https://ria.ru/20210301/referendum-1599491210.html

Пашинян предложил провести референдум по новой конституции

Пашинян предложил провести референдум по новой конституции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил провести в октябре референдум по вопросу новой Конституции. Об этом он заявил на митинге своих сторонников,... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T18:30

2021-03-01T18:30

2021-03-01T21:51

ситуация в армении

никол пашинян

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599497180_301:155:2000:1111_1920x0_80_0_0_5bc595c753d40fad76ed6fd511ebc1f4.jpg

ЕРЕВАН, 1 мар — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил провести в октябре референдум по вопросу новой Конституции. Об этом он заявил на митинге своих сторонников, который проходит на площади Республики в центре Еревана."Мы должны работать над тем, чтобы общенародным референдумом <...> принять новую или реформированную Конституцию. Допускаю возможность перехода (от парламентской. — Прим. ред.) к полупрезидентской форме правления", — отметил Пашинян. Он добавил, что это нужно делать вместе с парламентом, президентом и политическими силами.Помимо этого, Пашинян сообщил о готовности провести внеочередные парламентские выборы, если политические силы согласятся с предложениями о консультациях по этому вопросу. По его словам, голосование покажет, чего требуют жители Армении."Я хочу, чтобы народ получил эту возможность. Я хочу быть уверен, что вы нас прощаете, и я бросаю вызов парламентской оппозиции, давайте пойдем на внеочередные парламентские выборы", — сказал он.Премьер также выразил надежду на то, что президент страны Армен Саркисян вынесет решение касательно возможной отставки начальника Генштаба Оника Гаспаряна, исходя из интересов народа и стабильности."Нужно сказать, что командование ВС и начальник Генерального штаба пока не пресекли "красной линии". Надеюсь, что и не перейдут", — заметил он.Пашинян попросил у соотечественников прощения за свои ошибки, пообещав извлечь из них уроки. Главным достижением на посту премьера он назвал установление власти народа.В понедельник вечером в Ереване прошли два митинга. В 17:00 мск оппозиция собралась на проспекте Баграмяна напротив здания парламента, а в 17:30 мск — сторонники Пашиняна вышли на площадь Республики.Колонна во главе с Пашиняном прошла маршем по центру Еревана к памятнику Мясникяну. Премьер вместе со спикером парламента Араратом Мирзояном и своей супругой Анной Акопян возложили цветы к памятнику.В это время колонна противников Пашиняна прошла от парламента к резиденции президента, а после мирно разошлась.В полиции Еревана сообщили РИА Новости, что сообщений о стычках между участниками двух митингов не поступали.Политический кризис в АрменииОчередные акции протеста прошли в Ереване после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже Пашинян сказал, что его дезинформировали.По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Следом за ним оставить должность предложили и начальнику Генштаба Онику Гаспаряну, однако президент Армен Саркисян отказался подписывать указ об отставке. Премьер-министр направил в администрацию президента повторное обращение. Правящая парламентская фракция "Мой шаг" пригрозила Саркисяну импичментом. Совбез рекомендовал президенту уволить Гаспаряна.Вооруженные силы Армении в ответ потребовали ухода самого Пашиняна. Глава кабмина расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210301/obvinenie-1599488870.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/pashinyan-1599436472.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пашинян под аплодисменты вышел к сторонникам во время митинга в Ереване Пашинян под аплодисменты вышел к сторонникам во время митинга в Ереване 2021-03-01T18:30 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в армении, никол пашинян, армения