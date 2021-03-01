https://ria.ru/20210301/isk-1599512683.html

В России подали первый иск, оспаривающий включение в список иноагентов

В России подали первый иск, оспаривающий включение в список иноагентов

Жительница Санкт-Петербурга Дарья Апахончич, включенная Минюстом РФ в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, подала административный иск с... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T20:39

2021-03-01T20:39

2021-03-01T20:43

россия

павел чиков

лев пономарев

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/94187/58/941875872_0:154:2873:1770_1920x0_80_0_0_f4c011e499c42c884b81e270b3be677b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга Дарья Апахончич, включенная Минюстом РФ в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, подала административный иск с требованием о признании этого решения незаконным, сообщил адвокат Александр Передрук. Адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале отмечает, что иск Апахончич является первым с подобными требованиями в России."Иск сегодня поступил в Ленинский районный суд Санкт-Петербурга. Мы просим признать незаконным распоряжение Министерства юстиции Российской Федерации о внесении Апахончич в реестр СМИ-иностранных агентов", - сказал РИА Новости Передрук.Также Апахончич требует в суде признать незаконным бездействие Минюста, который не направил ей уведомление о включении в реестр в течение трех рабочих дней со дня издания распоряжения и само распоряжение. В иске Апахончич указала, что "никогда не получала денежные средства и иное имущество из иностранных источников для создания или распространения сообщений и материалов, которые созданы и (или) распространены иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента", копия иска есть в распоряжении редакции.В суде иск пока не зарегистрирован. "На данный момент иск в суде не зарегистрирован", - сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов.В декабре прошлого года Минюст РФ впервые включил физических лиц в список СМИ, выполняющих функции иноагентов: в него вошел, в числе прочих, правозащитник Лев Пономарев.Согласно информации в иске, Апахончич преподает русский язык как иностранный в рамках волонтерского проекта "Русский как простой" беженцам и мигрантам, является художницей-акционисткой и гражданской активисткой в сфере борьбы за права женщин.

https://radiosputnik.ria.ru/20210224/putin-1598740389.html

https://ria.ru/20210208/fizlitsa-inoagenty-1596528674.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, павел чиков, лев пономарев , санкт-петербург