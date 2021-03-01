https://ria.ru/20210301/doklad-1599482891.html

Захарова прокомментировала доклад СПЧ ООН по Навальному

Захарова прокомментировала доклад СПЧ ООН по Навальному

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление спецдокладчиков ООН по ситуации с Алексеем Навальным, отметив, что "наши желания... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T18:05

2021-03-01T18:05

2021-03-01T18:20

замена условного срока навального

госпитализация алексея навального

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

оон

в мире

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление спецдокладчиков ООН по ситуации с Алексеем Навальным, отметив, что "наши желания найти истину в этом деле совпадают", она считает, что после их призыва Берлин перестанет скрывать от международной общественности "секретные материалы", вымарывать формулы обнаруженных веществ из докладов.Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях Аньес Калламар и специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан в понедельник опубликовали заявление о своем расследовании "отравления" Навального."Надеемся, что после призыва спецдокладчиков Берлин перестанет скрывать от международной общественности "секретные материалы", вымарывать формулы обнаруженных веществ из докладов", - добавила она.Захарова напомнила, что в РФ "неоднократно призывали ФРГ и ОЗХО к совместной работе по этой теме: направляли запросы Генпрокуратуры России немецким коллегам с вопросами, которые могли бы пролить свет на случившееся, ждали в России специалистов ОЗХО". "Но все тщетно", - подчеркнула она."Возможно, сегодняшние заявления спецдокладчиков сподвигнут партнеров к прекращению дезинформационной кампании и началу совместной работы, которая должна вестись прозрачно и на законной основе. Повторение британского шулерства вокруг так называемого "дела Скрипалей" или инсценировок западными спецслужбами и "Белыми касками" якобы применения химического оружия в Сирии недопустимо", - заключила Захарова.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция. Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около двух с половиной лет. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека, хотя он присудил компенсации за домашний арест, которые были выплачены властями России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/espch-1599484729.html

https://ria.ru/20210301/navalnyy-1599487183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замена условного срока навального, госпитализация алексея навального, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, оон, в мире