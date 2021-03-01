https://ria.ru/20210301/tayurskaya-1599441751.html
Софья Таюрская принесла соболезнования близким Анны Кастельянос
Софья Таюрская принесла соболезнования близким Анны Кастельянос
Вокалистка Little Big Софья Таюрская разместила в сторис Instagram пост, в котором выразила соболезнования по поводу смерти бывшей участницы группы Анны... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T15:04
2021-03-01T15:04
2021-03-01T15:04
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
санкт-петербург
шоубиз
софья таюрская
little big
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599397938_0:269:1080:877_1920x0_80_0_0_9c118362b41a74df3d7fc0312215af14.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Вокалистка Little Big Софья Таюрская разместила в сторис Instagram пост, в котором выразила соболезнования по поводу смерти бывшей участницы группы Анны Кастельянос. Анна Кастельянос входила в состав группы с 2013 по 2014 годы. Чуть позже ее заменила Софья Таюрская, которая выступает в Little Big и сейчас. Ранее стало известно, что Кастельянос умерла на 40-м году жизни. Ее тело нашли в квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, смерть не была насильственной.У певицы была третья группа инвалидности, а последние полгода из-за проблем со спиной она была прикована к постели. Помимо музыкальной карьеры, Кастельянос вела мероприятия и снималась в кино.Little Big — российская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива — вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров.
https://ria.ru/20210301/prusikin-1599427051.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599397938_0:246:1080:1056_1920x0_80_0_0_afba823225cbad2902fd56a7abef94cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, шоу-бизнес, санкт-петербург, софья таюрская, little big
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Вокалистка Little Big Софья Таюрская разместила в сторис Instagram пост, в котором выразила соболезнования по поводу смерти бывшей участницы группы Анны Кастельянос.
"Я не была знакома лично с Аней. Мы никогда не виделись. Приношу свои соболезнования родным и близким", — написала Таюрская.
Анна Кастельянос входила в состав группы с 2013 по 2014 годы. Чуть позже ее заменила Софья Таюрская, которая выступает в Little Big и сейчас.
Ранее стало известно
, что Кастельянос умерла на 40-м году жизни. Ее тело нашли в квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, смерть не была насильственной.
У певицы была третья группа инвалидности, а последние полгода из-за проблем со спиной она была прикована к постели. Помимо музыкальной карьеры, Кастельянос вела мероприятия и снималась в кино.
Little Big — российская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива — вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров.