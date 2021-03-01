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В Кремле подтвердили подготовку телемоста Путина и Эрдогана
В Кремле подтвердили подготовку телемоста Путина и Эрдогана
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку телемоста Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана по случаю начала строительства РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T12:35
2021-03-01T12:35
2021-03-01T12:43
россия
аэс "аккую"
владимир путин
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку телемоста Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана по случаю начала строительства третьего блока АЭС "Аккую".Ранее глава минэнерго Турции Фатих Дёнмез заявил, что ожидает 10 марта онлайн-участия президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в церемонии заливки бетона в фундамент 3-го блока АЭС "Аккую", его цитату привела газета Sabah.Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что совсем недавно между главами государств был "весьма обстоятельный телефонный разговор", во время которого речь в том числе заходила о таком возможном телемосте."Каких-то других субстантивных переговоров помимо тематики "Аккую" не планируют, если иного не посчитают необходимым президенты", - отметил Песков.
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россия, аэс "аккую", владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
подтвердил подготовку телемоста Владимира Путина
и президента Турции
Тайипа Эрдогана по случаю начала строительства третьего блока АЭС "Аккую"
.
Ранее глава минэнерго Турции Фатих Дёнмез заявил, что ожидает 10 марта онлайн-участия президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в церемонии заливки бетона в фундамент 3-го блока АЭС "Аккую", его цитату привела газета Sabah.
"Да, действительно, готовится церемония по случаю начала основного этапа строительства третьего блока "Аккую". И готовится, прорабатывается возможность организации телемоста между президентом Эрдоганом и президентом Путиным по случаю вот этого начала строительства", - рассказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что совсем недавно между главами государств был "весьма обстоятельный телефонный разговор", во время которого речь в том числе заходила о таком возможном телемосте.
"Каких-то других субстантивных переговоров помимо тематики "Аккую" не планируют, если иного не посчитают необходимым президенты", - отметил Песков.