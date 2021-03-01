https://ria.ru/20210301/karta-1599442960.html

Депутат Рады опубликовал карту Украины без Крыма

Депутат Рады опубликовал карту Украины без Крыма

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович опубликовал на своей странице в Facebook карту Украины без... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T15:00

2021-03-01T15:00

2021-03-01T15:36

оппозиционная платформа - за жизнь

ситуация на украине

вадим рабинович

верховная рада украины

украина

в мире

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович опубликовал на своей странице в Facebook карту Украины без Крыма.На карте, составленной по данным Киевского национального лингвистического университета, показано, на каком языке говорят жители разных регионов страны: русском, украинском или "суржике".В комментариях бывший народный депутат Сергей Лещенко пригрозил Рабиновичу уголовной ответственностью.Другие пользователи высмеяли заявление Лещенко, отметив, что он сам прокомментировал запись на "вражеском" языке.

https://ria.ru/20210226/serdtse-1599107370.html

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, вадим рабинович, верховная рада украины, украина, в мире