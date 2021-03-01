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"Страхи/Ошибки". Как родителям пережить "синдром опустевшего гнезда"?
"Страхи/Ошибки". Как родителям пережить "синдром опустевшего гнезда"?
Что такое синдром "опустевшего гнезда"? Почему родители тоскуют по детям, которые начинают жить отдельно? Как пережить переезд детей, не разрушив брак и самих себя? Почему родительская тоска иногда не уходит даже спустя годы, а взрослые дети не должны чувствовать вину, когда решают уехать?
2021-03-01T13:05
2021-03-01T13:05
2021-03-01T14:04
социальный навигатор
страхи/ошибки
подкаст
психология
дети
общество
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"Страхи/Ошибки". Как родителям пережить "синдром опустевшего гнезда"?
Что такое синдром "опустевшего гнезда"? Почему родители тоскуют по детям, которые начинают жить отдельно? Как пережить переезд детей, не разрушив брак и самих себя? Почему родительская тоска иногда не уходит даже спустя годы, а взрослые дети не должны чувствовать вину, когда решают уехать?
audio/mpeg
"Страхи/Ошибки". Как родителям пережить "синдром опустевшего гнезда"?
Что такое синдром "опустевшего гнезда"? Почему родители тоскуют по детям, которые начинают жить отдельно? Как пережить переезд детей, не разрушив брак и самих себя? Почему родительская тоска иногда не уходит даже спустя годы, а взрослые дети не должны чувствовать вину, когда решают уехать?
audio/mpeg
Что делать с комнатой и оставленными вещами? Стоит ли родителям устанавливать правила посещения родного дома для взрослых детей? Вместе с кризисным, клиническим психологом Марией Зеленовой и семейным психологом Евгением Корчмареком разбираемся в том, как правильно выпускать детей из "родительского гнезда".0:50 Что такое "синдром опустевшего гнезда"3:35 Почему мы тоскуем по взрослым детям 7:20 Почему отношения между супругами могут разрушиться после ухода детей12:33 Чувство вины у детей13:33 Стоит ли устанавливать правила посещения родительского дома16:45 Как пережить первый год после ухода детейЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Юлия МирейМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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социальный навигатор, аудио, подкаст, психология, дети, общество
"Страхи/Ошибки". Как родителям пережить "синдром опустевшего гнезда"?
13:05 01.03.2021 (обновлено: 14:04 01.03.2021)
Что такое синдром "опустевшего гнезда"? Почему родители тоскуют по детям, которые начинают жить отдельно? Как пережить переезд детей, не разрушив брак и самих себя? Почему родительская тоска иногда не уходит даже спустя годы, а взрослые дети не должны чувствовать вину, когда решают уехать?
Что делать с комнатой и оставленными вещами? Стоит ли родителям устанавливать правила посещения родного дома для взрослых детей? Вместе с кризисным, клиническим психологом Марией Зеленовой и семейным психологом Евгением Корчмареком разбираемся в том, как правильно выпускать детей из "родительского гнезда".
0:50 Что такое "синдром опустевшего гнезда"
3:35 Почему мы тоскуем по взрослым детям
7:20 Почему отношения между супругами могут разрушиться после ухода детей
12:33 Чувство вины у детей
13:33 Стоит ли устанавливать правила посещения родительского дома
16:45 Как пережить первый год после ухода детей
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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