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Распространение коронавируса
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Эпидемиолог объяснил, почему масочный режим отменять пока нельзя
Эпидемиолог объяснил, почему масочный режим отменять пока нельзя
Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико призвал россиян продолжать соблюдать меры профилактики коронавируса, отметив, РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T15:16
2021-03-01T15:16
распространение коронавируса
николай брико
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общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико призвал россиян продолжать соблюдать меры профилактики коронавируса, отметив, что даже вакцинированные люди могут быть источником инфекции."Пандемия, к сожалению, продолжается, и как-то внимание нельзя снижать к обычным, таким проверенным уже мерам профилактики, как физическое дистанцирование и маски. Это очень важная вещь. И даже привитые, они тоже могут быть в какой-то мере источником инфекции", - сказал Брико в рамках круглого стола "Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?".Последние цифры, по словам эпидемиолога, свидетельствуют о том, что коронавирус в России продолжает выявляться, по Москве, отметил он, в последние дни снижения нет вовсе."Нужно проявлять внимание и настороженность к себе и к своим близким. Да, вакцинация очень важна, но обычные проверенные меры нужно продолжать использовать", - отметил Брико.
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николай брико, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российская академия наук, москва, общество

Эпидемиолог объяснил, почему масочный режим отменять пока нельзя

15:16 01.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка покупает медицинскую маску в аптеке
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико призвал россиян продолжать соблюдать меры профилактики коронавируса, отметив, что даже вакцинированные люди могут быть источником инфекции.
"Пандемия, к сожалению, продолжается, и как-то внимание нельзя снижать к обычным, таким проверенным уже мерам профилактики, как физическое дистанцирование и маски. Это очень важная вещь. И даже привитые, они тоже могут быть в какой-то мере источником инфекции", - сказал Брико в рамках круглого стола "Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?".
Почему не в намордниках?. Пророчества галактики Кин-дза-дза - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
28 февраля, 12:00Как это по-русски
"Почему не в намордниках?". Пророчества галактики "Кин-дза-дза"“Я маску сниму и надышу вам тут!”: трагикомедия “Кин-дза-дза” еще 35 лет назад гротескно описала нашу сегодняшнюю жизнь. Как знаменитое “Ку!” едва не поставило выход фильма под угрозу? Как "кацап" превратился в "пацака"? И что бывает с обществом, у которого нет цветовой дифференциации штанов? Вспоминаем злободневные фразы “Кин-дза-дзы”.
Последние цифры, по словам эпидемиолога, свидетельствуют о том, что коронавирус в России продолжает выявляться, по Москве, отметил он, в последние дни снижения нет вовсе.
"Нужно проявлять внимание и настороженность к себе и к своим близким. Да, вакцинация очень важна, но обычные проверенные меры нужно продолжать использовать", - отметил Брико.
Правила использования одноразовых медицинских масок - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
25 марта 2020, 11:17Инфографика
Медицинские маски: инструкция по применению
 
Распространение коронавирусаНиколай БрикоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыРоссийская академия наукМоскваОбщество
 
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