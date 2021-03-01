https://ria.ru/20210301/mart-1599149164.html
Пособия, техосмотр, дача, персональные данные: что изменится с 1 марта
Пособия, техосмотр, дача, персональные данные: что изменится с 1 марта
Сегодня вступает в силу ряд законодательных инициатив. Изменится порядок выплат пособий на детей, отложат масштабную реформу техосмотра, изменят правила защиты... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T08:00
2021-03-01T08:00
2021-03-01T09:14
персональные данные
иноагенты
детские пособия
пособие по безработице
социальные выплаты
кредиты
дача
техосмотр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599067145_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_1a1c559a69a77b0c80caacb561afed44.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Сегодня вступает в силу ряд законодательных инициатив. Изменится порядок выплат пособий на детей, отложат масштабную реформу техосмотра, изменят правила защиты персональных данных, введут штрафы для иноагентов. В чем суть мартовских нововведений, объясняет РИА Новости. Выплаты на детейС 1 марта прекращаются беззаявительные выплаты на детей до трех лет — родившихся не ранее 1 января 2018 года в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов. Ранее процедуру упростили в связи с пандемией, выплаты продлевали автоматически. Также придется информировать органы соцзащиты и ПФР о смене места жительства и обстоятельствах, которые влекут прекращение выплат. По закону переоформлять пособие на детей до трех лет следует ежегодно, то есть после каждого дня рождения ребенка. "Упрощенка" и кредитыВ конце месяца, 31 марта, завершается действие еще нескольких мер поддержки населения, введенных из-за пандемии. В частности — упрощенный порядок регистрации безработных и выплаты пособий по безработице.Кроме того, истекает срок обращения за детскими выплатами, объявленными в декабре. Это единовременные пять тысяч рублей на детей до восьми лет. Банки и микрофинансовые организации отныне смогут отказать в кредитных каникулах заемщикам, cтолкнувшимся с падением доходов в пандемию, и снова взимать пени и штрафы за просрочку.С инициативой кредитных каникул президент России выступил в марте прошлого года. Он предложил это для потребительских и ипотечных займов тех, чей доход сократился более чем на 30%."Отсрочка" техосмотраГлавная новость для автовладельцев — реформу техосмотра перенесли на осень. С 1 марта должны были вступить в силу новые правила, предполагающие обязательную фотофиксацию. Это решило бы проблему фиктивных ТО. Диагностические карты станут полностью электронными. А их число на один пункт техосмотра за день ограничат. Подозрительные карты будут аннулировать.Реформу назначили на прошлое лето. Но из-за пандемии перенесли на весну. Однако 25 февраля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в сложившейся ситуации все нужно отложить до 1 октября. И сделать так, чтобы с этого момента система работала без сбоев и не создавала неудобств автолюбителям. Российский союз автостраховщиков (РСА), который ведет реестр операторов техосмотра, поддержал перенос реформы на осень. Защита персональных данныхС 1 марта действуют поправки в закон "О персональных данных", принятые в конце минувшего года.Аннулировали понятие "общедоступные персональные данные", добавили "персональные данные, которые разрешены к распространению".Раньше вы давали согласие на обработку персональных данных, поставив галочку перед пунктом "разрешаю". После этого оператор мог совершать с ними любые действия из списка, который часто игнорировали. Теперь каждый сайт обязан спрашивать, какие именно данные клиент разрешает публиковать и передавать третьим лицам. За нарушение — штраф. Новые нормы призваны защитить данные, которые мы предоставляем при получении тех или иных услуг, покупках в онлайн- и офлайн-магазинах и так далее. Пользователи также имеют право в любой момент отозвать согласие или потребовать полностью удалить свой профиль. Оператор обязан подчиниться. Дачная амнистияУпрощенный порядок оформления прав собственников на земельные участки, жилые и садовые дома, гаражи и хозпостройки, так называемую дачную амнистию, продлили до 1 марта 2026 года. Также не требуются разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Это распространили и на владельцев домов на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта. То есть "амнистию" расширили.Дачная амнистия действует уже 14 лет (с первого сентября 2006-го). В упрощенном порядке россияне оформили права на 14 миллионов объектов недвижимости: дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, гаражи, бани. Наказание для иноагентовС марта предусмотрена уголовная ответственность как для физических, так и для юридических лиц со статусом иноагента. Это развитие принятого в декабре закона, причисляющего к иноагентам граждан и организации без юридического лица, если они ведут политическую деятельность и получают финансирование из-за рубежа. Ответственность иноагентов уточнили в поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).Для некоммерческих организаций с таким статусом, распространяющих информационные материалы без соответствующей маркировки, — штрафы от 300 до 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20201225/vyplata-1590932600.html
https://ria.ru/20210226/bezrabotitsa-1599025938.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210225/tekhosmotr-1598926375.html
https://ria.ru/20210223/moshenniki-1598629591.html
https://realty.ria.ru/20210224/dacha-1598758290.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599067145_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_14f7daf380acc86697f1ee6cd2ca8ff0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
персональные данные, иноагенты, детские пособия, пособие по безработице, социальные выплаты, кредиты, дача, техосмотр
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Сегодня вступает в силу ряд законодательных инициатив. Изменится порядок выплат пособий на детей, отложат масштабную реформу техосмотра, изменят правила защиты персональных данных, введут штрафы для иноагентов. В чем суть мартовских нововведений, объясняет РИА Новости.
Выплаты на детей
С 1 марта прекращаются беззаявительные выплаты на детей до трех лет — родившихся не ранее 1 января 2018 года в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов.
Ранее процедуру упростили в связи с пандемией, выплаты продлевали автоматически.
Теперь, если родители оформляют пособие впервые, необходимо предоставить в территориальный орган социальной защиты полный пакет документов и соответствующее заявление.
Также придется информировать органы соцзащиты и ПФР о смене места жительства и обстоятельствах, которые влекут прекращение выплат. По закону переоформлять пособие на детей до трех лет следует ежегодно, то есть после каждого дня рождения ребенка.
"Упрощенка" и кредиты
В конце месяца, 31 марта, завершается действие еще нескольких мер поддержки населения, введенных из-за пандемии. В частности — упрощенный порядок регистрации безработных и выплаты пособий по безработице.
Кроме того, истекает срок обращения за детскими выплатами, объявленными в декабре. Это единовременные пять тысяч рублей на детей до восьми лет.
Банки и микрофинансовые организации отныне смогут отказать в кредитных каникулах заемщикам, cтолкнувшимся с падением доходов в пандемию, и снова взимать пени и штрафы за просрочку.
С инициативой кредитных каникул президент России выступил в марте прошлого года. Он предложил это для потребительских и ипотечных займов тех, чей доход сократился более чем на 30%.
"Отсрочка" техосмотра
Главная новость для автовладельцев — реформу техосмотра перенесли на осень. С 1 марта должны были вступить в силу новые правила, предполагающие обязательную фотофиксацию. Это решило бы проблему фиктивных ТО.
Идею обсуждали давно. Фотофиксация исключает продажу диагностических карт, необходимых для покупки полиса ОСАГО, без заезда автомобиля на пункт техосмотра. На снимке должны быть координаты точки, где машина в тот момент находилась.
Диагностические карты станут полностью электронными. А их число на один пункт техосмотра за день ограничат. Подозрительные карты будут аннулировать.
Реформу назначили на прошлое лето. Но из-за пандемии перенесли на весну. Однако 25 февраля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в сложившейся ситуации все нужно отложить до 1 октября. И сделать так, чтобы с этого момента система работала без сбоев и не создавала неудобств автолюбителям.
Российский союз автостраховщиков (РСА), который ведет реестр операторов техосмотра, поддержал перенос реформы на осень.
Защита персональных данных
С 1 марта действуют поправки в закон "О персональных данных", принятые в конце минувшего года.
Аннулировали понятие "общедоступные персональные данные", добавили "персональные данные, которые разрешены к распространению".
Раньше вы давали согласие на обработку персональных данных, поставив галочку перед пунктом "разрешаю". После этого оператор мог совершать с ними любые действия из списка, который часто игнорировали. Теперь каждый сайт обязан спрашивать, какие именно данные клиент разрешает публиковать и передавать третьим лицам.
За нарушение — штраф. Новые нормы призваны защитить данные, которые мы предоставляем при получении тех или иных услуг, покупках в онлайн- и офлайн-магазинах и так далее.
Нельзя передавать третьим лицам имя и фамилию, адрес, телефон, электронную почту по умолчанию. На это всякий раз требуется особое согласие. И если клиент не реагирует на запрос, оператор не может обрабатывать его данные.
Пользователи также имеют право в любой момент отозвать согласие или потребовать полностью удалить свой профиль. Оператор обязан подчиниться.
Дачная амнистия
Упрощенный порядок оформления прав собственников на земельные участки, жилые и садовые дома, гаражи и хозпостройки, так называемую дачную амнистию, продлили до 1 марта 2026 года. Также не требуются разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.
Это распространили и на владельцев домов на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта. То есть "амнистию" расширили.
Индивидуальный жилой дом или садовый дом должны соответствовать параметрам, определенным Градостроительным кодексом (в частности, количество надземных этажей — не более трех, высота — не более 20 метров).
Дачная амнистия действует уже 14 лет (с первого сентября 2006-го). В упрощенном порядке россияне оформили права на 14 миллионов объектов недвижимости: дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, гаражи, бани.
Наказание для иноагентов
С марта предусмотрена уголовная ответственность как для физических, так и для юридических лиц со статусом иноагента.
Это развитие принятого в декабре закона, причисляющего к иноагентам граждан и организации без юридического лица, если они ведут политическую деятельность и получают финансирование из-за рубежа.
Ответственность иноагентов уточнили в поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).
Тем, кто не предоставит данные о себе для специального реестра, который ведет Минюст, грозит крупный штраф или лишение свободы сроком от двух до пяти лет.
Для некоммерческих организаций с таким статусом, распространяющих информационные материалы без соответствующей маркировки, — штрафы от 300 до 500 тысяч рублей.