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Онищенко заявил о вреде коротких рабочих недель
Онищенко заявил о вреде коротких рабочих недель
Короткие рабочие недели весной вредят экономике и здоровью граждан, заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T12:02
2021-03-01T14:29
российская академия наук
госдума рф
геннадий онищенко
общество
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Короткие рабочие недели весной вредят экономике и здоровью граждан, заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.Парламентарий отметил, что в советское время люди отдыхали на Новый год один день, а в мае было только несколько выходных."Тогда мы не чувствовали никакого ущемления своих прав", — добавил Онищенко.Ранее Роструд напомнил о трех сокращенных рабочих неделях весной. Так, четырехдневка ожидает россиян в связи с праздником 8 Марта, еще две придутся на май. Всего в 2021 году будут семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.
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российская академия наук, госдума рф, геннадий онищенко, общество

Онищенко заявил о вреде коротких рабочих недель

12:02 01.03.2021 (обновлено: 14:29 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 1 мар РИА Новости. Короткие рабочие недели весной вредят экономике и здоровью граждан, заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

"Это (продолжительные выходные. — Прим. ред.) отнюдь не способствует интенсивному развитию экономики даже в тех отраслях, которые на нее не влияют", — сказал он в комментарии Ura.ru.

Парламентарий отметил, что в советское время люди отдыхали на Новый год один день, а в мае было только несколько выходных.
"Тогда мы не чувствовали никакого ущемления своих прав", — добавил Онищенко.
Ранее Роструд напомнил о трех сокращенных рабочих неделях весной. Так, четырехдневка ожидает россиян в связи с праздником 8 Марта, еще две придутся на май. Всего в 2021 году будут семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
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Российская академия наукГосдума РФГеннадий ОнищенкоОбщество
 
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