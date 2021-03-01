https://ria.ru/20210301/tvitter-1599522837.html

Роскомнадзор оштрафует Twitter за неудаление запрещенной информации

Роскомнадзор оштрафует Twitter за неудаление запрещенной информации

Роскомнадзор составит в отношении Twitter протоколы за неудаление запрещенной в России информации, размер штрафа определит суд, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-01T22:56

2021-03-01T22:56

2021-03-02T01:20

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

twitter

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Роскомнадзор составит в отношении Twitter протоколы за неудаление запрещенной в России информации, размер штрафа определит суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в понедельник в ведомстве рассказали, что Twitter с 2017 года не удалил 2862 материала с запрещенной в России информацией, чем злостно нарушает законодательство страны.В Роскомнадзоре уточнили, что компания Twitter Inc осведомлена о его намерениях.Как напомнили в ведомстве, согласно статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях, если после уведомления Роскомнадзора интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, ей грозит штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до десяти процентов совокупного размера суммы годовой выручки компании."При этом за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше - до восьми миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент - от одной десятой до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании", - добавили в ведомстве.По данным Роскомнадзора, с 2017 года Twitter не удалил 2336 материалов про способы совершения самоубийств, а также с призывами к суициду; с порнографическими изображениями несовершеннолетних – 352 материала; про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотических средств – 174 материала.В общей сложности Роскомнадзор направил в Twitter Inc более 28 тысяч требований об удалении противоправной информации.

https://ria.ru/20210216/clubhouse-1597620534.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210224/tvitter-1598839043.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter