https://ria.ru/20210301/karta-1599442960.html
Депутат Рады опубликовал карту Украины без Крыма
Депутат Рады опубликовал карту Украины без Крыма
Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович опубликовал на своей странице в Facebook карту Украины без... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T15:00
2021-03-01T15:00
2021-03-01T15:36
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация на украине
вадим рабинович
верховная рада украины
украина
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович опубликовал на своей странице в Facebook карту Украины без Крыма.На карте, составленной по данным Киевского национального лингвистического университета, показано, на каком языке говорят жители разных регионов страны: русском, украинском или "суржике".В комментариях бывший народный депутат Сергей Лещенко пригрозил Рабиновичу уголовной ответственностью.Другие пользователи высмеяли заявление Лещенко, отметив, что он сам прокомментировал запись на "вражеском" языке.
https://ria.ru/20210226/serdtse-1599107370.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, вадим рабинович, верховная рада украины, украина, в мире