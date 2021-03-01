Постпред Крыма назвал провокацией создание Киевом "Крымской платформы"
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Создаваемая киевскими властями международная площадка "Крымская платформа" для возвращения полуострова под свой контроль является серьезной и хорошо спланированной провокацией, заявил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крыма. По его словам, правительству поручена организация и запуск "Крымской платформы", а также меры по развитию и поддержке крымско-татарского языка, культуры и защиты прав жителей Крыма.
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"Реальным доказательством враждебно настроенной политики США и стран Запада по отношению к России является создание так называемой международной платформы по деоккупации Крыма... "Крымская платформа", по моей оценке, это серьезная, хорошо спланированная провокация, нацеленная на создание военно-политического кризиса между НАТО и Россией. Развивая "Крымскую платформу", Киев намерен активно привлекать в Азово-Черноморский бассейн корабли НАТО, добиваться расширения экономических санкций против России, играть на лживых заявлениях о нарушении прав человека в Крыму, сохраняя крымскую тему в международной повестке", - сказал Мурадов на заседании круглого стола в Общественной палате РФ на тему "Роль гражданского общества в обеспечении стабильности в Черноморско-Балканском регионе".
По его словам, Киев преследует цель "сформировать антироссийскую коалицию стран, которая будет эффективно помогать Украине в случае ее конфликта с Россией".
Мурадов добавил, что страны НАТО в лице США преследуют цель добиться полной свободы прохода военных кораблей в Керченском проливе и закрепления в Азовском море. "Прорыв к важнейшим экономическим и стратегическим центрам России - Ростов, Волгоград, Краснодар - путем легитимизации в Азовском море свободного прохода военных кораблей НАТО привел бы к непоправимому ущербу для обороноспособности нашей страны", - заметил он.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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