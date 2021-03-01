Песков оценил заявление Пашиняна о неверном докладе по "Искандерам"
12:58 01.03.2021 (обновлено: 13:09 01.03.2021)
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Кремле удовлетворены заявлениями из Еревана о том, что премьер Армении Никол Пашинян после беседы с президентом РФ Владимиром Путиным пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу "Искандеров", заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На прошлой неделе Пашинян заявил о "невзорвавшихся" или "разорвавшихся на 10%" ракетах оперативно-тактических комплексов "Искандер" во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. Так он отреагировал на слова бывшего президента Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы применить "Искандер" в самом начале боевых действий. Агентство "Арменпресс" в понедельник со ссылкой на пресс-секретаря премьера сообщило, что Путин и Пашинян обсудили это заявление и "в результате сравнения имеющихся фактов и сведений премьер Армении пришел к заключению, что относительно данной ситуации ему было доложено неправильно".
"Очень важно, что правда в этом вопросе восстановлена", - сказал Песков.
После неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах" в Армении разгорелся политический кризис. Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и до сих пор требуют отставки премьер-министра.