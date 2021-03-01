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ЕСПЧ принял к рассмотрению запрос России об отмене решения по Навальному
ЕСПЧ принял к рассмотрению запрос России об отмене решения по Навальному
Страсбургский суд принял к рассмотрению просьбу России отменить решение по обеспечительным мерам в отношении Алексея Навального, сообщил журналистам в... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T17:53
2021-03-01T18:41
россия
михаил гальперин
ив роше
алексей навальный
госдума рф
москва
в мире
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Страсбургский суд принял к рассмотрению просьбу России отменить решение по обеспечительным мерам в отношении Алексея Навального, сообщил журналистам в понедельник уполномоченный при ЕСПЧ — замминистра юстиции Михаил Гальперин."Документ официально направлен в суд с просьбой пересмотреть это решение и признать неприменимой эту жалобу, которая была принята. Он принят судом к рассмотрению, мы об этом уведомлены", — сказал он.В самом суде эту информацию комментировать не стали.ЕСПЧ 16 февраля призвал правительство России в качестве обеспечительной меры освободить Навального, которому суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу "Ив Роше". Как указывается в релизе ЕСПЧ, "мера вступает в силу немедленно".В Москве это назвали попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд, соответствующие заявления прозвучали в Госдуме и МИД. Согласно принятым поправкам к Конституции, международные обязательства Россия исполняет лишь в том случае, если они не противоречат государственному законодательству.Суд в Москве 2 февраля постановил заменить условный срок Навального по делу "Ив Роше" на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал это решение законным. Теперь Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет. Утверждения о том, что его преследуют исключительно за политическую деятельность, опроверг Европейский суд по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые выплатили российские власти.
https://ria.ru/20210301/espch-1599470651.html
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россия, михаил гальперин, ив роше, алексей навальный, госдума рф, москва, в мире

ЕСПЧ принял к рассмотрению запрос России об отмене решения по Навальному

17:53 01.03.2021 (обновлено: 18:41 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание европейского суда по правам человека в Страсбурге
Здание европейского суда по правам человека в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Страсбургский суд принял к рассмотрению просьбу России отменить решение по обеспечительным мерам в отношении Алексея Навального, сообщил журналистам в понедельник уполномоченный при ЕСПЧ — замминистра юстиции Михаил Гальперин.
"Документ официально направлен в суд с просьбой пересмотреть это решение и признать неприменимой эту жалобу, которая была принята. Он принят судом к рассмотрению, мы об этом уведомлены", — сказал он.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Вчера, 17:22
Володин назвал ЕСПЧ политическим инструментом влияния на страны
В самом суде эту информацию комментировать не стали.
ЕСПЧ 16 февраля призвал правительство России в качестве обеспечительной меры освободить Навального, которому суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу "Ив Роше". Как указывается в релизе ЕСПЧ, "мера вступает в силу немедленно".
В Москве это назвали попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд, соответствующие заявления прозвучали в Госдуме и МИД. Согласно принятым поправкам к Конституции, международные обязательства Россия исполняет лишь в том случае, если они не противоречат государственному законодательству.
Суд в Москве 2 февраля постановил заменить условный срок Навального по делу "Ив Роше" на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал это решение законным. Теперь Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет. Утверждения о том, что его преследуют исключительно за политическую деятельность, опроверг Европейский суд по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые выплатили российские власти.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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РоссияМихаил ГальперинИв РошеАлексей НавальныйГосдума РФМоскваВ мире
 
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