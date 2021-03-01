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В России подали первый иск, оспаривающий включение в список иноагентов
В России подали первый иск, оспаривающий включение в список иноагентов
Жительница Санкт-Петербурга Дарья Апахончич, включенная Минюстом РФ в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, подала административный иск с... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T20:39
2021-03-01T20:43
россия
павел чиков
лев пономарев
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга Дарья Апахончич, включенная Минюстом РФ в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, подала административный иск с требованием о признании этого решения незаконным, сообщил адвокат Александр Передрук. Адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале отмечает, что иск Апахончич является первым с подобными требованиями в России."Иск сегодня поступил в Ленинский районный суд Санкт-Петербурга. Мы просим признать незаконным распоряжение Министерства юстиции Российской Федерации о внесении Апахончич в реестр СМИ-иностранных агентов", - сказал РИА Новости Передрук.Также Апахончич требует в суде признать незаконным бездействие Минюста, который не направил ей уведомление о включении в реестр в течение трех рабочих дней со дня издания распоряжения и само распоряжение. В иске Апахончич указала, что "никогда не получала денежные средства и иное имущество из иностранных источников для создания или распространения сообщений и материалов, которые созданы и (или) распространены иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента", копия иска есть в распоряжении редакции.В суде иск пока не зарегистрирован. "На данный момент иск в суде не зарегистрирован", - сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов.В декабре прошлого года Минюст РФ впервые включил физических лиц в список СМИ, выполняющих функции иноагентов: в него вошел, в числе прочих, правозащитник Лев Пономарев.Согласно информации в иске, Апахончич преподает русский язык как иностранный в рамках волонтерского проекта "Русский как простой" беженцам и мигрантам, является художницей-акционисткой и гражданской активисткой в сфере борьбы за права женщин.
https://radiosputnik.ria.ru/20210224/putin-1598740389.html
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россия, павел чиков, лев пономарев , санкт-петербург

В России подали первый иск, оспаривающий включение в список иноагентов

20:39 01.03.2021 (обновлено: 20:43 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистерство Юстиции России
Министерство Юстиции России - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга Дарья Апахончич, включенная Минюстом РФ в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, подала административный иск с требованием о признании этого решения незаконным, сообщил адвокат Александр Передрук. Адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале отмечает, что иск Апахончич является первым с подобными требованиями в России.
"Иск сегодня поступил в Ленинский районный суд Санкт-Петербурга. Мы просим признать незаконным распоряжение Министерства юстиции Российской Федерации о внесении Апахончич в реестр СМИ-иностранных агентов", - сказал РИА Новости Передрук.
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Также Апахончич требует в суде признать незаконным бездействие Минюста, который не направил ей уведомление о включении в реестр в течение трех рабочих дней со дня издания распоряжения и само распоряжение. В иске Апахончич указала, что "никогда не получала денежные средства и иное имущество из иностранных источников для создания или распространения сообщений и материалов, которые созданы и (или) распространены иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента", копия иска есть в распоряжении редакции.
В суде иск пока не зарегистрирован. "На данный момент иск в суде не зарегистрирован", - сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов.
В декабре прошлого года Минюст РФ впервые включил физических лиц в список СМИ, выполняющих функции иноагентов: в него вошел, в числе прочих, правозащитник Лев Пономарев.
Согласно информации в иске, Апахончич преподает русский язык как иностранный в рамках волонтерского проекта "Русский как простой" беженцам и мигрантам, является художницей-акционисткой и гражданской активисткой в сфере борьбы за права женщин.
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