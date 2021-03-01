https://ria.ru/20210301/tayurskaya-1599441751.html

Софья Таюрская принесла соболезнования близким Анны Кастельянос

Софья Таюрская принесла соболезнования близким Анны Кастельянос

Вокалистка Little Big Софья Таюрская разместила в сторис Instagram пост, в котором выразила соболезнования по поводу смерти бывшей участницы группы Анны... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T15:04

2021-03-01T15:04

2021-03-01T15:04

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софья таюрская

little big

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Вокалистка Little Big Софья Таюрская разместила в сторис Instagram пост, в котором выразила соболезнования по поводу смерти бывшей участницы группы Анны Кастельянос. Анна Кастельянос входила в состав группы с 2013 по 2014 годы. Чуть позже ее заменила Софья Таюрская, которая выступает в Little Big и сейчас. Ранее стало известно, что Кастельянос умерла на 40-м году жизни. Ее тело нашли в квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, смерть не была насильственной.У певицы была третья группа инвалидности, а последние полгода из-за проблем со спиной она была прикована к постели. Помимо музыкальной карьеры, Кастельянос вела мероприятия и снималась в кино.Little Big — российская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива — вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров.

https://ria.ru/20210301/prusikin-1599427051.html

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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, санкт-петербург, софья таюрская, little big