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Онищенко заявил о вреде коротких рабочих недель
Онищенко заявил о вреде коротких рабочих недель
Короткие рабочие недели весной вредят экономике и здоровью граждан, заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T12:02
2021-03-01T12:02
2021-03-01T14:29
российская академия наук
госдума рф
геннадий онищенко
общество
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Короткие рабочие недели весной вредят экономике и здоровью граждан, заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.Парламентарий отметил, что в советское время люди отдыхали на Новый год один день, а в мае было только несколько выходных."Тогда мы не чувствовали никакого ущемления своих прав", — добавил Онищенко.Ранее Роструд напомнил о трех сокращенных рабочих неделях весной. Так, четырехдневка ожидает россиян в связи с праздником 8 Марта, еще две придутся на май. Всего в 2021 году будут семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.
https://ria.ru/20210221/ves-1598493619.html
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российская академия наук, госдума рф, геннадий онищенко, общество