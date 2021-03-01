https://ria.ru/20210301/littlebig-1599444867.html
СМИ рассказали о последних днях экс-участницы Little Big
СМИ рассказали о последних днях экс-участницы Little Big
В последние дни жизни бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос находилась одна, друзья ее не навещали. Об этом РЕН ТВ рассказала мать волонтера,... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T15:13
2021-03-01T15:13
2021-03-01T15:34
анна кастельянос
софья таюрская
little big
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В последние дни жизни бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос находилась одна, друзья ее не навещали. Об этом РЕН ТВ рассказала мать волонтера, помогавшей артистке.По ее словам, за неделю до смерти женщина жаловалась на боли.О плохом самочувствии Кастельянос также рассказал "Вечерней Москве" ее близкий друг Станислав Петров. Мужчина отметил, что артистке было тяжело передвигаться, поэтому она не выходила на улицу и общалась с близкими в интернете.Тело Анны Кастельянос в ее квартире в Петербурге обнаружила волонтер, которая навещала певицу. В полиции подтвердили информацию о том, что смерть не была насильственной.Little Big — российская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива — вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров.
https://ria.ru/20210301/kastelyanos-1599432227.html
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анна кастельянос, софья таюрская, little big, санкт-петербург, происшествия