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Наука
https://ria.ru/20210301/dieta-1599413665.html
Ученые определили ежедневную норму овощей и фруктов
Ученые определили ежедневную норму овощей и фруктов
Американские диетологи разработали рекомендации по здоровому питанию для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и рака. По мнению ученых, для обеспечения... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T13:00
2021-03-01T13:41
наука
здоровье
сша
диета
питание
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Американские диетологи разработали рекомендации по здоровому питанию для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и рака. По мнению ученых, для обеспечения продолжительной и здоровой жизни ежедневно нужно съедать две порции фруктов и три порции овощей. Результаты исследования опубликованы в журнале Американской кардиологической ассоциации Circulation.Авторы проанализировали данные двух когортных исследований 1984-2014 годов — Исследования здоровья медсестер (Nurses’ Health Study) и Исследования медицинских работников (Health Professionals Follow-up Study), в которых приняли участие более 100 тысяч человек. Оба набора данных включают подробную информацию о питании участников, которую собирали каждые два-четыре года в течение 30 лет.Кроме того, ученые включили в обзор данные о потреблении фруктов и овощей, а также уровне смертности из 26 исследований, проводившихся в 29 странах Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Африки и Австралии.Анализ всех исследований, в которых суммарно приняли участие более двух миллионов человек, выявил, что более высокое потребление фруктов и овощей снижает риск хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания и рак, которые являются главными причинами преждевременной смерти. Тем не менее, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), на сегодняшний день только примерно каждый десятый взрослый человек ест достаточно фруктов и овощей.Результаты исследования показали, что ежедневное употребление пяти порций фруктов и овощей связано с самым низким риском смерти, а увеличение этой дозы не демонстрировало дополнительной пользы. При этом наибольшее долголетие авторы зафиксировали у тех, кто употреблял две порции фруктов и три порции овощей ежедневно. Ученые назвали это сочетание "формулой пять в день"."Эта комбинация, вероятно, дает наибольшую пользу с точки зрения профилактики серьезных хронических заболеваний и относительно достижима для населения, — приводятся в пресс-релизе ассоциации слова руководителя исследования доктора медицинских наук Дон Вана (Dong Wang), эпидемиолога и диетолога из Гарвардской медицинской школы. — Это примерно совпадает с текущими диетическими рекомендациями Американской кардиологической ассоциации, хотя потребители получают из разных источников противоречивые сообщения о том, что определяет оптимальное ежедневное потребление фруктов и овощей". По сравнению с теми, кто потреблял две порции фруктов и овощей в день, участники, которые потребляли пять порций, имели на 13 процентов меньший риск смерти от всех причин и на 12 процентов ниже риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, включая болезни сердца и инсульт; а также снижение на десять процентов риска смерти от рака и на 35 процентов — от респираторных заболеваний, таких как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).В то же время ученые отмечают, что не все фрукты и овощи одинаково полезны. Так, крахмалистые овощи, такие как картофель, горох и кукуруза, а также фруктовые соки не снижают риск смерти от всех причин или конкретных хронических заболеваний. А наибольшим преимуществом обладают зеленые листовые овощи, включая шпинат, салат и капусту, а также фрукты и овощи, богатые бета-каротином и витамином С, такие как цитрусовые, ягоды и морковь.
https://ria.ru/20210222/izzhoga-1598208593.html
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здоровье, сша, диета, питание

Ученые определили ежедневную норму овощей и фруктов

13:00 01.03.2021 (обновлено: 13:41 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МальгавкоФрукты и овощи – обязательная составляющая рациона
Фрукты и овощи – обязательная составляющая рациона - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Американские диетологи разработали рекомендации по здоровому питанию для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и рака. По мнению ученых, для обеспечения продолжительной и здоровой жизни ежедневно нужно съедать две порции фруктов и три порции овощей. Результаты исследования опубликованы в журнале Американской кардиологической ассоциации Circulation.
Авторы проанализировали данные двух когортных исследований 1984-2014 годов — Исследования здоровья медсестер (Nurses’ Health Study) и Исследования медицинских работников (Health Professionals Follow-up Study), в которых приняли участие более 100 тысяч человек. Оба набора данных включают подробную информацию о питании участников, которую собирали каждые два-четыре года в течение 30 лет.
Кроме того, ученые включили в обзор данные о потреблении фруктов и овощей, а также уровне смертности из 26 исследований, проводившихся в 29 странах Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Африки и Австралии.
Анализ всех исследований, в которых суммарно приняли участие более двух миллионов человек, выявил, что более высокое потребление фруктов и овощей снижает риск хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания и рак, которые являются главными причинами преждевременной смерти. Тем не менее, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), на сегодняшний день только примерно каждый десятый взрослый человек ест достаточно фруктов и овощей.
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Результаты исследования показали, что ежедневное употребление пяти порций фруктов и овощей связано с самым низким риском смерти, а увеличение этой дозы не демонстрировало дополнительной пользы. При этом наибольшее долголетие авторы зафиксировали у тех, кто употреблял две порции фруктов и три порции овощей ежедневно. Ученые назвали это сочетание "формулой пять в день".
"Эта комбинация, вероятно, дает наибольшую пользу с точки зрения профилактики серьезных хронических заболеваний и относительно достижима для населения, — приводятся в пресс-релизе ассоциации слова руководителя исследования доктора медицинских наук Дон Вана (Dong Wang), эпидемиолога и диетолога из Гарвардской медицинской школы. — Это примерно совпадает с текущими диетическими рекомендациями Американской кардиологической ассоциации, хотя потребители получают из разных источников противоречивые сообщения о том, что определяет оптимальное ежедневное потребление фруктов и овощей".
По сравнению с теми, кто потреблял две порции фруктов и овощей в день, участники, которые потребляли пять порций, имели на 13 процентов меньший риск смерти от всех причин и на 12 процентов ниже риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, включая болезни сердца и инсульт; а также снижение на десять процентов риска смерти от рака и на 35 процентов — от респираторных заболеваний, таких как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).
В то же время ученые отмечают, что не все фрукты и овощи одинаково полезны. Так, крахмалистые овощи, такие как картофель, горох и кукуруза, а также фруктовые соки не снижают риск смерти от всех причин или конкретных хронических заболеваний. А наибольшим преимуществом обладают зеленые листовые овощи, включая шпинат, салат и капусту, а также фрукты и овощи, богатые бета-каротином и витамином С, такие как цитрусовые, ягоды и морковь.
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