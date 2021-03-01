https://ria.ru/20210301/teatr-1599125229.html

Песни Шнура, блог Достоевского, эстонская Джульетта. Театральные премьеры

Песни Шнура, блог Достоевского, эстонская Джульетта. Театральные премьеры

Премьер все больше, маски заполняют залы. Режиссеры приглашают зрителей оценить их эксперименты — если не поучаствовать, то хотя бы посмотреть. О том, в кого... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T08:00

2021-03-01T08:00

2021-03-01T09:24

что посмотреть

куда сходить

театр

балет

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пермский театр оперы и балета

культура

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Премьер все больше, маски заполняют залы. Режиссеры приглашают зрителей оценить их эксперименты — если не поучаствовать, то хотя бы посмотреть. О том, в кого влюблена Джульетта, почему всемирно известный драматург разрешил молодому режиссеру поставить свой роман, как попасть за кулисы РАМТа и где увидеть костюмы по эскизам Ларионова, — в материале РИА Новости.Тревел-блог ДостоевскогоТеатр наций покажет вариацию на тему путевых эссе Достоевского "Зимние заметки о летних впечатлениях", ставит Елена Невежина. Приурочен проект к 200-летию писателя.В центре сюжета — первое путешествие Достоевского по Австрии, Англии, Германии, Италии, Франции и Швейцарии в 1862 году. Покажут сатирические зарисовки об отношениях русских и европейцев, размышления Федора Михайловича о литературе и нравах XIX века."Благодаря манере изложения и разнообразию тем такой очерк вполне мог оказаться и на страницах современного глянцевого журнала или стать тревел-блогом, — отмечает Невежина. — Ведь в путешествиях есть странная дорожная метафизика — долгий путь, вечер, все разговоры завершены, ты видишь пейзаж за окном, собственное отражение в стекле и начинаешь задумываться о вещах, на которые обычно не хватает времени".Главные роли исполняют Илья Исаев и Елизавета Арзамасова.Премьерные спектакли — 3, 4 и 21 марта.Эксперимент Театра на Малой БроннойВ Театре на Малой Бронной новый экспериментальный и камерный проект — "Благоволительницы" по одноименному роману Джонатана Литтелла.Выпускник ГИТИСа Микита Ильинчик не только первым поставил это произведение в России, но и получил одобрение самого автора. В течение пятнадцати лет такое не удавалось никому из русскоязычных режиссеров."Когда эскиз спектакля утвердил Богомолов, театр организовал для меня встречу в Zoom с Джонатаном. Мы поболтали час о кино, моих родителях, о моей стране Беларуси, и он почему-то согласился", — рассказал режиссер.За роман в 2006-м писатель получил Гонкуровскую и Большую премию Французской академии.Главный герой Максимилиан — офицер вермахта, который оказался заложником событий, винтиком в системе. Это история обычного человека, против желания ставшего воплощением зла. Максимилиан борется с внутренней жертвенностью, паническими атаками, ненавистью к матери. Во время службы он побывал в Бабьем Яре, на оккупированном Кавказе, в разрушенном Сталинграде, в Аушвице и Берлине.Спектакль проходит в камерном формате. Попасть на него можно по билетам или по приглашениям — для этого надо заполнить анкету на сайте постановки (бесплатные заявки одобряют в порядке очереди). Как пояснили в театре, такой эксперимент направлен на поддержку молодых режиссеров.Премьерные спектакли намечены на 4 и 16 марта.Шекспир в БДТБДТ имени Товстоногова покажет "Джульетту"— вариацию трагедии Шекспира с аллюзией на "Черного лебедя" Аронофски. Первый спектакль состоялся в конце осени во время пандемии, когда в театры ходило совсем немного зрителей. Так что в марте, со снятием квот — отличная возможность наверстать упущенное.Это история о том, как в театре готовят к выпуску спектакль "Ромео и Джульетта". Главная роль досталась начинающей актрисе, которая впервые попадает на профессиональную сцену. Уже на репетициях она очаровывает всех вокруг.Дебютантка так вживается в роль, что перестает понимать, по-прежнему ли любит своего молодого человека или теперь ее привлекает партнер, играющий Ромео. С каждой репетицией грань между реальностью и театром для нее размывается.Поставил спектакль эстонский творческий дуэт Эне-Лийс Семпер и Тийт Оясоо."В современном мире любовь стала объектом потребления: поп-песни о ней, розовые неоновые сердечки на витринах, лавина огненно-красных роз и воздушных шаров в День святого Валентина", — поясняет Эне-Лийс Семпер. С ней согласен и Тийт Оясоо: "Любовь превратилась в знак, товар, будничный аксессуар среди множества других повседневных образов. Что театр может добавить к такому изобилию?"В проекте покажут, как грань между художественной реальностью и жизнью исчезает и текст Шекспира переплетается с фантазиями актеров.Главные роли в этой фантазии исполняют молодые актеры Муся Тотибадзе, Геннадий Блинов, Иван Федорук. А в саундтреке постановки — песни Шнура и популярные зарубежные треки.Премьерные постановки запланированы на 4, 5 и 9 марта."Близкие друзья" Водолазкина"Сатирикон" обратился к теме Второй мировой: Сергей Сотников поставил спектакль "Близкие друзья" по повести Евгения Водолазкина.Это история трех друзей из Мюнхена. Один из них, немецкий солдат, дошедший до Сталинграда, спустя десятилетия возвращается в Россию.Необычна история создания повести. Она была написана после романа "Лавр". Водолазкин прочитал в немецкой газете статью о сослуживцах, которые воевали на Восточном фронте. Когда один погиб, другой запаял его в цинковый гроб и возил по фронтам в поисках самолета, чтобы отправить вдове в Германию."Повесть — не о прощении, она — о понимании, — говорит Водолазкин. — Понимая их (друзей. — Прим. ред.), мы лучше понимаем себя. Мы как бы отражаемся в них, так же как они — в нас. Как два зеркала, которые бесконечно отражают друг друга". А Сотников считает, что постановка заставит задуматься, как человеку сохранить гуманизм в обстоятельствах войны.Спектакли намечены на 4, 5 и 28 марта.Пермский балетВ репертуаре Пермского театра оперы и балета — возобновление одноактных постановок "Шут" и "Вариации на тему рококо" хореографа Алексея Мирошниченко.Изначально он поставил их на пермской сцене в 2011-м, но последние пару лет этих балетов не было в афише.В целом обе постановки сохранены в прежнем виде: Мирошниченко внес незначительные штрихи. Интересно, что состав исполнителей спустя девять лет изменился, но почти половина — участники премьерных показов."Когда в спектакле появляются новые артисты, они привносят свежесть и новый градус, а те, кто уже танцевал, очень хорошо знают все нюансы, музыкальные акценты, рисунок и передают это другим", — замечает постановщик.Важно, что оба балета по-своему уникальны. Пермская версия "Шута" — эксперимент, соединяющий хореографию Мирошничен­ко со сценографией и костюмами, которые воссозданы по оригинальным эскизам художника-футуриста Михаила Ларионова.А "Вариации на тему рококо" — хореографический оммаж Джорджу Баланчину. Это чуть ли не единственное сочинение Петра Чай­ковского, долгое время остававшееся незамеченным хореографами.Показы намечены на 5, 6 и 7 марта.Вверх по лестнице, ведущей в РАМТВ год 100-летия РАМТ создал аудиоспекталь "СТО" — sound-восхождение в 238 ступенях.Это путешествие по закулисью под рассказы Нелли Уваровой, Петра Красилова, Евгения Редько. Зрители побывают в гримерках, залах и фойе, узнают об истории дома генерала Полторацкого с его знаменитыми балами или артистическим кружком Александра Островского.Театр станет настоящей капсулой времени — используя фантазию и наушники, участники смогут представить, как по коридорам здания ходили Наталия Сац, Олег Ефремов, Анатолий Эфрос. В РАМТе предупреждают, что во время спектакля участникам придется много двигаться и перемещаться по крутым лестницам.Ближайшие даты спектакля: 8, 12, 26 марта.МХТ расскажет о чувствах и завистиВ МХТ худрук театра Сергей Женовач поставит "двойной" спектакль "Заговор чувств".Он объединяет одноименную пьесу Юрия Олеши и его же роман "Зависть". Интересно, что во МХАТе уже планировали поставить "Заговор чувств", но не успели: в 1929-м его опередил Театр имени Вахтангова.Так что нынешний проект можно считать реваншем и своеобразным экспериментом.В постановке заняты Михаил Пореченков, Артем Волобуев, Софья Райзман, Алексей Краснёнков, Авангард Леонтьев. Над сценографией работает Александр Боровский.Премьера намечена на 30 и 31 марта.

https://ria.ru/20210209/teatr-1595981283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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