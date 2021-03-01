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В Минтруде рассказали о длине отпуска за ненормированный рабочий день
В Минтруде рассказали о длине отпуска за ненормированный рабочий день
Сотрудника нельзя привлекать к работе выходной, мотивируя это ненормированным рабочим днем, а максимальная продолжительность отпуска за такой режим работы не... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T03:27
2021-03-01T05:13
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Сотрудника нельзя привлекать к работе выходной, мотивируя это ненормированным рабочим днем, а максимальная продолжительность отпуска за такой режим работы не закреплена в законе, минимальная составляет три дня, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда.Ранее первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщил, что парламентарии планируют установить более существенные социальные гарантии за ненормированный рабочий день, в частности, увеличить отпуск.В Минтруде РИА Новости пояснили, что законом не установлена максимальная продолжительность дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день. Работодатели могут устанавливать любую продолжительность такого отпуска, но менее трех календарных дней.Максимальная продолжительность ежедневной работы в режиме ненормированного рабочего дня законом также не установлена, пояснили в Минтруде. Но обратили внимание: работа в ненормированном режиме по законодательству не удлиняет рабочий день, а позволяет работодателю привлекать иногда, несистематически, в исключительных случаях к работе сверх установленной продолжительности рабочего дня и только те категории работников, которые определены перечнем.Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом. Он принимается с учетом мнения представительного органа работников, добавили в министерстве.Работодатель также не может привлекать к работе в выходной, оправдывая это ненормированным рабочим днем."Выходной день – это время отдыха, а режим ненормированного дня относится только к рабочему дню. Работа в выходной день оплачивается в соответствии с требованием законодательства в зависимости от того в пределах месячной нормы осуществлялась эта работа (в одинарном размере сверх оклада) или сверх месячной нормы (в двойном размере сверх оклада)" - добавили в Минтруде.
https://ria.ru/20210206/otpusk-1596175222.html
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

В Минтруде рассказали о длине отпуска за ненормированный рабочий день

03:27 01.03.2021 (обновлено: 05:13 01.03.2021)
 
© Fotolia / Gerhard SeybertПассажиры проходят на посадку
Пассажиры проходят на посадку - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Fotolia / Gerhard Seybert
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Сотрудника нельзя привлекать к работе выходной, мотивируя это ненормированным рабочим днем, а максимальная продолжительность отпуска за такой режим работы не закреплена в законе, минимальная составляет три дня, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
Ранее первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщил, что парламентарии планируют установить более существенные социальные гарантии за ненормированный рабочий день, в частности, увеличить отпуск.
В Минтруде РИА Новости пояснили, что законом не установлена максимальная продолжительность дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день. Работодатели могут устанавливать любую продолжительность такого отпуска, но менее трех календарных дней.
Максимальная продолжительность ежедневной работы в режиме ненормированного рабочего дня законом также не установлена, пояснили в Минтруде. Но обратили внимание: работа в ненормированном режиме по законодательству не удлиняет рабочий день, а позволяет работодателю привлекать иногда, несистематически, в исключительных случаях к работе сверх установленной продолжительности рабочего дня и только те категории работников, которые определены перечнем.
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Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом. Он принимается с учетом мнения представительного органа работников, добавили в министерстве.
Работодатель также не может привлекать к работе в выходной, оправдывая это ненормированным рабочим днем.
"Выходной день – это время отдыха, а режим ненормированного дня относится только к рабочему дню. Работа в выходной день оплачивается в соответствии с требованием законодательства в зависимости от того в пределах месячной нормы осуществлялась эта работа (в одинарном размере сверх оклада) или сверх месячной нормы (в двойном размере сверх оклада)" - добавили в Минтруде.
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