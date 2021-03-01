https://ria.ru/20210301/onischenko-1599403969.html

Онищенко заявил о вреде коротких рабочих недель

Онищенко заявил о вреде коротких рабочих недель

Короткие рабочие недели весной вредят экономике и здоровью граждан, заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T12:02

2021-03-01T12:02

2021-03-01T14:29

российская академия наук

госдума рф

геннадий онищенко

общество

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Короткие рабочие недели весной вредят экономике и здоровью граждан, заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.Парламентарий отметил, что в советское время люди отдыхали на Новый год один день, а в мае было только несколько выходных."Тогда мы не чувствовали никакого ущемления своих прав", — добавил Онищенко.Ранее Роструд напомнил о трех сокращенных рабочих неделях весной. Так, четырехдневка ожидает россиян в связи с праздником 8 Марта, еще две придутся на май. Всего в 2021 году будут семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.

https://ria.ru/20210221/ves-1598493619.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, госдума рф, геннадий онищенко, общество