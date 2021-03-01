https://ria.ru/20210301/telemost-1599410449.html

В Кремле подтвердили подготовку телемоста Путина и Эрдогана

В Кремле подтвердили подготовку телемоста Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку телемоста Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана по случаю начала строительства РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T12:35

2021-03-01T12:35

2021-03-01T12:43

россия

аэс "аккую"

владимир путин

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку телемоста Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана по случаю начала строительства третьего блока АЭС "Аккую".Ранее глава минэнерго Турции Фатих Дёнмез заявил, что ожидает 10 марта онлайн-участия президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в церемонии заливки бетона в фундамент 3-го блока АЭС "Аккую", его цитату привела газета Sabah.Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что совсем недавно между главами государств был "весьма обстоятельный телефонный разговор", во время которого речь в том числе заходила о таком возможном телемосте."Каких-то других субстантивных переговоров помимо тематики "Аккую" не планируют, если иного не посчитают необходимым президенты", - отметил Песков.

https://radiosputnik.ria.ru/20210228/podarok-1599333136.html

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россия, аэс "аккую", владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире