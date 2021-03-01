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В Липецке будут судить мужчину, распылившего газ в сторону полицейских
В Липецке будут судить мужчину, распылившего газ в сторону полицейских
Участник несогласованной акции в Липецке 23 января, который распылил газовый баллончик в полицейских, предстанет перед судом, сообщает в понедельник Советский... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T12:44
2021-03-01T21:51
алексей навальный
липецк
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 1 мар - РИА Новости. Участник несогласованной акции в Липецке 23 января, который распылил газовый баллончик в полицейских, предстанет перед судом, сообщает в понедельник Советский районный суд города.Ранее следствие сообщало, что возбудило уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти против 25-летнего мужчины, распылившего газовый баллончик в двух правоохранителей, находившихся при исполнении должностных обязанностей. Он попытался скрыться, однако был задержан, на допросе не стал отрицать вину, раскаялся в содеянном и извинился перед стражами порядка."В Советский районный суд поступили материалы уголовного дела в отношении гражданина, который принимал участие в несанкционированном митинге 23 января на площади Соборной Липецка и умышленно, с целью воспрепятствования исполнению представителем власти должностных обязанностей, распылил в область лица последнего перцовый баллон", - говорится в сообщении.Молодому человеку избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 23 марта.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному.
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алексей навальный, липецк, происшествия

В Липецке будут судить мужчину, распылившего газ в сторону полицейских

12:44 01.03.2021 (обновлено: 21:51 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 1 мар - РИА Новости. Участник несогласованной акции в Липецке 23 января, который распылил газовый баллончик в полицейских, предстанет перед судом, сообщает в понедельник Советский районный суд города.
Ранее следствие сообщало, что возбудило уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти против 25-летнего мужчины, распылившего газовый баллончик в двух правоохранителей, находившихся при исполнении должностных обязанностей. Он попытался скрыться, однако был задержан, на допросе не стал отрицать вину, раскаялся в содеянном и извинился перед стражами порядка.
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"В Советский районный суд поступили материалы уголовного дела в отношении гражданина, который принимал участие в несанкционированном митинге 23 января на площади Соборной Липецка и умышленно, с целью воспрепятствования исполнению представителем власти должностных обязанностей, распылил в область лица последнего перцовый баллон", - говорится в сообщении.
Молодому человеку избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 23 марта.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному.
 
Алексей НавальныйЛипецкПроисшествия
 
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