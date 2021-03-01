Пашинян предложил провести референдум по новой конституции

ЕРЕВАН, 1 мар — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил провести в октябре референдум по вопросу новой Конституции. Об этом он заявил на митинге своих сторонников, который проходит на площади Республики в центре Еревана."Мы должны работать над тем, чтобы общенародным референдумом <...> принять новую или реформированную Конституцию. Допускаю возможность перехода (от парламентской. — Прим. ред.) к полупрезидентской форме правления", — отметил Пашинян. Он добавил, что это нужно делать вместе с парламентом, президентом и политическими силами.Помимо этого, Пашинян сообщил о готовности провести внеочередные парламентские выборы, если политические силы согласятся с предложениями о консультациях по этому вопросу. По его словам, голосование покажет, чего требуют жители Армении."Я хочу, чтобы народ получил эту возможность. Я хочу быть уверен, что вы нас прощаете, и я бросаю вызов парламентской оппозиции, давайте пойдем на внеочередные парламентские выборы", — сказал он.Премьер также выразил надежду на то, что президент страны Армен Саркисян вынесет решение касательно возможной отставки начальника Генштаба Оника Гаспаряна, исходя из интересов народа и стабильности."Нужно сказать, что командование ВС и начальник Генерального штаба пока не пресекли "красной линии". Надеюсь, что и не перейдут", — заметил он.Пашинян попросил у соотечественников прощения за свои ошибки, пообещав извлечь из них уроки. Главным достижением на посту премьера он назвал установление власти народа.В понедельник вечером в Ереване прошли два митинга. В 17:00 мск оппозиция собралась на проспекте Баграмяна напротив здания парламента, а в 17:30 мск — сторонники Пашиняна вышли на площадь Республики.Колонна во главе с Пашиняном прошла маршем по центру Еревана к памятнику Мясникяну. Премьер вместе со спикером парламента Араратом Мирзояном и своей супругой Анной Акопян возложили цветы к памятнику.В это время колонна противников Пашиняна прошла от парламента к резиденции президента, а после мирно разошлась.В полиции Еревана сообщили РИА Новости, что сообщений о стычках между участниками двух митингов не поступали.Политический кризис в АрменииОчередные акции протеста прошли в Ереване после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже Пашинян сказал, что его дезинформировали.По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Следом за ним оставить должность предложили и начальнику Генштаба Онику Гаспаряну, однако президент Армен Саркисян отказался подписывать указ об отставке. Премьер-министр направил в администрацию президента повторное обращение. Правящая парламентская фракция "Мой шаг" пригрозила Саркисяну импичментом. Совбез рекомендовал президенту уволить Гаспаряна.Вооруженные силы Армении в ответ потребовали ухода самого Пашиняна. Глава кабмина расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
ЕРЕВАН, 1 мар — РИА Новости. Премьер-министр АрменииНикол Пашинян предложил провести в октябре референдум по вопросу новой Конституции. Об этом он заявил на митинге своих сторонников, который проходит на площади Республики в центре Еревана.
"Мы должны работать над тем, чтобы общенародным референдумом <...> принять новую или реформированную Конституцию. Допускаю возможность перехода (от парламентской. — Прим. ред.) к полупрезидентской форме правления", — отметил Пашинян. Он добавил, что это нужно делать вместе с парламентом, президентом и политическими силами.
Помимо этого, Пашинян сообщил о готовности провести внеочередные парламентские выборы, если политические силы согласятся с предложениями о консультациях по этому вопросу. По его словам, голосование покажет, чего требуют жители Армении.
"Я хочу, чтобы народ получил эту возможность. Я хочу быть уверен, что вы нас прощаете, и я бросаю вызов парламентской оппозиции, давайте пойдем на внеочередные парламентские выборы", — сказал он.
Премьер также выразил надежду на то, что президент страны Армен Саркисян вынесет решение касательно возможной отставки начальника Генштаба Оника Гаспаряна, исходя из интересов народа и стабильности.
"Нужно сказать, что командование ВС и начальник Генерального штаба пока не пресекли "красной линии". Надеюсь, что и не перейдут", — заметил он.
Пашинян попросил у соотечественников прощения за свои ошибки, пообещав извлечь из них уроки. Главным достижением на посту премьера он назвал установление власти народа.
"Только народ должен решать, кто будет у власти. Власть хотят отобрать у народа, и мы заявляем, что не позволим этого", — подчеркнул Пашинян.
В понедельник вечером в Ереване прошли два митинга. В 17:00 мск оппозиция собралась на проспекте Баграмяна напротив здания парламента, а в 17:30 мск — сторонники Пашиняна вышли на площадь Республики.
Колонна во главе с Пашиняном прошла маршем по центру Еревана к памятнику Мясникяну. Премьер вместе со спикером парламента Араратом Мирзояном и своей супругой Анной Акопян возложили цветы к памятнику.
В это время колонна противников Пашиняна прошла от парламента к резиденции президента, а после мирно разошлась.
В полиции Еревана сообщили РИА Новости, что сообщений о стычках между участниками двух митингов не поступали.
Политический кризис в Армении
Очередные акции протеста прошли в Ереване после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже Пашинян сказал, что его дезинформировали.
По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Следом за ним оставить должность предложили и начальнику Генштаба Онику Гаспаряну, однако президент Армен Саркисян отказался подписывать указ об отставке. Премьер-министр направил в администрацию президента повторное обращение. Правящая парламентская фракция "Мой шаг" пригрозила Саркисяну импичментом. Совбез рекомендовал президенту уволить Гаспаряна.
Вооруженные силы Армении в ответ потребовали ухода самого Пашиняна. Глава кабмина расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.
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Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.
Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".
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Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".
Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.
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Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.
Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.
Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".
Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.
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