Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210301/referendum-1599491210.html
Пашинян предложил провести референдум по новой конституции
Пашинян предложил провести референдум по новой конституции
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил провести в октябре референдум по вопросу новой Конституции. Об этом он заявил на митинге своих сторонников,... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T18:30
2021-03-01T21:51
ситуация в армении
никол пашинян
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599497180_301:155:2000:1111_1920x0_80_0_0_5bc595c753d40fad76ed6fd511ebc1f4.jpg
ЕРЕВАН, 1 мар — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил провести в октябре референдум по вопросу новой Конституции. Об этом он заявил на митинге своих сторонников, который проходит на площади Республики в центре Еревана."Мы должны работать над тем, чтобы общенародным референдумом &lt;...&gt; принять новую или реформированную Конституцию. Допускаю возможность перехода (от парламентской. — Прим. ред.) к полупрезидентской форме правления", — отметил Пашинян. Он добавил, что это нужно делать вместе с парламентом, президентом и политическими силами.Помимо этого, Пашинян сообщил о готовности провести внеочередные парламентские выборы, если политические силы согласятся с предложениями о консультациях по этому вопросу. По его словам, голосование покажет, чего требуют жители Армении."Я хочу, чтобы народ получил эту возможность. Я хочу быть уверен, что вы нас прощаете, и я бросаю вызов парламентской оппозиции, давайте пойдем на внеочередные парламентские выборы", — сказал он.Премьер также выразил надежду на то, что президент страны Армен Саркисян вынесет решение касательно возможной отставки начальника Генштаба Оника Гаспаряна, исходя из интересов народа и стабильности."Нужно сказать, что командование ВС и начальник Генерального штаба пока не пресекли "красной линии". Надеюсь, что и не перейдут", — заметил он.Пашинян попросил у соотечественников прощения за свои ошибки, пообещав извлечь из них уроки. Главным достижением на посту премьера он назвал установление власти народа.В понедельник вечером в Ереване прошли два митинга. В 17:00 мск оппозиция собралась на проспекте Баграмяна напротив здания парламента, а в 17:30 мск — сторонники Пашиняна вышли на площадь Республики.Колонна во главе с Пашиняном прошла маршем по центру Еревана к памятнику Мясникяну. Премьер вместе со спикером парламента Араратом Мирзояном и своей супругой Анной Акопян возложили цветы к памятнику.В это время колонна противников Пашиняна прошла от парламента к резиденции президента, а после мирно разошлась.В полиции Еревана сообщили РИА Новости, что сообщений о стычках между участниками двух митингов не поступали.Политический кризис в АрменииОчередные акции протеста прошли в Ереване после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже Пашинян сказал, что его дезинформировали.По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Следом за ним оставить должность предложили и начальнику Генштаба Онику Гаспаряну, однако президент Армен Саркисян отказался подписывать указ об отставке. Премьер-министр направил в администрацию президента повторное обращение. Правящая парламентская фракция "Мой шаг" пригрозила Саркисяну импичментом. Совбез рекомендовал президенту уволить Гаспаряна.Вооруженные силы Армении в ответ потребовали ухода самого Пашиняна. Глава кабмина расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
https://ria.ru/20210301/obvinenie-1599488870.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210301/pashinyan-1599436472.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Пашинян под аплодисменты вышел к сторонникам во время митинга в Ереване
Пашинян под аплодисменты вышел к сторонникам во время митинга в Ереване
2021-03-01T18:30
true
PT0M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599497180_204:0:2000:1347_1920x0_80_0_0_40e9922ef58eb0f4a392e9dc9c067356.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в армении, никол пашинян, армения

Пашинян предложил провести референдум по новой конституции

18:30 01.03.2021 (обновлено: 21:51 01.03.2021)
 
© Sputnik / Асатур ЕсаянцНикол Пашинян на акции своих сторонников в Ереване
Никол Пашинян на акции своих сторонников в Ереване - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 1 мар — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил провести в октябре референдум по вопросу новой Конституции. Об этом он заявил на митинге своих сторонников, который проходит на площади Республики в центре Еревана.
"Мы должны работать над тем, чтобы общенародным референдумом <...> принять новую или реформированную Конституцию. Допускаю возможность перехода (от парламентской. — Прим. ред.) к полупрезидентской форме правления", — отметил Пашинян. Он добавил, что это нужно делать вместе с парламентом, президентом и политическими силами.
Помимо этого, Пашинян сообщил о готовности провести внеочередные парламентские выборы, если политические силы согласятся с предложениями о консультациях по этому вопросу. По его словам, голосование покажет, чего требуют жители Армении.
"Я хочу, чтобы народ получил эту возможность. Я хочу быть уверен, что вы нас прощаете, и я бросаю вызов парламентской оппозиции, давайте пойдем на внеочередные парламентские выборы", — сказал он.
Премьер также выразил надежду на то, что президент страны Армен Саркисян вынесет решение касательно возможной отставки начальника Генштаба Оника Гаспаряна, исходя из интересов народа и стабильности.
Акция сторонников премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Вчера, 18:25
Пашинян обвинил своего предшественника в подстрекательстве военных
"Нужно сказать, что командование ВС и начальник Генерального штаба пока не пресекли "красной линии". Надеюсь, что и не перейдут", — заметил он.
Пашинян попросил у соотечественников прощения за свои ошибки, пообещав извлечь из них уроки. Главным достижением на посту премьера он назвал установление власти народа.

"Только народ должен решать, кто будет у власти. Власть хотят отобрать у народа, и мы заявляем, что не позволим этого", — подчеркнул Пашинян.

В понедельник вечером в Ереване прошли два митинга. В 17:00 мск оппозиция собралась на проспекте Баграмяна напротив здания парламента, а в 17:30 мск — сторонники Пашиняна вышли на площадь Республики.
Колонна во главе с Пашиняном прошла маршем по центру Еревана к памятнику Мясникяну. Премьер вместе со спикером парламента Араратом Мирзояном и своей супругой Анной Акопян возложили цветы к памятнику.
В это время колонна противников Пашиняна прошла от парламента к резиденции президента, а после мирно разошлась.
В полиции Еревана сообщили РИА Новости, что сообщений о стычках между участниками двух митингов не поступали.

Политический кризис в Армении

Очередные акции протеста прошли в Ереване после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже Пашинян сказал, что его дезинформировали.
Сотрудники полиции стоят в оцеплении перед зданием правительства Армении - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Вчера, 14:18
Идти до конца. Сторонники Пашиняна высказались о предложениях оппозиции
По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Следом за ним оставить должность предложили и начальнику Генштаба Онику Гаспаряну, однако президент Армен Саркисян отказался подписывать указ об отставке. Премьер-министр направил в администрацию президента повторное обращение. Правящая парламентская фракция "Мой шаг" пригрозила Саркисяну импичментом. Совбез рекомендовал президенту уволить Гаспаряна.
Вооруженные силы Армении в ответ потребовали ухода самого Пашиняна. Глава кабмина расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
"Конец бархату": ситуация в Ереване
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе со своими сторонниками на улице Еревана
1 из 14

Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Пашинян около часа водил сторонников по центру Еревана, а потом выступил перед собравшимися на площади Республики. Требование об отставке премьер назвал эмоциональным решением военных.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел к протестующим на улице Еревана
2 из 14

Пашинян около часа водил сторонников по центру Еревана, а потом выступил перед собравшимися на площади Республики. Требование об отставке премьер назвал эмоциональным решением военных.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

"Вопрос моего ухода должен решить только народ, — сказал Пашинян. — Пусть народ потребует, пусть народ осудит меня, пусть расстреляет меня на площади".

Мужчина с национальным флагом на проспекте Баграмяна в Ереване
3 из 14

"Вопрос моего ухода должен решить только народ, — сказал Пашинян. — Пусть народ потребует, пусть народ осудит меня, пусть расстреляет меня на площади".

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Говоря об угрозах гражданских столкновений, Пашинян признал, что такая опасность есть. "Но мы должны договориться, что у нас такого не будет. Внутри Армении у нас нет врагов", — подчеркнул он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе со своими сторонниками на улице Еревана
4 из 14

Говоря об угрозах гражданских столкновений, Пашинян признал, что такая опасность есть. "Но мы должны договориться, что у нас такого не будет. Внутри Армении у нас нет врагов", — подчеркнул он.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".

Противники политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна на улице Еревана
5 из 14

Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Солдатам и офицерам Пашинян приказал заниматься их делом — охраной границ и территориальной целостности Армении.

Сотрудники полиции возле Дома правительства в Ереване
6 из 14

Солдатам и офицерам Пашинян приказал заниматься их делом — охраной границ и территориальной целостности Армении.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

"Армия не может участвовать в политических процессах. Армия должна подчиняться народу и избранным народом властям", — добавил Пашинян.

Протестующие перекрыли проспект Баграмяна в Ереване
7 из 14

"Армия не может участвовать в политических процессах. Армия должна подчиняться народу и избранным народом властям", — добавил Пашинян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц  / Перейти в фотобанк

Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян возле здания парламента.

Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян возле здания парламента в Ереване
8 из 14

Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян возле здания парламента.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.

Протестующие возле Дома правительства в Ереване
9 из 14

Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Премьер призвал оппозицию прекратить протесты и приступить к диалогу с властями.

Противники политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна на улице Еревана
10 из 14

Премьер призвал оппозицию прекратить протесты и приступить к диалогу с властями.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян, дочь Мариам Пашинян и сын Ашот Пашинян на митинге в Ереване.

Супруга премьер-министра Армении Николы Пашиняна Анна Акопян, дочь Мариам Пашинян и сын Ашот Пашинян во время митинга в Ереване
11 из 14

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян, дочь Мариам Пашинян и сын Ашот Пашинян на митинге в Ереване.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Популярность Пашиняна сильно упала после 10 ноября, когда было подписано соглашение с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Никола Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
12 из 14

Популярность Пашиняна сильно упала после 10 ноября, когда было подписано соглашение с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Тогда Армения потеряла контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.

Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна на улице Еревана
13 из 14

Тогда Армения потеряла контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Митингующие в Ереване.

Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна на улице Еревана
14 из 14

Митингующие в Ереване.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
1 из 14

Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
2 из 14

Пашинян около часа водил сторонников по центру Еревана, а потом выступил перед собравшимися на площади Республики. Требование об отставке премьер назвал эмоциональным решением военных.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
3 из 14

"Вопрос моего ухода должен решить только народ, — сказал Пашинян. — Пусть народ потребует, пусть народ осудит меня, пусть расстреляет меня на площади".

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
4 из 14

Говоря об угрозах гражданских столкновений, Пашинян признал, что такая опасность есть. "Но мы должны договориться, что у нас такого не будет. Внутри Армении у нас нет врагов", — подчеркнул он.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
5 из 14

Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
6 из 14

Солдатам и офицерам Пашинян приказал заниматься их делом — охраной границ и территориальной целостности Армении.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
7 из 14

"Армия не может участвовать в политических процессах. Армия должна подчиняться народу и избранным народом властям", — добавил Пашинян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
8 из 14

Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян возле здания парламента.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
9 из 14

Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
10 из 14

Премьер призвал оппозицию прекратить протесты и приступить к диалогу с властями.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
11 из 14

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян, дочь Мариам Пашинян и сын Ашот Пашинян на митинге в Ереване.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
12 из 14

Популярность Пашиняна сильно упала после 10 ноября, когда было подписано соглашение с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
13 из 14

Тогда Армения потеряла контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
14 из 14

Митингующие в Ереване.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
 
Ситуация в АрменииНикол ПашинянАрмения
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:51В Тверской области произошел пожар в психоневрологическом интернате
05:07В Минобороны рассказали о вакцинации военных "Спутником V"
05:03Москвичи рассказали, отмены каких ограничений по COVID-19 они ждут
05:00SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
04:49Twitter начнет помечать записи с дезинформацией о вакцинах от COVID-19
04:08Foreign Policy раскритиковал финансовую политику Украины
03:58СМИ: США могут ввести антироссийские санкции по Навальному во вторник
03:52Британцы высмеяли слежку за российской подлодкой в Ла-Манше
03:51Мультимедиа Арт Музей стал музеем года по версии фонда Cosmoscow
03:31В Приморье грабитель напал с ножом на пенсионерку
03:21АК-203 станет основным штурмовым оружием индийской армии
03:18Милонов попросил МВД проверить наличие двойного гражданства у Навальной
03:08Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 8 Марта
03:06Матвиенко: IT-гигантов необходимо заставить соблюдать российские законы
02:55Джоли продала подаренную Рузвельту картину Черчилля за $11,5 миллиона
02:54Определен новый облик российской ракеты для полетов на Луну
02:38В США признали красоту российского истребителя Су-35
02:15На Украине подготовились к запуску "Северного потока — 2"
02:11Hyatt Hotels раскритиковали из-за "нацистского" дизайна сцены
02:06Онищенко: ограничения из-за COVID-19 отменяются не для всех
Лента новостейМолния