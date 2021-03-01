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В Брюсселе началась встреча постпредов ЕС по новым санкциям против России
В Брюсселе началась встреча постпредов ЕС по новым санкциям против России
Заседание Совета постоянных представителей стран ЕС, на котором, как ожидается, будет запущена техническая процедура оформления нового санкционного списка... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T11:44
2021-03-01T11:44
россия
совет ес
алексей навальный
брюссель
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Заседание Совета постоянных представителей стран ЕС, на котором, как ожидается, будет запущена техническая процедура оформления нового санкционного списка против России из-за Алексея Навального, началось в 9.30 по местному времени (11.30 мск) в Брюсселе. Имена фигурантов списка станут известны позднее на этой неделе после того, как список опубликуют в официальном журнале.Пункт о запуске оформления санкций посредством письменной процедуры значится в повестке заседания Совета постпредов ЕС (COREPER) в числе не требующих предварительного обсуждения, следовательно, он должен быть утвержден автоматически. Постпреды запустят техническую письменную процедуру, в ходе которой Совет ЕС окончательно утвердит список, и он затем будет опубликован в официальном журнале.Антироссийские санкции стали практически единственной темой заседания COREPER в понедельник, хотя обычно для подобных встреч готовится очень насыщенная повестка. Кроме антироссийских санкций в повестке заседания значится еще только обсуждение программы Будущее Европы.Позднее на этой неделе (ориентировочно, во вторник или среду) санкционный список будет опубликован в официальном журнале ЕС и вступит в силу, тогда же станут известны его фигуранты. Как правило, санкции вступают в силу в день публикации в журнале.Как ранее сообщали СМИ, новые санкции могут затронуть председателя Следственного комитета РФ, директора Росгвардии, генерального прокурора России и главу ФСИН РФ.В МИД России предостерегли Брюссель от введения новых санкций в отношении России и отметили, что на них последует соразмерный ответ.
https://ria.ru/20210301/vaktsina-1599328747.html
россия
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россия, совет ес, алексей навальный, брюссель, евросоюз, в мире

В Брюсселе началась встреча постпредов ЕС по новым санкциям против России

11:44 01.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Заседание Совета постоянных представителей стран ЕС, на котором, как ожидается, будет запущена техническая процедура оформления нового санкционного списка против России из-за Алексея Навального, началось в 9.30 по местному времени (11.30 мск) в Брюсселе. Имена фигурантов списка станут известны позднее на этой неделе после того, как список опубликуют в официальном журнале.
Пункт о запуске оформления санкций посредством письменной процедуры значится в повестке заседания Совета постпредов ЕС (COREPER) в числе не требующих предварительного обсуждения, следовательно, он должен быть утвержден автоматически. Постпреды запустят техническую письменную процедуру, в ходе которой Совет ЕС окончательно утвердит список, и он затем будет опубликован в официальном журнале.
Антироссийские санкции стали практически единственной темой заседания COREPER в понедельник, хотя обычно для подобных встреч готовится очень насыщенная повестка. Кроме антироссийских санкций в повестке заседания значится еще только обсуждение программы Будущее Европы.
Позднее на этой неделе (ориентировочно, во вторник или среду) санкционный список будет опубликован в официальном журнале ЕС и вступит в силу, тогда же станут известны его фигуранты. Как правило, санкции вступают в силу в день публикации в журнале.
Флаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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Как ранее сообщали СМИ, новые санкции могут затронуть председателя Следственного комитета РФ, директора Росгвардии, генерального прокурора России и главу ФСИН РФ.
В МИД России предостерегли Брюссель от введения новых санкций в отношении России и отметили, что на них последует соразмерный ответ.
 
РоссияСовет ЕСАлексей НавальныйБрюссельЕвросоюзВ мире
 
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