https://ria.ru/20210301/immunitet-1599433926.html

Эпидемиолог сравнил иммунитет у вакцинированных и переболевших COVID-19

Эпидемиолог сравнил иммунитет у вакцинированных и переболевших COVID-19

Вакцинация дает более длительный иммунитет, чем перенесенное заболевание, заявил главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T14:08

2021-03-01T14:08

2021-03-01T15:59

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

николай брико

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

российская академия наук

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Вакцинация дает более длительный иммунитет, чем перенесенное заболевание, заявил главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико."Потому что все больше и больше данных за то, что SARS-CoV-2 становится таким сезонным заболеванием, вернее, возбудителем сезонного заболевания", — рассказал Брико на круглом столе "Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?".По его словам, жители крупных городов больше остальных подвержены риску заразиться, поэтому их можно прививать вакциной в первую очередь.Ранее на встрече с Владимиром Путиным глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что ФМБА разрабатывает вакцину, которая дала бы клеточный иммунитет от коронавируса. Если антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 держатся в организме несколько месяцев, то клеточный ответ сохраняется на несколько лет.

https://ria.ru/20210301/vaktsina-1599423675.html

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