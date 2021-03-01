https://ria.ru/20210301/sanktsii-1599443271.html

В Госдуме прокомментировали планы ЕС по новым санкциям против России

В Госдуме прокомментировали планы ЕС по новым санкциям против России

Планируемые санкции ЕС в отношении граждан России из-за дела блогера Алексея Навального является откровенным вмешательством во внутренние дела страны, к тому же РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T15:01

2021-03-01T15:01

2021-03-01T15:01

замена условного срока навального

россия

антон морозов

ив роше

алексей навальный

брюссель

госдума рф

европейский суд по правам человека

москва

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Планируемые санкции ЕС в отношении граждан России из-за дела блогера Алексея Навального является откровенным вмешательством во внутренние дела страны, к тому же сама постановка вопроса в этом случае совершенно неправомерна и юридически не обоснована, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.Постоянные представители стран-членов ЕС на своем заседании в понедельник запустили техническую процедуру оформления нового санкционного списка в рамках режима за нарушение прав человека, который должен включить граждан РФ, причастных к аресту Навального, сообщил ранее в понедельник РИА Новости источник в ЕС."Это очевидно будет расценено как откровенное вмешательство во внутренние дела Российской Федерации, поскольку Навальный является гражданином России и преступление, в котором он обвиняется, было совершено на территории Российской Федерации", - отметил Морозов. Он добавил, что "никаких прав человека здесь не нарушалось", так как речь идет "об уголовном преследовании гражданина нашей страны, который совершил соответствующее преступление"."Поэтому постановка вопроса, которая осуществляется нашими партнерами западноевропейскими – мы считаем ее совершенно неправомерной и юридически не обоснованной. Эти действия мы будем оспаривать в установленном законом порядке", - заключил парламентарий.Политическое решение о введении персональных санкций против российских граждан в связи с арестом Навального было принято главами МИД ЕС 22 февраля.Ожидается, что имена фигурантов списка станут известны позднее на этой неделе (ориентировочно, во вторник) после того, как список будет опубликован в официальном журнале.В МИД России предостерегли Брюссель от введения новых санкций в отношении России и отметили, что на них последует соразмерный ответ.Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около 2,5 лет. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека, хотя он присудил компенсации за домашний арест, которые были выплачены властями России.

https://ria.ru/20210301/sanktsii-1599427561.html

https://ria.ru/20210227/navalnyy-1599236828.html

россия

брюссель

москва

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