https://ria.ru/20210301/deti-1599417754.html

"Страхи/Ошибки". Как родителям пережить "синдром опустевшего гнезда"?

"Страхи/Ошибки". Как родителям пережить "синдром опустевшего гнезда"?

Что такое синдром "опустевшего гнезда"? Почему родители тоскуют по детям, которые начинают жить отдельно? Как пережить переезд детей, не разрушив брак и самих себя? Почему родительская тоска иногда не уходит даже спустя годы, а взрослые дети не должны чувствовать вину, когда решают уехать?

2021-03-01T13:05

2021-03-01T13:05

2021-03-01T14:04

социальный навигатор

страхи/ошибки

подкаст

психология

дети

общество

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"Страхи/Ошибки". Как родителям пережить "синдром опустевшего гнезда"? Что такое синдром "опустевшего гнезда"? Почему родители тоскуют по детям, которые начинают жить отдельно? Как пережить переезд детей, не разрушив брак и самих себя? Почему родительская тоска иногда не уходит даже спустя годы, а взрослые дети не должны чувствовать вину, когда решают уехать? audio/mpeg

"Страхи/Ошибки". Как родителям пережить "синдром опустевшего гнезда"? Что такое синдром "опустевшего гнезда"? Почему родители тоскуют по детям, которые начинают жить отдельно? Как пережить переезд детей, не разрушив брак и самих себя? Почему родительская тоска иногда не уходит даже спустя годы, а взрослые дети не должны чувствовать вину, когда решают уехать? audio/mpeg

Что делать с комнатой и оставленными вещами? Стоит ли родителям устанавливать правила посещения родного дома для взрослых детей? Вместе с кризисным, клиническим психологом Марией Зеленовой и семейным психологом Евгением Корчмареком разбираемся в том, как правильно выпускать детей из "родительского гнезда".0:50 Что такое "синдром опустевшего гнезда"3:35 Почему мы тоскуем по взрослым детям 7:20 Почему отношения между супругами могут разрушиться после ухода детей12:33 Чувство вины у детей13:33 Стоит ли устанавливать правила посещения родительского дома16:45 Как пережить первый год после ухода детейЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Юлия МирейМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, аудио, подкаст, психология, дети, общество