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Спецдокладчики ООН обвинили Россию в "отравлении" Навального
Спецдокладчики ООН обвинили Россию в "отравлении" Навального
Спецдокладчики ООН по внесудебным казням и свободе слова Аньес Каламар и Ирен Хан считают Россию ответственной за отравление Алексея Навального в 2020 году. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T18:18
2021-03-01T19:22
госпитализация алексея навального
москва
берлин (город)
в мире
россия
алексей навальный
оон
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ЖЕНЕВА, 1 мар — РИА Новости. Спецдокладчики ООН по внесудебным казням и свободе слова Аньес Каламар и Ирен Хан считают Россию ответственной за отравление Алексея Навального в 2020 году."Целью нашего расследования было определить степень государственной ответственности при попытке совершения этого убийства", — заявила Каламар, представляя выводы доклада в ходе пресс-конференции в ООН.По ее мнению, российские власти предприняли "покушение на убийство"."Мы пришли к этому выводу, основываясь на данных, что "Новичок" был разработан в СССР, и на данной стадии, в 2021 году, известно, что только Россия является его производителем и она также применяла его", — добавила Каламар.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — неизвестно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО — на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Также его изучали около 20 западных государств. Россия, в свою очередь, прекратила разработки в области химического оружия еще в 1992 году, а в 2017 уничтожила весь запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что Запад и Организация по запрещению химического оружия, не предоставляя информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику". Глава министерства заявил, что подобное поведение партнеров дает все основания считать покушение инсценировкой.
https://radiosputnik.ria.ru/20210301/volodin-1599483062.html
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госпитализация алексея навального, москва, берлин (город), в мире, россия, алексей навальный, оон

Спецдокладчики ООН обвинили Россию в "отравлении" Навального

18:18 01.03.2021 (обновлено: 19:22 01.03.2021)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© AP Photo / Pavel Golovkin
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ЖЕНЕВА, 1 мар — РИА Новости. Спецдокладчики ООН по внесудебным казням и свободе слова Аньес Каламар и Ирен Хан считают Россию ответственной за отравление Алексея Навального в 2020 году.
"Целью нашего расследования было определить степень государственной ответственности при попытке совершения этого убийства", — заявила Каламар, представляя выводы доклада в ходе пресс-конференции в ООН.
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По ее мнению, российские власти предприняли "покушение на убийство".
"Мы пришли к этому выводу, основываясь на данных, что "Новичок" был разработан в СССР, и на данной стадии, в 2021 году, известно, что только Россия является его производителем и она также применяла его", — добавила Каламар.
Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — неизвестно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО — на соответствующие письма.
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Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Также его изучали около 20 западных государств. Россия, в свою очередь, прекратила разработки в области химического оружия еще в 1992 году, а в 2017 уничтожила весь запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что Запад и Организация по запрещению химического оружия, не предоставляя информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику". Глава министерства заявил, что подобное поведение партнеров дает все основания считать покушение инсценировкой.
 
Госпитализация Алексея НавальногоМоскваБерлин (город)В миреРоссияАлексей НавальныйООН
 
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