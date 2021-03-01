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В пробах Навального нашли новый вид "Новичка", заявила спецдокладчик ООН
В пробах Навального нашли новый вид "Новичка", заявила спецдокладчик ООН
Западные лаборатории обнаружили в организме Алексея Навального новую разновидность "Новичка", заявила спецдокладчик ООН по внесудебным казням Аньес Калламар,... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T19:28
2021-03-01T22:52
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
оон
в мире
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ЖЕНЕВА, 1 мар — РИА Новости. Западные лаборатории обнаружили в организме Алексея Навального новую разновидность "Новичка", заявила спецдокладчик ООН по внесудебным казням Аньес Калламар, расследовавшая "отравление" основателя ФБК*.При этом Калламар отметила, что у нее нет формулы вещества, которое, согласно данным Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), якобы использовалось при "отравлении"."Я знаю, что она есть у ОЗХО и других акторов. Честно говоря, я не ученый, поэтому сомневаюсь, что смогла бы что-то понять из химической формулы. Но я знаю, что эта химическая формула подтверждает, что вещество — "Новичок" и что это другая формула "Новичка", а не та, которая была использована в 2019 году (вероятно, имеется в виду так называемое "дело Скрипалей" 2018 года. — Прим. ред.)", — сказала спецдокладчик на пресс-конференции.В октябре прошлого года ОЗХО заявила, что биомаркеры ингибиторов холинэстеразы, обнаруженные в анализах мочи и крови Навального, имеют схожую структуру с токсичными химикатами типа "Новичок" (1.А.14 и 1.А15), внесенными в Приложение по химикатам Конвенции по запрещению химического оружия. При этом найденные в организме Навального вещества не значатся в списках запрещенных препаратов.Комментируя заявление спецдокладчиков ООН по ситуации с Навальным, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что "наши желания найти истину в этом деле совпадают". Как считает дипломат, после их призыва Берлин перестанет скрывать от международной общественности "секретные материалы", вымарывать формулы обнаруженных веществ из докладов.В конце августа прошлого года Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По данным омских медиков, ядов в крови и моче пациента не обнаружили.Позднее Навального самолетом перевезли в Германию. После этого Берлин заявил, что россиянина якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок", что подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало. Власти ФРГ при этом не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку".Как отмечали в МИД России, не предоставляя Москве информацию о веществе, которым якобы отравили Навального, Запад и ОЗХО утаивают ключевую "улику".Там 4 марта 2018 года, по утверждению британских властей, Скрипаля и его дочь Юлию отравили веществом А234. Лондон считает, что к этому причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210301/navalnyy-1599487183.html
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организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, оон, в мире

В пробах Навального нашли новый вид "Новичка", заявила спецдокладчик ООН

19:28 01.03.2021 (обновлено: 22:52 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЖЕНЕВА, 1 мар — РИА Новости. Западные лаборатории обнаружили в организме Алексея Навального новую разновидность "Новичка", заявила спецдокладчик ООН по внесудебным казням Аньес Калламар, расследовавшая "отравление" основателя ФБК*.
При этом Калламар отметила, что у нее нет формулы вещества, которое, согласно данным Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), якобы использовалось при "отравлении".
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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"Я знаю, что она есть у ОЗХО и других акторов. Честно говоря, я не ученый, поэтому сомневаюсь, что смогла бы что-то понять из химической формулы. Но я знаю, что эта химическая формула подтверждает, что вещество — "Новичок" и что это другая формула "Новичка", а не та, которая была использована в 2019 году (вероятно, имеется в виду так называемое "дело Скрипалей" 2018 года. — Прим. ред.)", — сказала спецдокладчик на пресс-конференции.
В октябре прошлого года ОЗХО заявила, что биомаркеры ингибиторов холинэстеразы, обнаруженные в анализах мочи и крови Навального, имеют схожую структуру с токсичными химикатами типа "Новичок" (1.А.14 и 1.А15), внесенными в Приложение по химикатам Конвенции по запрещению химического оружия. При этом найденные в организме Навального вещества не значатся в списках запрещенных препаратов.
Комментируя заявление спецдокладчиков ООН по ситуации с Навальным, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что "наши желания найти истину в этом деле совпадают". Как считает дипломат, после их призыва Берлин перестанет скрывать от международной общественности "секретные материалы", вымарывать формулы обнаруженных веществ из докладов.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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Захарова объяснила, чем Западу выгодна история с "отравлением" Навального
В конце августа прошлого года Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По данным омских медиков, ядов в крови и моче пациента не обнаружили.
Позднее Навального самолетом перевезли в Германию. После этого Берлин заявил, что россиянина якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок", что подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало. Власти ФРГ при этом не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку".
Как отмечали в МИД России, не предоставляя Москве информацию о веществе, которым якобы отравили Навального, Запад и ОЗХО утаивают ключевую "улику".
Там 4 марта 2018 года, по утверждению британских властей, Скрипаля и его дочь Юлию отравили веществом А234. Лондон считает, что к этому причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Алексей Навальный на заседании суда. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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Организация по запрещению химического оружияАлексей НавальныйООНВ мире
 
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