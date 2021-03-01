https://ria.ru/20210301/immunitet-1599435272.html
Эксперт рассказал, какой тип иммунитета может справиться с коронавирусом
Эксперт рассказал, какой тип иммунитета может справиться с коронавирусом
Определенная категория врожденного иммунитета может справиться с коронавирусом, сообщил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T14:14
2021-03-01T14:14
2021-03-01T19:30
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Определенная категория врожденного иммунитета может справиться с коронавирусом, сообщил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института клинической медицины имени Склифосовского университета имени Сеченова Минздрава России, академик РАН Александр Караулов."Определенный тип врожденного иммунитета (может справиться к коронавирусом - ред.). Это еще может быть связано и с генетическими характеристиками", - рассказал Караулов на круглом столе "Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?".
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коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российская академия наук, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество