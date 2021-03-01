https://ria.ru/20210301/shokolad-1599379630.html

Американские ученые выявили неожиданное свойство шоколада

Американские ученые выявили неожиданное свойство шоколада

Шоколад может улучшать работу сердечно-сосудистой системы человека. К такому выводу пришли ученые из американского Медицинского колледжа Бейлор, исследование... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T09:23

2021-03-01T09:23

2021-03-01T13:47

здоровье

общество

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Шоколад может улучшать работу сердечно-сосудистой системы человека. К такому выводу пришли ученые из американского Медицинского колледжа Бейлор, исследование которых опубликовано в European Journal of Preventive Cardiology.Специалисты проанализировали данные 300 тысяч пациентов и установили связь между потреблением шоколада и наличием коронарных заболеваний. Выяснилось, что у людей, принимавших в пищу эту сладость хотя бы раз в неделю, риск развития ишемической болезни сердца был на восемь процентов ниже, чем у остальных.Исследователи объясняют это наличием в шоколаде стеариновой кислоты, флавоноидов и полифенолов — элементов, укрепляющих сердце и способствующих повышению уровня "хорошего" холестерина.Ученые напомнили, что употреблять это лакомство стоит только в небольших количествах, а его избыток в рационе может грозить развитием ожирения и сахарного диабета второго типа.

https://ria.ru/20210228/produkt-1599326425.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество