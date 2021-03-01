Эпидемиолог объяснил, почему масочный режим отменять пока нельзя
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико призвал россиян продолжать соблюдать меры профилактики коронавируса, отметив, что даже вакцинированные люди могут быть источником инфекции.
"Пандемия, к сожалению, продолжается, и как-то внимание нельзя снижать к обычным, таким проверенным уже мерам профилактики, как физическое дистанцирование и маски. Это очень важная вещь. И даже привитые, они тоже могут быть в какой-то мере источником инфекции", - сказал Брико в рамках круглого стола "Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?".
28 февраля, 12:00Как это по-русски"Почему не в намордниках?". Пророчества галактики "Кин-дза-дза"“Я маску сниму и надышу вам тут!”: трагикомедия “Кин-дза-дза” еще 35 лет назад гротескно описала нашу сегодняшнюю жизнь. Как знаменитое “Ку!” едва не поставило выход фильма под угрозу? Как "кацап" превратился в "пацака"? И что бывает с обществом, у которого нет цветовой дифференциации штанов? Вспоминаем злободневные фразы “Кин-дза-дзы”.
"Нужно проявлять внимание и настороженность к себе и к своим близким. Да, вакцинация очень важна, но обычные проверенные меры нужно продолжать использовать", - отметил Брико.
25 марта 2020, 11:17ИнфографикаМедицинские маски: инструкция по применению