Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210301/krym-1599448091.html
Постпред Крыма назвал провокацией создание Киевом "Крымской платформы"
Постпред Крыма назвал провокацией создание Киевом "Крымской платформы"
Создаваемая киевскими властями международная площадка "Крымская платформа" для возвращения полуострова под свой контроль является серьезной и хорошо... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T15:33
2021-03-01T15:33
распространение коронавируса
россия
азовское море
георгий мурадов
нато
владимир зеленский
республика крым
оон
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151234/41/1512344175_0:307:3080:2039_1920x0_80_0_0_21b1ff7181a4aa9d2b34a83839ca2dd5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Создаваемая киевскими властями международная площадка "Крымская платформа" для возвращения полуострова под свой контроль является серьезной и хорошо спланированной провокацией, заявил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крыма. По его словам, правительству поручена организация и запуск "Крымской платформы", а также меры по развитию и поддержке крымско-татарского языка, культуры и защиты прав жителей Крыма."Реальным доказательством враждебно настроенной политики США и стран Запада по отношению к России является создание так называемой международной платформы по деоккупации Крыма... "Крымская платформа", по моей оценке, это серьезная, хорошо спланированная провокация, нацеленная на создание военно-политического кризиса между НАТО и Россией. Развивая "Крымскую платформу", Киев намерен активно привлекать в Азово-Черноморский бассейн корабли НАТО, добиваться расширения экономических санкций против России, играть на лживых заявлениях о нарушении прав человека в Крыму, сохраняя крымскую тему в международной повестке", - сказал Мурадов на заседании круглого стола в Общественной палате РФ на тему "Роль гражданского общества в обеспечении стабильности в Черноморско-Балканском регионе".По его словам, Киев преследует цель "сформировать антироссийскую коалицию стран, которая будет эффективно помогать Украине в случае ее конфликта с Россией".Мурадов добавил, что страны НАТО в лице США преследуют цель добиться полной свободы прохода военных кораблей в Керченском проливе и закрепления в Азовском море. "Прорыв к важнейшим экономическим и стратегическим центрам России - Ростов, Волгоград, Краснодар - путем легитимизации в Азовском море свободного прохода военных кораблей НАТО привел бы к непоправимому ущербу для обороноспособности нашей страны", - заметил он.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210118/sammit-1593587723.html
https://ria.ru/20210118/sammit-1593471834.html
россия
азовское море
республика крым
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151234/41/1512344175_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_03497cc02a6201a3f24fc9d84b69ca8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, азовское море, георгий мурадов, нато, владимир зеленский, республика крым, оон, сша, украина

Постпред Крыма назвал провокацией создание Киевом "Крымской платформы"

15:33 01.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Создаваемая киевскими властями международная площадка "Крымская платформа" для возвращения полуострова под свой контроль является серьезной и хорошо спланированной провокацией, заявил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крыма. По его словам, правительству поручена организация и запуск "Крымской платформы", а также меры по развитию и поддержке крымско-татарского языка, культуры и защиты прав жителей Крыма.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 20:24
Бальбек прокомментировал идею саммита "крымской платформы"
"Реальным доказательством враждебно настроенной политики США и стран Запада по отношению к России является создание так называемой международной платформы по деоккупации Крыма... "Крымская платформа", по моей оценке, это серьезная, хорошо спланированная провокация, нацеленная на создание военно-политического кризиса между НАТО и Россией. Развивая "Крымскую платформу", Киев намерен активно привлекать в Азово-Черноморский бассейн корабли НАТО, добиваться расширения экономических санкций против России, играть на лживых заявлениях о нарушении прав человека в Крыму, сохраняя крымскую тему в международной повестке", - сказал Мурадов на заседании круглого стола в Общественной палате РФ на тему "Роль гражданского общества в обеспечении стабильности в Черноморско-Балканском регионе".
По его словам, Киев преследует цель "сформировать антироссийскую коалицию стран, которая будет эффективно помогать Украине в случае ее конфликта с Россией".
Мурадов добавил, что страны НАТО в лице США преследуют цель добиться полной свободы прохода военных кораблей в Керченском проливе и закрепления в Азовском море. "Прорыв к важнейшим экономическим и стратегическим центрам России - Ростов, Волгоград, Краснодар - путем легитимизации в Азовском море свободного прохода военных кораблей НАТО привел бы к непоправимому ущербу для обороноспособности нашей страны", - заметил он.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 11:18
Офис Зеленского анонсировал дату саммита "крымской платформы"
 
Распространение коронавирусаРоссияАзовское мореГеоргий МурадовНАТОВладимир ЗеленскийРеспублика КрымООНСШАУкраина
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07В Минобороны рассказали о вакцинации военных "Спутником V"
05:03Москвичи рассказали, отмены каких ограничений по COVID-19 они ждут
05:00SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
04:49Twitter начнет помечать записи с дезинформацией о вакцинах от COVID-19
04:08Foreign Policy раскритиковал финансовую политику Украины
03:58СМИ: США могут ввести антироссийские санкции по Навальному во вторник
03:52Британцы высмеяли слежку за российской подлодкой в Ла-Манше
03:51Мультимедиа Арт Музей стал музеем года по версии фонда Cosmoscow
03:31В Приморье грабитель напал с ножом на пенсионерку
03:21АК-203 станет основным штурмовым оружием индийской армии
03:18Милонов попросил МВД проверить наличие двойного гражданства у Навальной
03:08Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 8 Марта
03:06Матвиенко: IT-гигантов необходимо заставить соблюдать российские законы
02:55Джоли продала подаренную Рузвельту картину Черчилля за $11,5 миллиона
02:54Определен новый облик российской ракеты для полетов на Луну
02:38В США признали красоту российского истребителя Су-35
02:15На Украине подготовились к запуску "Северного потока — 2"
02:11Hyatt Hotels раскритиковали из-за "нацистского" дизайна сцены
02:06Онищенко: ограничения из-за COVID-19 отменяются не для всех
02:03В Арканзасе умер подросток, пострадавший при стрельбе в школе
Лента новостейМолния