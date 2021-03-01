https://ria.ru/20210301/sud-1599412697.html

В Липецке будут судить мужчину, распылившего газ в сторону полицейских

В Липецке будут судить мужчину, распылившего газ в сторону полицейских

Участник несогласованной акции в Липецке 23 января, который распылил газовый баллончик в полицейских, предстанет перед судом, сообщает в понедельник Советский... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T12:44

2021-03-01T12:44

2021-03-01T21:51

алексей навальный

липецк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ВОРОНЕЖ, 1 мар - РИА Новости. Участник несогласованной акции в Липецке 23 января, который распылил газовый баллончик в полицейских, предстанет перед судом, сообщает в понедельник Советский районный суд города.Ранее следствие сообщало, что возбудило уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти против 25-летнего мужчины, распылившего газовый баллончик в двух правоохранителей, находившихся при исполнении должностных обязанностей. Он попытался скрыться, однако был задержан, на допросе не стал отрицать вину, раскаялся в содеянном и извинился перед стражами порядка."В Советский районный суд поступили материалы уголовного дела в отношении гражданина, который принимал участие в несанкционированном митинге 23 января на площади Соборной Липецка и умышленно, с целью воспрепятствования исполнению представителем власти должностных обязанностей, распылил в область лица последнего перцовый баллон", - говорится в сообщении.Молодому человеку избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 23 марта.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному.

https://ria.ru/20210227/nemtsov-1599261675.html

липецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, липецк, происшествия