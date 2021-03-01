https://ria.ru/20210301/immunitet-1599435272.html

Эксперт рассказал, какой тип иммунитета может справиться с коронавирусом

Эксперт рассказал, какой тип иммунитета может справиться с коронавирусом

Определенная категория врожденного иммунитета может справиться с коронавирусом, сообщил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T14:14

2021-03-01T14:14

2021-03-01T19:30

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

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российская академия наук

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Определенная категория врожденного иммунитета может справиться с коронавирусом, сообщил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института клинической медицины имени Склифосовского университета имени Сеченова Минздрава России, академик РАН Александр Караулов."Определенный тип врожденного иммунитета (может справиться к коронавирусом - ред.). Это еще может быть связано и с генетическими характеристиками", - рассказал Караулов на круглом столе "Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?".

https://ria.ru/20210301/koronavirus-1599367416.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российская академия наук, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество