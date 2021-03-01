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Беглов сделал прививку от коронавируса
Беглов сделал прививку от коронавируса
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что привился от коронавируса. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T17:29
2021-03-01T17:47
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
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коронавирус covid-19
коронавирусы
александр беглов
санкт-петербург
вакцинация
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что привился от коронавируса."Сегодня вакцинировался. Нам еще предстоит бороться с коронавирусом и его последствиями. Чтобы защитить не только себя, но и своих близких и коллег, я принял решение привиться", - написал Беглов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он отметил, что чувствует себя "отлично"."Следующая прививка через три недели. Буду вести дневник наблюдения за состоянием здоровья. Полет нормальный – чувствую себя отлично!" - отметил Беглов.По его словам, в Петербурге работают 129 прививочных пунктов, 10 мобильных бригад, из которых пять – в торговых центрах.Губернатор рекомендовал горожанам вакцинироваться. "Рекомендую привиться – сегодня в городе созданы все условия. Вакцины достаточно… Во всех пунктах прививка бесплатная", - написал Беглов.
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Беглов сделал прививку от коронавируса

17:29 01.03.2021 (обновлено: 17:47 01.03.2021)
 
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что привился от коронавируса.
"Сегодня вакцинировался. Нам еще предстоит бороться с коронавирусом и его последствиями. Чтобы защитить не только себя, но и своих близких и коллег, я принял решение привиться", - написал Беглов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что чувствует себя "отлично".
"Следующая прививка через три недели. Буду вести дневник наблюдения за состоянием здоровья. Полет нормальный – чувствую себя отлично!" - отметил Беглов.
По его словам, в Петербурге работают 129 прививочных пунктов, 10 мобильных бригад, из которых пять – в торговых центрах.
Губернатор рекомендовал горожанам вакцинироваться. "Рекомендую привиться – сегодня в городе созданы все условия. Вакцины достаточно… Во всех пунктах прививка бесплатная", - написал Беглов.
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