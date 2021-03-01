https://ria.ru/20210301/littlebig-1599387614.html

Экс-участницу Little Big нашли мертвой в Петербурге

Экс-участницу Little Big нашли мертвой в Петербурге

Экс-участница группы Little Big Анна Кастельянос умерла на 40-м году жизни, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T10:19

2021-03-01T10:19

2021-03-01T11:58

шоу-бизнес

культура

little big

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Экс-участница группы Little Big Анна Кастельянос умерла на 40-м году жизни, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Ее тело нашли в квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, смерть не была насильственной. Причину собеседник агентства не уточнил.У женщины была третья группа инвалидности, а последние полгода из-за проблем со спиной она была прикована к постели. Помимо музыкальной карьеры, Кастельянос вела мероприятия и снималась в кино. Little Big — российская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива — вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров.

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, little big, санкт-петербург, происшествия