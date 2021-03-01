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Экс-участницу Little Big нашли мертвой в Петербурге
Экс-участницу Little Big нашли мертвой в Петербурге
Экс-участница группы Little Big Анна Кастельянос умерла на 40-м году жизни, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T10:19
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шоу-бизнес
культура
little big
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Экс-участница группы Little Big Анна Кастельянос умерла на 40-м году жизни, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Ее тело нашли в квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, смерть не была насильственной. Причину собеседник агентства не уточнил.У женщины была третья группа инвалидности, а последние полгода из-за проблем со спиной она была прикована к постели. Помимо музыкальной карьеры, Кастельянос вела мероприятия и снималась в кино. Little Big — российская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива — вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров.
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шоу-бизнес, little big, санкт-петербург, происшествия

Экс-участницу Little Big нашли мертвой в Петербурге

10:19 01.03.2021 (обновлено: 11:58 01.03.2021)
 
© Фото : @annakast/InstagramАнна Кастельянос
Анна Кастельянос - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Фото : @annakast/Instagram
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МОСКВА, 1 мар РИА Новости. Экс-участница группы Little Big Анна Кастельянос умерла на 40-м году жизни, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Ее тело нашли в квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге.
По предварительным данным, смерть не была насильственной. Причину собеседник агентства не уточнил.
У женщины была третья группа инвалидности, а последние полгода из-за проблем со спиной она была прикована к постели. Помимо музыкальной карьеры, Кастельянос вела мероприятия и снималась в кино.
Little Big — российская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива — вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров.
 
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