https://ria.ru/20210301/mart-1599149164.html

Пособия, техосмотр, дача, персональные данные: что изменится с 1 марта

Пособия, техосмотр, дача, персональные данные: что изменится с 1 марта

Сегодня вступает в силу ряд законодательных инициатив. Изменится порядок выплат пособий на детей, отложат масштабную реформу техосмотра, изменят правила защиты... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T08:00

2021-03-01T08:00

2021-03-01T09:14

персональные данные

иноагенты

детские пособия

пособие по безработице

социальные выплаты

кредиты

дача

техосмотр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599067145_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_1a1c559a69a77b0c80caacb561afed44.jpg

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Сегодня вступает в силу ряд законодательных инициатив. Изменится порядок выплат пособий на детей, отложат масштабную реформу техосмотра, изменят правила защиты персональных данных, введут штрафы для иноагентов. В чем суть мартовских нововведений, объясняет РИА Новости. Выплаты на детейС 1 марта прекращаются беззаявительные выплаты на детей до трех лет — родившихся не ранее 1 января 2018 года в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов. Ранее процедуру упростили в связи с пандемией, выплаты продлевали автоматически. Также придется информировать органы соцзащиты и ПФР о смене места жительства и обстоятельствах, которые влекут прекращение выплат. По закону переоформлять пособие на детей до трех лет следует ежегодно, то есть после каждого дня рождения ребенка. "Упрощенка" и кредитыВ конце месяца, 31 марта, завершается действие еще нескольких мер поддержки населения, введенных из-за пандемии. В частности — упрощенный порядок регистрации безработных и выплаты пособий по безработице.Кроме того, истекает срок обращения за детскими выплатами, объявленными в декабре. Это единовременные пять тысяч рублей на детей до восьми лет. Банки и микрофинансовые организации отныне смогут отказать в кредитных каникулах заемщикам, cтолкнувшимся с падением доходов в пандемию, и снова взимать пени и штрафы за просрочку.С инициативой кредитных каникул президент России выступил в марте прошлого года. Он предложил это для потребительских и ипотечных займов тех, чей доход сократился более чем на 30%."Отсрочка" техосмотраГлавная новость для автовладельцев — реформу техосмотра перенесли на осень. С 1 марта должны были вступить в силу новые правила, предполагающие обязательную фотофиксацию. Это решило бы проблему фиктивных ТО. Диагностические карты станут полностью электронными. А их число на один пункт техосмотра за день ограничат. Подозрительные карты будут аннулировать.Реформу назначили на прошлое лето. Но из-за пандемии перенесли на весну. Однако 25 февраля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в сложившейся ситуации все нужно отложить до 1 октября. И сделать так, чтобы с этого момента система работала без сбоев и не создавала неудобств автолюбителям. Российский союз автостраховщиков (РСА), который ведет реестр операторов техосмотра, поддержал перенос реформы на осень. Защита персональных данныхС 1 марта действуют поправки в закон "О персональных данных", принятые в конце минувшего года.Аннулировали понятие "общедоступные персональные данные", добавили "персональные данные, которые разрешены к распространению".Раньше вы давали согласие на обработку персональных данных, поставив галочку перед пунктом "разрешаю". После этого оператор мог совершать с ними любые действия из списка, который часто игнорировали. Теперь каждый сайт обязан спрашивать, какие именно данные клиент разрешает публиковать и передавать третьим лицам. За нарушение — штраф. Новые нормы призваны защитить данные, которые мы предоставляем при получении тех или иных услуг, покупках в онлайн- и офлайн-магазинах и так далее. Пользователи также имеют право в любой момент отозвать согласие или потребовать полностью удалить свой профиль. Оператор обязан подчиниться. Дачная амнистияУпрощенный порядок оформления прав собственников на земельные участки, жилые и садовые дома, гаражи и хозпостройки, так называемую дачную амнистию, продлили до 1 марта 2026 года. Также не требуются разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Это распространили и на владельцев домов на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта. То есть "амнистию" расширили.Дачная амнистия действует уже 14 лет (с первого сентября 2006-го). В упрощенном порядке россияне оформили права на 14 миллионов объектов недвижимости: дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, гаражи, бани. Наказание для иноагентовС марта предусмотрена уголовная ответственность как для физических, так и для юридических лиц со статусом иноагента. Это развитие принятого в декабре закона, причисляющего к иноагентам граждан и организации без юридического лица, если они ведут политическую деятельность и получают финансирование из-за рубежа. Ответственность иноагентов уточнили в поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).Для некоммерческих организаций с таким статусом, распространяющих информационные материалы без соответствующей маркировки, — штрафы от 300 до 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20201225/vyplata-1590932600.html

https://ria.ru/20210226/bezrabotitsa-1599025938.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210225/tekhosmotr-1598926375.html

https://ria.ru/20210223/moshenniki-1598629591.html

https://realty.ria.ru/20210224/dacha-1598758290.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

персональные данные, иноагенты, детские пособия, пособие по безработице, социальные выплаты, кредиты, дача, техосмотр