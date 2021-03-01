https://ria.ru/20210301/trikolor-1599466932.html

Новый проект "Триколора" делает ставку на отечественный спорт

Новый проект "Триколора" делает ставку на отечественный спорт

Новый проект мультиплатформенного оператора "Триколор" "Спортивный" делает ставку на трансляцию событий в отечественном спорте, в частности, на региональные... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T17:05

2021-03-01T17:05

2021-03-01T17:58

триколор тв

ночная хоккейная лига

медиа

хоккей

спорт

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Новый проект мультиплатформенного оператора "Триколор" "Спортивный" делает ставку на трансляцию событий в отечественном спорте, в частности, на региональные соревнования и нишевые виды спорта, сообщил в понедельник заместитель гендиректора по контентной политике "Триколора" Николай Орлов на онлайн-пресс-конференции, прошедшей на площадке МИА "Россия сегодня". Он пояснил, что к такому решению привели три объективные причины: высокая стоимость прав на международные соревнования (спорт высоких достижений), зависимость спорта от международной политики и пандемия, которая ставит под сомнение проведение в ближайшее время ряда мировых состязаний. Он убежден, что проект послужит продвижению и поддержке российского спорта, в том числе любительского.Триколор сможет показывать матчи, которые идут параллельно, в частности, Юношеской футбольной лиги и женской Суперлиги.Позитивное отношение к проекту выразили и ведущие партнеры телеканала "Хоккейный", который будет транслировать матчи Высшей хоккейной лиги (молодежной) и Ночной хоккейной лиги.Двукратный олимпийский чемпион, представитель совета Легенд Ночной хоккейной лиги Александр Якушев, в свою очередь, подчеркнул важность трансляций матчей любительского хоккея для популяризации и развития отечественного спорта. "В 2011 году президент страны предложил нам создать любительскую лигу, которая стала Ночной хоккейной лигой. И мы стали проводить региональные соревнования, а потом финальные. Задачи те же — популяризация хоккея и здоровье нации: 40+ - немолодые люди, им надо укреплять здоровье. Сегодня в любительском хоккее играют, что называется, от рабочего до президента. И так приятно, что вы обратили внимание на любительский хоккей. Мы тоже занимались трансляциями — показали более 700 матчей из 70 регионов. Но теперь, с вами, результат должен быть лучше. Вы задумали большое дело", — заметил Якушев. Помимо трансляции матчей по футболу, хоккею и другим видам спорта, в эфирную сетку спортивных каналов "Триколора" войдут художественные и документальные фильмы, авторские программы популярных блогеров и передачи собственного производства. По расчетам создателей, проект "Спортивный" даст 40-миллионной аудитории "Триколора" возможностью круглосуточно следить за событиями отечественного спорта.

https://ria.ru/20210201/trikolor-1595522805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

триколор тв, ночная хоккейная лига, медиа, хоккей, спорт