Пашинян заявил, что его дезинформировали по поводу "Искандеров"
12:50 01.03.2021 (обновлено: 13:36 01.03.2021)
© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики АрменияНикол Пашинян на заседании совбеза Армении по вопросам внутренней и внешней безопасности
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян после беседы с Владимиром Путиным пришел к выводу, что его дезинформировали по поводу состояния поставленных в республику российских ракетных комплексов "Искандер-М". Об этом сообщила пресс-секретарь главы кабмина Мане Геворгян, ее слова передает агентство Sputnik Армения.
"Более того, заявление премьер-министра не имеет никакого отношения к содержанию и качеству армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества. Не вызывает сомнения и то обстоятельство, что российское оружие — одно из лучших в мире", — говорится в пресс-релизе.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявление Пашиняна "восстановило правду" в этом вопросе.
Политический кризис в Армении
Очередные акции протеста прошли в Ереване после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе.
По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Он также подготовил указ об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна, однако президент Армен Саркисян отказался его подписывать.
Премьер-министр направил в администрацию президента повторное обращение. Правящая парламентская фракция "Мой шаг" пригрозила Саркисяну импичментом. Совбез рекомендовал президенту уволить Гаспаряна.
Вооруженные силы Армении в ответ потребовали ухода самого Пашиняна. Глава кабмина расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.