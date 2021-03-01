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"Для меня она всегда жива": Прусикин отреагировал на смерть Кастельянос
"Для меня она всегда жива": Прусикин отреагировал на смерть Кастельянос
Фронтмен Little Big Илья Прусикин (Ильич) отреагировал в Instagram на новость о смерти экс-участницы группы Анны Кастельянос. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T13:56
2021-03-01T13:56
2021-03-01T13:56
софья таюрская
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Фронтмен Little Big Илья Прусикин (Ильич) отреагировал в Instagram на новость о смерти экс-участницы группы Анны Кастельянос.Ранее стало известно, что Анна Кастельянос умерла на 40-м году жизни. Ее тело нашли в квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, смерть не была насильственной. У певицы была третья группа инвалидности, а последние полгода из-за проблем со спиной она была прикована к постели. Помимо музыкальной карьеры, Кастельянос вела мероприятия и снималась в кино.Little Big — российская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива — вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров.
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софья таюрская, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, санкт-петербург, little big, ильич (илья прусикин)