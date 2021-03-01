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Пашинян заявил, что его дезинформировали по поводу "Искандеров"
Пашинян заявил, что его дезинформировали по поводу "Искандеров"
Премьер Армении Никол Пашинян после беседы с Владимиром Путиным пришел к выводу, что его дезинформировали по поводу состояния поставленных в республику... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T12:50
2021-03-01T13:36
россия
искандер
владимир путин
ереван
никол пашинян
армения
в мире
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян после беседы с Владимиром Путиным пришел к выводу, что его дезинформировали по поводу состояния поставленных в республику российских ракетных комплексов "Искандер-М". Об этом сообщила пресс-секретарь главы кабмина Мане Геворгян, ее слова передает агентство Sputnik Армения.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявление Пашиняна "восстановило правду" в этом вопросе.Политический кризис в АрменииОчередные акции протеста прошли в Ереване после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе.По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Он также подготовил указ об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна, однако президент Армен Саркисян отказался его подписывать. Премьер-министр направил в администрацию президента повторное обращение. Правящая парламентская фракция "Мой шаг" пригрозила Саркисяну импичментом. Совбез рекомендовал президенту уволить Гаспаряна.Вооруженные силы Армении в ответ потребовали ухода самого Пашиняна. Глава кабмина расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
https://radiosputnik.ria.ru/20210301/oppozitsiya-1599406207.html
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россия, искандер, владимир путин, ереван, никол пашинян, армения, в мире

Пашинян заявил, что его дезинформировали по поводу "Искандеров"

12:50 01.03.2021 (обновлено: 13:36 01.03.2021)
 
© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики АрменияНикол Пашинян на заседании совбеза Армении по вопросам внутренней и внешней безопасности
Никол Пашинян на заседании совбеза Армении по вопросам внутренней и внешней безопасности - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики Армения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян после беседы с Владимиром Путиным пришел к выводу, что его дезинформировали по поводу состояния поставленных в республику российских ракетных комплексов "Искандер-М". Об этом сообщила пресс-секретарь главы кабмина Мане Геворгян, ее слова передает агентство Sputnik Армения.

"Более того, заявление премьер-министра не имеет никакого отношения к содержанию и качеству армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества. Не вызывает сомнения и то обстоятельство, что российское оружие — одно из лучших в мире", — говорится в пресс-релизе.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявление Пашиняна "восстановило правду" в этом вопросе.

Политический кризис в Армении

Очередные акции протеста прошли в Ереване после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе.
Акция протеста в Ереване - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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Противники Пашиняна ворвались в здание правительства
По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Он также подготовил указ об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна, однако президент Армен Саркисян отказался его подписывать.
Премьер-министр направил в администрацию президента повторное обращение. Правящая парламентская фракция "Мой шаг" пригрозила Саркисяну импичментом. Совбез рекомендовал президенту уволить Гаспаряна.
Вооруженные силы Армении в ответ потребовали ухода самого Пашиняна. Глава кабмина расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
Никол Пашинян на заседании совбеза Армении по вопросам внутренней и внешней безопасности - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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Совбез Армении призвал президента уволить главу Генштаба
 
РоссияИскандерВладимир ПутинЕреванНикол ПашинянАрменияВ мире
 
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