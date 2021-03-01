https://ria.ru/20210301/maski-1599445218.html

Эпидемиолог объяснил, почему масочный режим отменять пока нельзя

Эпидемиолог объяснил, почему масочный режим отменять пока нельзя

Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико призвал россиян продолжать соблюдать меры профилактики коронавируса, отметив, РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T15:16

2021-03-01T15:16

2021-03-01T15:16

распространение коронавируса

николай брико

коронавирус в россии

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коронавирусы

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москва

общество

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико призвал россиян продолжать соблюдать меры профилактики коронавируса, отметив, что даже вакцинированные люди могут быть источником инфекции."Пандемия, к сожалению, продолжается, и как-то внимание нельзя снижать к обычным, таким проверенным уже мерам профилактики, как физическое дистанцирование и маски. Это очень важная вещь. И даже привитые, они тоже могут быть в какой-то мере источником инфекции", - сказал Брико в рамках круглого стола "Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?".Последние цифры, по словам эпидемиолога, свидетельствуют о том, что коронавирус в России продолжает выявляться, по Москве, отметил он, в последние дни снижения нет вовсе."Нужно проявлять внимание и настороженность к себе и к своим близким. Да, вакцинация очень важна, но обычные проверенные меры нужно продолжать использовать", - отметил Брико.

https://ria.ru/20210228/kindzadza-1599046564.html

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