коронавирус covid-19, александр дубинский, максим степанов, здоровье - общество, верховная рада украины, харьковская область, москва, полтава, киев, украина

"Святая вода". Какую вакцину в Киеве хотят испытать на украинцах

08:00 01.03.2021 (обновлено: 08:14 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкНа Украине началась вакцинация от коронавируса
На Украине началась вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Антон Лисицын. На Украине наконец-то началась массовая вакцинация от коронавируса. Минздрав переносил сроки, пока в конце февраля не прибыла партия препарата из Индии. Правда, с инъекциями не спешат не только простые люди, но и медики. Ранее правительство запретило использовать российский "Спутник V". С какими трудностями сталкивается Киев в борьбе с эпидемией — в материале РИА Новости.

Нет оснований не верить

Министр здравоохранения Максим Степанов обещал, что вакцинация стартует в середине февраля. Сулил препарат от Pfizer. Те же сроки и того же производителя называл и руководитель комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. По словам парламентария, глава Минздрава лично гарантировал и депутатам, и президенту, что "где-то с 15 февраля начнут прививать первыми дозами вакцины, которые поступят на Украину по системе COVAX (программа для развивающихся стран. — Прим. ред.)". "Это будет вакцина Pfizer, — уточнял Радуцкий. — У меня нет оснований не верить министру Степанову".
Под обещания скорой поставки вакцин кабинет министров успел запретить российские лекарственные средства. Постановление правительства отказало в "регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, разработка и/или производство которых осуществлены в государстве, признанном парламентом государством-агрессором". Так в свое время Россию назвала Рада.
© AP Photo / Kyiv's Regional AdministrationВакцинация в Киеве индийским препаратом CoviShield
Вакцинация в Киеве индийским препаратом CoviShield - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© AP Photo / Kyiv's Regional Administration
Вакцинация в Киеве индийским препаратом CoviShield
Но 15 февраля наступило и ничего не произошло. Во фракции "Слуга народа" пригрозили — если Степанов провалит массовую вакцинацию, его снимут с должности. Министр отправился в Индию, чтобы лично договориться о поставках. Действительно, вскоре на Украину прибыли первые партии вакцины и началась прививочная кампания.
Препарат под названием CoviShield производят по той же технологии, что и британскую AstraZeneka. Поставляет его фирма, зарегистрированная недавно — в ноябре 2020-го. По уставу она занимается торговлей разнообразными товарами: от молока и яиц до фармацевтики.
Депутат Рады Александр Дубинский, исключенный из фракции "Слуга народа" из-за так называемых пленок Деркача — разоблачений связи между американскими и украинскими политиками, — не увидел в таком дистрибьюторе ничего необычного: "Почему вы удивляетесь тому, что индийскую вакцину регистрируют в Минздраве какие-то стремные индусы, торгующие рыбой? В прошлый раз аппараты ИВЛ покупали через благотворительный фонд "Прайм" афериста Бориса Баума, куда сбрасывались деньгами олигархи. Сейчас среди олигархов дураков уже нет", — высказался он в социальной сети.
Парламентарий задавал неприятные вопросы о доверии власти к "дженерику". "Знаете, как врачи называют новую индийскую вакцину? Святые воды Ганга. Шел третий день праздника всеукраинской вакцинации индийским препаратом CoviShield. Ни одного привитого ею министра, чиновника или депутата до сих пор никто не видел", — издевался Дубинский. Действительно, высшие должностные лица и члены законодательного органа Украины пока не упоминали об использовании препарата.
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкНа Украине началась вакцинация от коронавируса
На Украине началась вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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На Украине началась вакцинация от коронавируса

Боятся последствий

Глава некоммерческой организации "Национальная медицинская палата" Сергей Кравченко, часто критикующий украинский Минздрав, утверждал, что у индийского Института сывороток "еще около полутора лет назад истек срок национального украинского GMP-сертификата (сертификат Good Manufacturing Practice подтверждает, что процесс создания продукта соответствует требованиям международного стандарта. — Прим. ред)".
Представители Украины провели инспекцию на предприятии, сделали несколько замечаний. "И только на прошлой неделе (около 15 февраля. — Прим. ред.) Индийский институт сывороток подал в украинский Минздрав обоснованные ответы на замечания инспекторов и предоставил документальное подтверждение об устранении недостатков", — написал в социальной сети Кравченко. Вскоре его аккаунт удалили из Facebook.
Директор программ здоровья фонда Сороса "Возрождение" Виктория Тимошевская назвала данные эффективности вакцины CoviShield: 63 процента, хотя украинский Минздрав заявлял о 70. "Теоретически это дженерик вакцины от Oxford/AstraZeneса, которая получила регистрацию Европейского агентства по лекарственным средствам. Хотя использовать термин "дженерик" для вакцины не совсем корректно с точки зрения профессиональных знаний", — подчеркнула она.
Первыми полагалось привить врачей и медсестер, но не все изъявили желание. В Киеве глава Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург сообщила: только от 30 до 50 процентов медиков на это согласны. В Харьковской области примерно такие же показатели — по данным местных властей, лишь половина медперсонала готова на инъекцию.
Блогер и врач-терапевт из Полтавы Владимир Величко объясняет: врачи не верят в эффективность вакцины, потому и не хотят ее получать. "Сегодня в ординаторской один доктор сказал: понаблюдаем за теми, кто сделал прививку, а потом решим, — добавляет он. — Дженерик — это копия, слизанная с оригинала. Люди боятся последствий".
Сомневается он и в перспективе вакцинироваться препаратом компании Pfizer: по его мнению, медицина в стране вряд ли обеспечит правильную транспортировку. На Украине не хватает холодильников для сверхнизких температур, хотя США изъявляли желание подарить такое оборудование. "А она после разморозки действует всего пять дней, пока ее довезут — это будет вода", — считает Величко.
В ответ на критику и чтобы предупредить новые нападки, министр Степанов заявил, что Минздрав "контрактует только безопасные и качественные вакцины". "Украинцы будут получать препараты на уровне с гражданами Великобритании, Южной Кореи, Канады и стран Европейского союза. Сам процесс вакцинации идет планово", — успокаивал он соотечественников.
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Колеблющихся он подбодрил почти рекламным лозунгом: "Вакцинируемся, потому что мы этого достойны!" Степанов уверял, что нельзя делить препараты на хорошие и плохие. И не стоит ждать вакцину лишь определенной компании, считая, что другие хуже.
Министр также пояснил, почему не уложились в сроки. "Мощностей ни одного производителя не хватит для всех. Сейчас вы видите, что происходит — Pfizer срывает поставки, AstraZeneca срывает поставки, — жаловался глава Минздрава. — Такой беспрецедентной вакцинации в мире не было никогда".

Крутятся как могут

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко полагает, что украинских политиков не волнуют возможные репутационные издержки из-за шума вокруг вакцины. "Выборов нет, рейтинги не имеют значения, да и сама репутация — вещь иллюзорная. Не вижу предпосылок к перемене ситуации: Киев по-прежнему видит себя авангардом Запада в противостоянии с Россией. Но только Запад в условиях коронавируса про Украину забыл, вот они и крутятся как могут", — говорит эксперт.
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкНа Украине началась вакцинация от коронавируса
На Украине началась вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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На Украине началась вакцинация от коронавируса
"Никто не будет менять политику ради вакцины, ломать десятилетиями выстраиваемые концепции "Россия — главный враг". Основное — бороться с Москвой, в этом смысл существования, это выше человеческих жизней и прочих глупостей. Впрочем, такова любая идеология", — заключает Бондаренко.
И правда, разборки в СМИ, скепсис и шквал претензий не уменьшили, по крайней мере, внешне, энтузиазма министра здравоохранения Украины. Степанов сообщил, что его ведомство заинтересовалось вакциной от другой индийской фирмы — в виде капель в нос. Как сообщает пресса, пока производитель проверял препарат только на мышах, хомяках и обезьянах. Но глава Минздрава готов включить украинцев в число испытуемых на второй и третьей стадиях тестирования вакцины.
 
Михаил РадуцкийДенис ШмыгальКоронавирус COVID-19Александр ДубинскийМаксим СтепановЗдоровье - ОбществоВерховная Рада УкраиныХарьковская областьМоскваПолтаваКиевУкраина
 
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