https://ria.ru/20210301/navalnyy-1599480704.html

В ООН призвали Россию разрешить международное расследование по Навальному

В ООН призвали Россию разрешить международное расследование по Навальному

Спецдокладчики ООН по внесудебным казням и свободе слова Аньес Калламар и Ирен Хан заявили, что в декабре направили властям РФ письмо, в котором изложили итоги... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T18:02

2021-03-01T18:02

2021-03-01T18:02

замена условного срока навального

госпитализация алексея навального

россия

ив роше

алексей навальный

европейский суд по правам человека

оон

в мире

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ЖЕНЕВА, 1 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецдокладчики ООН по внесудебным казням и свободе слова Аньес Калламар и Ирен Хан заявили, что в декабре направили властям РФ письмо, в котором изложили итоги своего четырехмесячного расследования "отравления" Алексея Навального, однако так и не получили ответа на него, и призвали правительство России запросить или разрешить проведение международного расследования, чтобы "установить факты и прояснить все обстоятельства" этого инцидента.Сам Навальный и ряд западных стран утверждают, что его якобы отравили боевым веществом сотрудники спецслужб РФ. В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы РФ представить хотя бы официальное заключение по инциденту.Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях Аньес Калламар и специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан в понедельник опубликовали заявление о своем расследовании "отравления" Навального.В нем отмечается, что Калламар и Хан в декабре направили властям РФ письмо, в котором изложили итоги своего четырехмесячного расследования, и что спустя два месяца спецдокладчики так и не получили ответа на свое письмо из Москвы."Мы считаем необходимым в срочном порядке провести международное расследование, с тем чтобы установить факты и прояснить все обстоятельства, касающиеся отравления Навального. Это расследование особенно актуально сейчас, когда Навальный заключен под стражу российским правительством и находится под его контролем. Мы призываем правительство Российской Федерации запросить или разрешить проведение расследования такого рода", - подчеркнули спецдокладчики ООН.В письме Калламар и Хан подчеркнули, что "на момент покушения Навальный находился под усиленным правительственным наблюдением, в связи с чем маловероятно, что какая-либо третья сторона могла применить такое запрещенное химическое вещество без ведома российских властей". Также, по мнению экспертов, Россия все равно несет ответственность за "отравление" Навального "даже в маловероятном случае, если бы третья сторона каким-то образом могла совершить этот акт".В заявлении также отмечается, что "до настоящего времени правительство не представило никаких доказательств того, что была дана адекватная оценка угрозам, с которыми столкнулся Навальный".Калламар и Хан также выразили сожаление, что власти арестовали Навального сразу же по возвращении из Германии в Россию.Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около двух с полвоиной лет. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека, хотя он присудил компенсации за домашний арест, которые были выплачены властями России.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция. Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".

https://ria.ru/20210301/evropa-1599477908.html

https://ria.ru/20210301/navalnyy-1599447659.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/sanktsii-1599452485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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