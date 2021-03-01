https://ria.ru/20210301/trutnev-1599079769.html

Биография Юрия Трутнева

Биография Юрия Трутнева

Заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Петрович Трутнев родился 1 марта 1956 РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T04:02

2021-03-01T04:02

2021-03-01T04:02

юрий трутнев

справки

политика

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Заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Петрович Трутнев родился 1 марта 1956 года в Перми.В 1978 году окончил Пермский политехнический институт (ныне Пермский национальный исследовательский политехнический университет), получив специальность "горный инженер".Во время учебы при прохождении производственной практики работал помощником бурильщика, оператором по добыче нефти и газа в нефтегазодобывающих управлениях (НГДУ) "Полазнанефть", "Коминефть".С 1978 года – инженер, младший научный сотрудник ПермНИПИнефти.С 1981 года по 1988 год работал в Пермском городском, областном комитете комсомола, областном спорткомитете.В 1988 году Юрий Трутнев создал и возглавил физкультурно-оздоровительное объединение "Контакт".С 1990 года – генеральный директор предприятия "ЭКС ЛИМИТЕД", с 1996 года – президент АО "Э.К.С. Интернешнл", объединившего предприятия группы "ЭКС".С 1994 года – председатель Комитета по экономической политике и налогам областного Законодательного собрания и депутат Пермской городской Думы.В декабре 1996 года в первом туре одержал победу на выборах главы города Пермь. С 9 декабря 1996 года – глава города Пермь.В декабре 2000 года в первом туре одержал победу на выборах губернатора Пермской области (ныне в составе Пермского края).С 2000 года по 2004 года – губернатор Пермской области.В 2004-2012 годах – министр природных ресурсов Российской Федерации.В 2012-2013 годах был помощником президента России.31 августа 2013 года Юрий Трутнев был назначен заместителем председателя правительства РФ – полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе. 18 мая 2018 года указом президента РФ был переназначен на пост заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. С 15 января 2020 года – исполняющий обязанности заместителя председателя правительства. 21 января 2020 года указом президента РФ был вновь переназначен на пост заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Действительный государственный советник 1-го класса (2012). Награжден орденом Почета (1998) и орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2016), медалью Столыпина П.А. I (2016) и II степени (2011).Юрий Трутнев занимается восточными единоборствами. Является обладателем 6 дана киокусинкай. Он сопредседатель Российского союза боевых искусств (совместно с Сергеем Кириенко). Член президиума Ассоциации киокусинкай России. В 2011 году стал одним из инициаторов создания Всемирного союза киокусинкай. Является сопредседателем данной организации.Политик также увлекался автогонками. С 2000 по 2004 год регулярно участвовал в этапах чемпионата и кубка России по автомобильному ралли на автомобилях Mitsubishi Lancer Evolution. Юрий Трутнев женат, у него пятеро детей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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юрий трутнев, справки, политика