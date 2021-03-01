https://ria.ru/20210301/krym-1599448091.html

Постпред Крыма назвал провокацией создание Киевом "Крымской платформы"

Постпред Крыма назвал провокацией создание Киевом "Крымской платформы"

Создаваемая киевскими властями международная площадка "Крымская платформа" для возвращения полуострова под свой контроль является серьезной и хорошо... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T15:33

2021-03-01T15:33

2021-03-01T15:33

распространение коронавируса

россия

азовское море

георгий мурадов

нато

владимир зеленский

республика крым

оон

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Создаваемая киевскими властями международная площадка "Крымская платформа" для возвращения полуострова под свой контроль является серьезной и хорошо спланированной провокацией, заявил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крыма. По его словам, правительству поручена организация и запуск "Крымской платформы", а также меры по развитию и поддержке крымско-татарского языка, культуры и защиты прав жителей Крыма."Реальным доказательством враждебно настроенной политики США и стран Запада по отношению к России является создание так называемой международной платформы по деоккупации Крыма... "Крымская платформа", по моей оценке, это серьезная, хорошо спланированная провокация, нацеленная на создание военно-политического кризиса между НАТО и Россией. Развивая "Крымскую платформу", Киев намерен активно привлекать в Азово-Черноморский бассейн корабли НАТО, добиваться расширения экономических санкций против России, играть на лживых заявлениях о нарушении прав человека в Крыму, сохраняя крымскую тему в международной повестке", - сказал Мурадов на заседании круглого стола в Общественной палате РФ на тему "Роль гражданского общества в обеспечении стабильности в Черноморско-Балканском регионе".По его словам, Киев преследует цель "сформировать антироссийскую коалицию стран, которая будет эффективно помогать Украине в случае ее конфликта с Россией".Мурадов добавил, что страны НАТО в лице США преследуют цель добиться полной свободы прохода военных кораблей в Керченском проливе и закрепления в Азовском море. "Прорыв к важнейшим экономическим и стратегическим центрам России - Ростов, Волгоград, Краснодар - путем легитимизации в Азовском море свободного прохода военных кораблей НАТО привел бы к непоправимому ущербу для обороноспособности нашей страны", - заметил он.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210118/sammit-1593587723.html

https://ria.ru/20210118/sammit-1593471834.html

россия

азовское море

республика крым

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, азовское море, георгий мурадов, нато, владимир зеленский, республика крым, оон, сша, украина