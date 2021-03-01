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Роскомнадзор оштрафует Twitter за неудаление запрещенной информации
Роскомнадзор оштрафует Twitter за неудаление запрещенной информации
Роскомнадзор составит в отношении Twitter протоколы за неудаление запрещенной в России информации, размер штрафа определит суд, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-01T22:56
2021-03-02T01:20
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
twitter
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Роскомнадзор составит в отношении Twitter протоколы за неудаление запрещенной в России информации, размер штрафа определит суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в понедельник в ведомстве рассказали, что Twitter с 2017 года не удалил 2862 материала с запрещенной в России информацией, чем злостно нарушает законодательство страны.В Роскомнадзоре уточнили, что компания Twitter Inc осведомлена о его намерениях.Как напомнили в ведомстве, согласно статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях, если после уведомления Роскомнадзора интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, ей грозит штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до десяти процентов совокупного размера суммы годовой выручки компании."При этом за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше - до восьми миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент - от одной десятой до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании", - добавили в ведомстве.По данным Роскомнадзора, с 2017 года Twitter не удалил 2336 материалов про способы совершения самоубийств, а также с призывами к суициду; с порнографическими изображениями несовершеннолетних – 352 материала; про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотических средств – 174 материала.В общей сложности Роскомнадзор направил в Twitter Inc более 28 тысяч требований об удалении противоправной информации.
https://ria.ru/20210216/clubhouse-1597620534.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter

Роскомнадзор оштрафует Twitter за неудаление запрещенной информации

22:56 01.03.2021 (обновлено: 01:20 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРоскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter
Роскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Роскомнадзор составит в отношении Twitter протоколы за неудаление запрещенной в России информации, размер штрафа определит суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в понедельник в ведомстве рассказали, что Twitter с 2017 года не удалил 2862 материала с запрещенной в России информацией, чем злостно нарушает законодательство страны.
В Роскомнадзоре уточнили, что компания Twitter Inc осведомлена о его намерениях.
Как напомнили в ведомстве, согласно статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях, если после уведомления Роскомнадзора интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, ей грозит штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до десяти процентов совокупного размера суммы годовой выручки компании.
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"При этом за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше - до восьми миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент - от одной десятой до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании", - добавили в ведомстве.
По данным Роскомнадзора, с 2017 года Twitter не удалил 2336 материалов про способы совершения самоубийств, а также с призывами к суициду; с порнографическими изображениями несовершеннолетних – 352 материала; про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотических средств – 174 материала.
В общей сложности Роскомнадзор направил в Twitter Inc более 28 тысяч требований об удалении противоправной информации.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Twitter
 
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