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Новый проект "Триколора" делает ставку на отечественный спорт
Новый проект "Триколора" делает ставку на отечественный спорт
Новый проект мультиплатформенного оператора "Триколор" "Спортивный" делает ставку на трансляцию событий в отечественном спорте, в частности, на региональные... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T17:05
2021-03-01T17:58
триколор тв
ночная хоккейная лига
медиа
хоккей
спорт
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Новый проект мультиплатформенного оператора "Триколор" "Спортивный" делает ставку на трансляцию событий в отечественном спорте, в частности, на региональные соревнования и нишевые виды спорта, сообщил в понедельник заместитель гендиректора по контентной политике "Триколора" Николай Орлов на онлайн-пресс-конференции, прошедшей на площадке МИА "Россия сегодня". Он пояснил, что к такому решению привели три объективные причины: высокая стоимость прав на международные соревнования (спорт высоких достижений), зависимость спорта от международной политики и пандемия, которая ставит под сомнение проведение в ближайшее время ряда мировых состязаний. Он убежден, что проект послужит продвижению и поддержке российского спорта, в том числе любительского.Триколор сможет показывать матчи, которые идут параллельно, в частности, Юношеской футбольной лиги и женской Суперлиги.Позитивное отношение к проекту выразили и ведущие партнеры телеканала "Хоккейный", который будет транслировать матчи Высшей хоккейной лиги (молодежной) и Ночной хоккейной лиги.Двукратный олимпийский чемпион, представитель совета Легенд Ночной хоккейной лиги Александр Якушев, в свою очередь, подчеркнул важность трансляций матчей любительского хоккея для популяризации и развития отечественного спорта. "В 2011 году президент страны предложил нам создать любительскую лигу, которая стала Ночной хоккейной лигой. И мы стали проводить региональные соревнования, а потом финальные. Задачи те же — популяризация хоккея и здоровье нации: 40+ - немолодые люди, им надо укреплять здоровье. Сегодня в любительском хоккее играют, что называется, от рабочего до президента. И так приятно, что вы обратили внимание на любительский хоккей. Мы тоже занимались трансляциями — показали более 700 матчей из 70 регионов. Но теперь, с вами, результат должен быть лучше. Вы задумали большое дело", — заметил Якушев. Помимо трансляции матчей по футболу, хоккею и другим видам спорта, в эфирную сетку спортивных каналов "Триколора" войдут художественные и документальные фильмы, авторские программы популярных блогеров и передачи собственного производства. По расчетам создателей, проект "Спортивный" даст 40-миллионной аудитории "Триколора" возможностью круглосуточно следить за событиями отечественного спорта.
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триколор тв, ночная хоккейная лига, медиа, хоккей, спорт

Новый проект "Триколора" делает ставку на отечественный спорт

17:05 01.03.2021 (обновлено: 17:58 01.03.2021)
 
© Фото : пресс-служба "Триколор"Заместитель гендиректора по контентной политике Триколора Николай Орлов на онлайн-пресс-конференции на площадке МИА "Россия сегодня"
Заместитель гендиректора по контентной политике Триколора Николай Орлов на онлайн-пресс-конференции на площадке МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Фото : пресс-служба "Триколор"
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Новый проект мультиплатформенного оператора "Триколор" "Спортивный" делает ставку на трансляцию событий в отечественном спорте, в частности, на региональные соревнования и нишевые виды спорта, сообщил в понедельник заместитель гендиректора по контентной политике "Триколора" Николай Орлов на онлайн-пресс-конференции, прошедшей на площадке МИА "Россия сегодня".
Он пояснил, что к такому решению привели три объективные причины: высокая стоимость прав на международные соревнования (спорт высоких достижений), зависимость спорта от международной политики и пандемия, которая ставит под сомнение проведение в ближайшее время ряда мировых состязаний.
"Сейчас никто не может гарантировать, проведут ли олимпиаду в этом году. Мы долго обсуждали проект, считали бизнес-планы, консультировались с нашими партнерами с телеканала "Старт", и пришли к выводу, что ставку надо делать на внутренние российские соревнования, не только профессиональные, но и любительские, на народный спорт. Здесь есть свои плюсы и минусы. Плюсы — права на телетрансляции значительно дешевле, минусы — аудитория меньше. Но, в связи с тем, что "Триколор" силен в регионах, где есть свои команды, можно ориентироваться на аудиторию их болельщиков. И наша задача — собрать под одну крышу на платформе "Спортивный" как можно больше соревнований самых разных видов спорта", — рассказал Орлов.
Он убежден, что проект послужит продвижению и поддержке российского спорта, в том числе любительского.
"У нас запущено три канала: "Футбольный", "Хоккейный" и "Спортивный". Содержание первых двух понятно из названия. По каналу "Футбольный" наш ключевой партнер – это Российский футбольный союз. По Хоккейному мы сотрудничаем с Высшей хоккейной лигой, Молодежной хоккейной лигой и крупнейшей любительской — Ночной хоккейной лигой. По "Спортивному" — якорных правообладателей нет. Это канал для брутальных мужчин, и мы подбираем такие же виды спорта: борьба, восточные единоборства, бокс, ММА, армреслинг, бильярд, автогонки и другие", - пояснил Орлов.
Триколор сможет показывать матчи, которые идут параллельно, в частности, Юношеской футбольной лиги и женской Суперлиги.
"В нашем партнерстве с "Триколором" есть два ключевых элемента: мы хотим реформировать систему юношеских соревнований и кратно нарастить аудиторию матчей женской Суперлиги. Мы стартуем с двумя флагманскими проектами, но рассчитываем, что контент будет расти. Нам предстоит большой путь по популяризации женского футбола. Несмотря на развитие диджитал-технологий, телевидение является важным для потребления спорта. И наша задача — формировать продукт, интересный со всех точек зрения: и в профессиональном футболе, и в любительском, и детско-юношеском – чтобы популяризировать футбол через контент", — сказал, в свою очередь, директор по маркетингу и коммуникациям Российского футбольного союза Илья Фимушкин.
Позитивное отношение к проекту выразили и ведущие партнеры телеканала "Хоккейный", который будет транслировать матчи Высшей хоккейной лиги (молодежной) и Ночной хоккейной лиги.
"Молодежная хоккейная лига как контент телеканала — это революционный проект. Не все встретили его аплодисментами, но это хоккей задорный и продукт интересный", — уверен исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.
Двукратный олимпийский чемпион, представитель совета Легенд Ночной хоккейной лиги Александр Якушев, в свою очередь, подчеркнул важность трансляций матчей любительского хоккея для популяризации и развития отечественного спорта.
"В 2011 году президент страны предложил нам создать любительскую лигу, которая стала Ночной хоккейной лигой. И мы стали проводить региональные соревнования, а потом финальные. Задачи те же — популяризация хоккея и здоровье нации: 40+ - немолодые люди, им надо укреплять здоровье. Сегодня в любительском хоккее играют, что называется, от рабочего до президента. И так приятно, что вы обратили внимание на любительский хоккей. Мы тоже занимались трансляциями — показали более 700 матчей из 70 регионов. Но теперь, с вами, результат должен быть лучше. Вы задумали большое дело", — заметил Якушев.
Помимо трансляции матчей по футболу, хоккею и другим видам спорта, в эфирную сетку спортивных каналов "Триколора" войдут художественные и документальные фильмы, авторские программы популярных блогеров и передачи собственного производства. По расчетам создателей, проект "Спортивный" даст 40-миллионной аудитории "Триколора" возможностью круглосуточно следить за событиями отечественного спорта.
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