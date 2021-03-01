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СМИ рассказали о последних днях экс-участницы Little Big
СМИ рассказали о последних днях экс-участницы Little Big
В последние дни жизни бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос находилась одна, друзья ее не навещали. Об этом РЕН ТВ рассказала мать волонтера,... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T15:13
2021-03-01T15:34
анна кастельянос
софья таюрская
little big
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В последние дни жизни бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос находилась одна, друзья ее не навещали. Об этом РЕН ТВ рассказала мать волонтера, помогавшей артистке.По ее словам, за неделю до смерти женщина жаловалась на боли.О плохом самочувствии Кастельянос также рассказал "Вечерней Москве" ее близкий друг Станислав Петров. Мужчина отметил, что артистке было тяжело передвигаться, поэтому она не выходила на улицу и общалась с близкими в интернете.Тело Анны Кастельянос в ее квартире в Петербурге обнаружила волонтер, которая навещала певицу. В полиции подтвердили информацию о том, что смерть не была насильственной.Little Big — российская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива — вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров.
https://ria.ru/20210301/kastelyanos-1599432227.html
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анна кастельянос, софья таюрская, little big, санкт-петербург, происшествия

СМИ рассказали о последних днях экс-участницы Little Big

15:13 01.03.2021 (обновлено: 15:34 01.03.2021)
 
© Фото : @annakast/InstagramАнна Кастельянос
Анна Кастельянос - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Фото : @annakast/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар РИА Новости. В последние дни жизни бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос находилась одна, друзья ее не навещали. Об этом РЕН ТВ рассказала мать волонтера, помогавшей артистке.
По ее словам, за неделю до смерти женщина жаловалась на боли.
"Сначала, когда Галя пришла, у Анны болела только спина. А на следующий день ей стало хуже. Галя вызывала ей скорую. А 23-го скорая не хотела ехать. Говорили вызывать участкового врача. Но Галя добилась, чтобы скорая приехала", — сообщила собеседница телеканала.
О плохом самочувствии Кастельянос также рассказал "Вечерней Москве" ее близкий друг Станислав Петров. Мужчина отметил, что артистке было тяжело передвигаться, поэтому она не выходила на улицу и общалась с близкими в интернете.
Анна Кастельянос - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Вчера, 14:04Шоубиз
Стали известны подробности смерти бывшей участницы Little Big
Тело Анны Кастельянос в ее квартире в Петербурге обнаружила волонтер, которая навещала певицу. В полиции подтвердили информацию о том, что смерть не была насильственной.
Little Big — российская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива — вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров.
Анна Кастельянос - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Вчера, 14:35Культура
В Little Big рассказали об экс-солистке Анне Кастельянос
 
Анна КастельяносСофья ТаюрскаяLittle BigСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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