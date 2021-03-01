https://ria.ru/20210301/shokolad-1599379630.html
Американские ученые выявили неожиданное свойство шоколада
Американские ученые выявили неожиданное свойство шоколада
Шоколад может улучшать работу сердечно-сосудистой системы человека. К такому выводу пришли ученые из американского Медицинского колледжа Бейлор, исследование... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T09:23
2021-03-01T09:23
2021-03-01T13:47
здоровье
общество
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Шоколад может улучшать работу сердечно-сосудистой системы человека. К такому выводу пришли ученые из американского Медицинского колледжа Бейлор, исследование которых опубликовано в European Journal of Preventive Cardiology.Специалисты проанализировали данные 300 тысяч пациентов и установили связь между потреблением шоколада и наличием коронарных заболеваний. Выяснилось, что у людей, принимавших в пищу эту сладость хотя бы раз в неделю, риск развития ишемической болезни сердца был на восемь процентов ниже, чем у остальных.Исследователи объясняют это наличием в шоколаде стеариновой кислоты, флавоноидов и полифенолов — элементов, укрепляющих сердце и способствующих повышению уровня "хорошего" холестерина.Ученые напомнили, что употреблять это лакомство стоит только в небольших количествах, а его избыток в рационе может грозить развитием ожирения и сахарного диабета второго типа.
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здоровье, общество
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости.
Шоколад может улучшать работу сердечно-сосудистой системы человека. К такому выводу пришли ученые из американского Медицинского колледжа Бейлор, исследование которых опубликовано в European Journal of Preventive Cardiology
.
Специалисты проанализировали данные 300 тысяч пациентов и установили связь между потреблением шоколада и наличием коронарных заболеваний. Выяснилось, что у людей, принимавших в пищу эту сладость хотя бы раз в неделю, риск развития ишемической болезни сердца был на восемь процентов ниже, чем у остальных.
Исследователи объясняют это наличием в шоколаде стеариновой кислоты, флавоноидов и полифенолов — элементов, укрепляющих сердце и способствующих повышению уровня "хорошего" холестерина.
Ученые напомнили, что употреблять это лакомство стоит только в небольших количествах, а его избыток в рационе может грозить развитием ожирения и сахарного диабета второго типа.