https://ria.ru/20210301/pesa-1599476941.html

Искусственный интеллект впервые написал пьесу

Искусственный интеллект впервые написал пьесу

Система искусственного интеллекта GPT-2 создала пьесу под руководством исследователей, сообщает Sciencemag. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T17:49

2021-03-01T17:49

2021-03-01T17:49

илон маск

колумбийский университет

технологии

в мире

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Система искусственного интеллекта GPT-2 создала пьесу под руководством исследователей, сообщает Sciencemag.GPT-2 разработала компания OpenAI Илона Маска, она представляет собой компьютерную модель, генерирующую текст за счет фильтрации доступной в интернете информации. Ранее технология использовалась для написания рассказов и стихов. Для запуска процесса создания пьесы исследователи ввели в программу подсказку — два предложения диалога. Затем искусственный интеллект считывал информацию подсказки и генерировал до 1000 слов дополнительного текста. Ученые отметили, что им приходилось иногда вмешиваться в происходящее, когда появлялись логические или фактические нестыковки."Это происходит потому, что программа в действительности не знает значения предложений, она просто соединяет слова, которые, вероятно, будут использоваться вместе, одно за другим", —отметил Чад ДеЧан, эксперт по искусственному интеллекту из Колумбийского университета.Тем не менее подчеркивается, что 90 процентов окончательного сценария GPT-2 осталось нетронутым, а человеку пришлось скорректировать только 10 процентов текста.

https://ria.ru/20210103/tekhnologii-1591869736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, колумбийский университет, технологии, в мире