https://ria.ru/20210301/pashinyan-1599414049.html

Пашинян заявил, что его дезинформировали по поводу "Искандеров"

Пашинян заявил, что его дезинформировали по поводу "Искандеров"

Премьер Армении Никол Пашинян после беседы с Владимиром Путиным пришел к выводу, что его дезинформировали по поводу состояния поставленных в республику... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T12:50

2021-03-01T12:50

2021-03-01T13:36

россия

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владимир путин

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никол пашинян

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в мире

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян после беседы с Владимиром Путиным пришел к выводу, что его дезинформировали по поводу состояния поставленных в республику российских ракетных комплексов "Искандер-М". Об этом сообщила пресс-секретарь главы кабмина Мане Геворгян, ее слова передает агентство Sputnik Армения.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявление Пашиняна "восстановило правду" в этом вопросе.Политический кризис в АрменииОчередные акции протеста прошли в Ереване после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе.По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Он также подготовил указ об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна, однако президент Армен Саркисян отказался его подписывать. Премьер-министр направил в администрацию президента повторное обращение. Правящая парламентская фракция "Мой шаг" пригрозила Саркисяну импичментом. Совбез рекомендовал президенту уволить Гаспаряна.Вооруженные силы Армении в ответ потребовали ухода самого Пашиняна. Глава кабмина расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/oppozitsiya-1599406207.html

https://ria.ru/20210301/armeniya-1599412820.html

россия

ереван

армения

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россия, искандер, владимир путин, ереван, никол пашинян, армения, в мире