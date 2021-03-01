https://ria.ru/20210301/novichok-1599504152.html

В пробах Навального нашли новый вид "Новичка", заявила спецдокладчик ООН

В пробах Навального нашли новый вид "Новичка", заявила спецдокладчик ООН

Западные лаборатории обнаружили в организме Алексея Навального новую разновидность "Новичка", заявила спецдокладчик ООН по внесудебным казням Аньес Калламар,... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T19:28

2021-03-01T19:28

2021-03-01T22:52

организация по запрещению химического оружия

алексей навальный

оон

в мире

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ЖЕНЕВА, 1 мар — РИА Новости. Западные лаборатории обнаружили в организме Алексея Навального новую разновидность "Новичка", заявила спецдокладчик ООН по внесудебным казням Аньес Калламар, расследовавшая "отравление" основателя ФБК*.При этом Калламар отметила, что у нее нет формулы вещества, которое, согласно данным Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), якобы использовалось при "отравлении"."Я знаю, что она есть у ОЗХО и других акторов. Честно говоря, я не ученый, поэтому сомневаюсь, что смогла бы что-то понять из химической формулы. Но я знаю, что эта химическая формула подтверждает, что вещество — "Новичок" и что это другая формула "Новичка", а не та, которая была использована в 2019 году (вероятно, имеется в виду так называемое "дело Скрипалей" 2018 года. — Прим. ред.)", — сказала спецдокладчик на пресс-конференции.В октябре прошлого года ОЗХО заявила, что биомаркеры ингибиторов холинэстеразы, обнаруженные в анализах мочи и крови Навального, имеют схожую структуру с токсичными химикатами типа "Новичок" (1.А.14 и 1.А15), внесенными в Приложение по химикатам Конвенции по запрещению химического оружия. При этом найденные в организме Навального вещества не значатся в списках запрещенных препаратов.Комментируя заявление спецдокладчиков ООН по ситуации с Навальным, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что "наши желания найти истину в этом деле совпадают". Как считает дипломат, после их призыва Берлин перестанет скрывать от международной общественности "секретные материалы", вымарывать формулы обнаруженных веществ из докладов.В конце августа прошлого года Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По данным омских медиков, ядов в крови и моче пациента не обнаружили.Позднее Навального самолетом перевезли в Германию. После этого Берлин заявил, что россиянина якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок", что подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало. Власти ФРГ при этом не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку".Как отмечали в МИД России, не предоставляя Москве информацию о веществе, которым якобы отравили Навального, Запад и ОЗХО утаивают ключевую "улику".Там 4 марта 2018 года, по утверждению британских властей, Скрипаля и его дочь Юлию отравили веществом А234. Лондон считает, что к этому причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210301/navalnyy-1599487183.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210219/navalnyy-1598171512.html

https://ria.ru/20210301/doklad-1599482891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, оон, в мире