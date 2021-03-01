Песни Шнура, блог Достоевского, эстонская Джульетта. Театральные премьеры

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Премьер все больше, маски заполняют залы. Режиссеры приглашают зрителей оценить их эксперименты — если не поучаствовать, то хотя бы посмотреть. О том, в кого влюблена Джульетта, почему всемирно известный драматург разрешил молодому режиссеру поставить свой роман, как попасть за кулисы РАМТа и где увидеть костюмы по эскизам Ларионова, — в материале РИА Новости.Тревел-блог ДостоевскогоТеатр наций покажет вариацию на тему путевых эссе Достоевского "Зимние заметки о летних впечатлениях", ставит Елена Невежина. Приурочен проект к 200-летию писателя.В центре сюжета — первое путешествие Достоевского по Австрии, Англии, Германии, Италии, Франции и Швейцарии в 1862 году. Покажут сатирические зарисовки об отношениях русских и европейцев, размышления Федора Михайловича о литературе и нравах XIX века."Благодаря манере изложения и разнообразию тем такой очерк вполне мог оказаться и на страницах современного глянцевого журнала или стать тревел-блогом, — отмечает Невежина. — Ведь в путешествиях есть странная дорожная метафизика — долгий путь, вечер, все разговоры завершены, ты видишь пейзаж за окном, собственное отражение в стекле и начинаешь задумываться о вещах, на которые обычно не хватает времени".Главные роли исполняют Илья Исаев и Елизавета Арзамасова.Премьерные спектакли — 3, 4 и 21 марта.Эксперимент Театра на Малой БроннойВ Театре на Малой Бронной новый экспериментальный и камерный проект — "Благоволительницы" по одноименному роману Джонатана Литтелла.Выпускник ГИТИСа Микита Ильинчик не только первым поставил это произведение в России, но и получил одобрение самого автора. В течение пятнадцати лет такое не удавалось никому из русскоязычных режиссеров."Когда эскиз спектакля утвердил Богомолов, театр организовал для меня встречу в Zoom с Джонатаном. Мы поболтали час о кино, моих родителях, о моей стране Беларуси, и он почему-то согласился", — рассказал режиссер.За роман в 2006-м писатель получил Гонкуровскую и Большую премию Французской академии.Главный герой Максимилиан — офицер вермахта, который оказался заложником событий, винтиком в системе. Это история обычного человека, против желания ставшего воплощением зла. Максимилиан борется с внутренней жертвенностью, паническими атаками, ненавистью к матери. Во время службы он побывал в Бабьем Яре, на оккупированном Кавказе, в разрушенном Сталинграде, в Аушвице и Берлине.Спектакль проходит в камерном формате. Попасть на него можно по билетам или по приглашениям — для этого надо заполнить анкету на сайте постановки (бесплатные заявки одобряют в порядке очереди). Как пояснили в театре, такой эксперимент направлен на поддержку молодых режиссеров.Премьерные спектакли намечены на 4 и 16 марта.Шекспир в БДТБДТ имени Товстоногова покажет "Джульетту"— вариацию трагедии Шекспира с аллюзией на "Черного лебедя" Аронофски. Первый спектакль состоялся в конце осени во время пандемии, когда в театры ходило совсем немного зрителей. Так что в марте, со снятием квот — отличная возможность наверстать упущенное.Это история о том, как в театре готовят к выпуску спектакль "Ромео и Джульетта". Главная роль досталась начинающей актрисе, которая впервые попадает на профессиональную сцену. Уже на репетициях она очаровывает всех вокруг.Дебютантка так вживается в роль, что перестает понимать, по-прежнему ли любит своего молодого человека или теперь ее привлекает партнер, играющий Ромео. С каждой репетицией грань между реальностью и театром для нее размывается.Поставил спектакль эстонский творческий дуэт Эне-Лийс Семпер и Тийт Оясоо."В современном мире любовь стала объектом потребления: поп-песни о ней, розовые неоновые сердечки на витринах, лавина огненно-красных роз и воздушных шаров в День святого Валентина", — поясняет Эне-Лийс Семпер. С ней согласен и Тийт Оясоо: "Любовь превратилась в знак, товар, будничный аксессуар среди множества других повседневных образов. Что театр может добавить к такому изобилию?"В проекте покажут, как грань между художественной реальностью и жизнью исчезает и текст Шекспира переплетается с фантазиями актеров.Главные роли в этой фантазии исполняют молодые актеры Муся Тотибадзе, Геннадий Блинов, Иван Федорук. А в саундтреке постановки — песни Шнура и популярные зарубежные треки.Премьерные постановки запланированы на 4, 5 и 9 марта."Близкие друзья" Водолазкина"Сатирикон" обратился к теме Второй мировой: Сергей Сотников поставил спектакль "Близкие друзья" по повести Евгения Водолазкина.Это история трех друзей из Мюнхена. Один из них, немецкий солдат, дошедший до Сталинграда, спустя десятилетия возвращается в Россию.Необычна история создания повести. Она была написана после романа "Лавр". Водолазкин прочитал в немецкой газете статью о сослуживцах, которые воевали на Восточном фронте. Когда один погиб, другой запаял его в цинковый гроб и возил по фронтам в поисках самолета, чтобы отправить вдове в Германию."Повесть — не о прощении, она — о понимании, — говорит Водолазкин. — Понимая их (друзей. — Прим. ред.), мы лучше понимаем себя. Мы как бы отражаемся в них, так же как они — в нас. Как два зеркала, которые бесконечно отражают друг друга". А Сотников считает, что постановка заставит задуматься, как человеку сохранить гуманизм в обстоятельствах войны.Спектакли намечены на 4, 5 и 28 марта.Пермский балетВ репертуаре Пермского театра оперы и балета — возобновление одноактных постановок "Шут" и "Вариации на тему рококо" хореографа Алексея Мирошниченко.Изначально он поставил их на пермской сцене в 2011-м, но последние пару лет этих балетов не было в афише.В целом обе постановки сохранены в прежнем виде: Мирошниченко внес незначительные штрихи. Интересно, что состав исполнителей спустя девять лет изменился, но почти половина — участники премьерных показов."Когда в спектакле появляются новые артисты, они привносят свежесть и новый градус, а те, кто уже танцевал, очень хорошо знают все нюансы, музыкальные акценты, рисунок и передают это другим", — замечает постановщик.Важно, что оба балета по-своему уникальны. Пермская версия "Шута" — эксперимент, соединяющий хореографию Мирошниченко со сценографией и костюмами, которые воссозданы по оригинальным эскизам художника-футуриста Михаила Ларионова.А "Вариации на тему рококо" — хореографический оммаж Джорджу Баланчину. Это чуть ли не единственное сочинение Петра Чайковского, долгое время остававшееся незамеченным хореографами.Показы намечены на 5, 6 и 7 марта.Вверх по лестнице, ведущей в РАМТВ год 100-летия РАМТ создал аудиоспекталь "СТО" — sound-восхождение в 238 ступенях.Это путешествие по закулисью под рассказы Нелли Уваровой, Петра Красилова, Евгения Редько. Зрители побывают в гримерках, залах и фойе, узнают об истории дома генерала Полторацкого с его знаменитыми балами или артистическим кружком Александра Островского.Театр станет настоящей капсулой времени — используя фантазию и наушники, участники смогут представить, как по коридорам здания ходили Наталия Сац, Олег Ефремов, Анатолий Эфрос. В РАМТе предупреждают, что во время спектакля участникам придется много двигаться и перемещаться по крутым лестницам.Ближайшие даты спектакля: 8, 12, 26 марта.МХТ расскажет о чувствах и завистиВ МХТ худрук театра Сергей Женовач поставит "двойной" спектакль "Заговор чувств".Он объединяет одноименную пьесу Юрия Олеши и его же роман "Зависть". Интересно, что во МХАТе уже планировали поставить "Заговор чувств", но не успели: в 1929-м его опередил Театр имени Вахтангова.Так что нынешний проект можно считать реваншем и своеобразным экспериментом.В постановке заняты Михаил Пореченков, Артем Волобуев, Софья Райзман, Алексей Краснёнков, Авангард Леонтьев. Над сценографией работает Александр Боровский.Премьера намечена на 30 и 31 марта.
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Песни Шнура, блог Достоевского, эстонская Джульетта. Театральные премьеры
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Премьер все больше, маски заполняют залы. Режиссеры приглашают зрителей оценить их эксперименты — если не поучаствовать, то хотя бы посмотреть. О том, в кого влюблена Джульетта, почему всемирно известный драматург разрешил молодому режиссеру поставить свой роман, как попасть за кулисы РАМТа и где увидеть костюмы по эскизам Ларионова, — в материале РИА Новости.
Тревел-блог Достоевского
Театр наций покажет вариацию на тему путевых эссе Достоевского "Зимние заметки о летних впечатлениях", ставит Елена Невежина. Приурочен проект к 200-летию писателя.
В центре сюжета — первое путешествие Достоевского по Австрии, Англии, Германии, Италии, Франции и Швейцарии в 1862 году. Покажут сатирические зарисовки об отношениях русских и европейцев, размышления Федора Михайловича о литературе и нравах XIX века.
"Благодаря манере изложения и разнообразию тем такой очерк вполне мог оказаться и на страницах современного глянцевого журнала или стать тревел-блогом, — отмечает Невежина. — Ведь в путешествиях есть странная дорожная метафизика — долгий путь, вечер, все разговоры завершены, ты видишь пейзаж за окном, собственное отражение в стекле и начинаешь задумываться о вещах, на которые обычно не хватает времени".
Главные роли исполняют Илья Исаев и Елизавета Арзамасова.
В Театре на Малой Бронной новый экспериментальный и камерный проект — "Благоволительницы" по одноименному роману Джонатана Литтелла.
Выпускник ГИТИСа Микита Ильинчик не только первым поставил это произведение в России, но и получил одобрение самого автора. В течение пятнадцати лет такое не удавалось никому из русскоязычных режиссеров.
"Когда эскиз спектакля утвердил Богомолов, театр организовал для меня встречу в Zoom с Джонатаном. Мы поболтали час о кино, моих родителях, о моей стране Беларуси, и он почему-то согласился", — рассказал режиссер.
За роман в 2006-м писатель получил Гонкуровскую и Большую премию Французской академии.
Главный герой Максимилиан — офицер вермахта, который оказался заложником событий, винтиком в системе. Это история обычного человека, против желания ставшего воплощением зла. Максимилиан борется с внутренней жертвенностью, паническими атаками, ненавистью к матери. Во время службы он побывал в Бабьем Яре, на оккупированном Кавказе, в разрушенном Сталинграде, в Аушвице и Берлине.
Спектакль проходит в камерном формате. Попасть на него можно по билетам или по приглашениям — для этого надо заполнить анкету на сайте постановки (бесплатные заявки одобряют в порядке очереди). Как пояснили в театре, такой эксперимент направлен на поддержку молодых режиссеров.
БДТ имени Товстоногова покажет "Джульетту"— вариацию трагедии Шекспира с аллюзией на "Черного лебедя" Аронофски. Первый спектакль состоялся в конце осени во время пандемии, когда в театры ходило совсем немного зрителей. Так что в марте, со снятием квот — отличная возможность наверстать упущенное.
Это история о том, как в театре готовят к выпуску спектакль "Ромео и Джульетта". Главная роль досталась начинающей актрисе, которая впервые попадает на профессиональную сцену. Уже на репетициях она очаровывает всех вокруг.
Дебютантка так вживается в роль, что перестает понимать, по-прежнему ли любит своего молодого человека или теперь ее привлекает партнер, играющий Ромео. С каждой репетицией грань между реальностью и театром для нее размывается.
Поставил спектакль эстонский творческий дуэт Эне-Лийс Семпер и Тийт Оясоо.
"В современном мире любовь стала объектом потребления: поп-песни о ней, розовые неоновые сердечки на витринах, лавина огненно-красных роз и воздушных шаров в День святого Валентина", — поясняет Эне-Лийс Семпер. С ней согласен и Тийт Оясоо: "Любовь превратилась в знак, товар, будничный аксессуар среди множества других повседневных образов. Что театр может добавить к такому изобилию?"
В проекте покажут, как грань между художественной реальностью и жизнью исчезает и текст Шекспира переплетается с фантазиями актеров.
Это история трех друзей из Мюнхена. Один из них, немецкий солдат, дошедший до Сталинграда, спустя десятилетия возвращается в Россию.
Необычна история создания повести. Она была написана после романа "Лавр". Водолазкин прочитал в немецкой газете статью о сослуживцах, которые воевали на Восточном фронте. Когда один погиб, другой запаял его в цинковый гроб и возил по фронтам в поисках самолета, чтобы отправить вдове в Германию.
"Повесть — не о прощении, она — о понимании, — говорит Водолазкин. — Понимая их (друзей. — Прим. ред.), мы лучше понимаем себя. Мы как бы отражаемся в них, так же как они — в нас. Как два зеркала, которые бесконечно отражают друг друга".
А Сотников считает, что постановка заставит задуматься, как человеку сохранить гуманизм в обстоятельствах войны.
Сцена из балета "Озорные песни, Вариации на тему рококо, Шут"
В целом обе постановки сохранены в прежнем виде: Мирошниченко внес незначительные штрихи. Интересно, что состав исполнителей спустя девять лет изменился, но почти половина — участники премьерных показов.
"Когда в спектакле появляются новые артисты, они привносят свежесть и новый градус, а те, кто уже танцевал, очень хорошо знают все нюансы, музыкальные акценты, рисунок и передают это другим", — замечает постановщик.
Сцена из балета "Озорные песни, Вариации на тему рококо, Шут"
Важно, что оба балета по-своему уникальны. Пермская версия "Шута" — эксперимент, соединяющий хореографию Мирошниченко со сценографией и костюмами, которые воссозданы по оригинальным эскизам художника-футуриста Михаила Ларионова.
А "Вариации на тему рококо" — хореографический оммаж Джорджу Баланчину. Это чуть ли не единственное сочинение Петра Чайковского, долгое время остававшееся незамеченным хореографами.
Сцена из балета "Озорные песни, Вариации на тему рококо, Шут"
Вверх по лестнице, ведущей в РАМТ
В год 100-летия РАМТ создал аудиоспекталь "СТО" — sound-восхождение в 238 ступенях.
Это путешествие по закулисью под рассказы Нелли Уваровой, Петра Красилова, Евгения Редько. Зрители побывают в гримерках, залах и фойе, узнают об истории дома генерала Полторацкого с его знаменитыми балами или артистическим кружком Александра Островского.
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