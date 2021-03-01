https://ria.ru/20210301/covid-1599513891.html

ВОЗ впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости COVID-19

ВОЗ впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости COVID-19

Всемирная организация здравоохранения впервые за семь недель зафиксировала рост случаев заражения коронавирусом, заявил на брифинге генеральный директор... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-01T20:51

2021-03-01T20:51

2021-03-02T05:11

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

здоровье - общество

воз

в мире

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения впервые за семь недель зафиксировала рост случаев заражения коронавирусом, заявил на брифинге генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.Он отметил, что такая тенденция наметилась в четырех из шести регионов — Европе, Северной и Южной Америке, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье. Он заверил, что ВОЗ выясняет причины роста числа заражений. По словам Гебрейесуса, это может быть связано со смягчением ограничений, циркуляцией различных штаммов, а также потерей бдительности у людей. Глава ВОЗ подчеркнул, что вакцины помогают спасти жизнь, но призвал не полагаться только на них. "Базовые меры общественного здравоохранения остаются основной для борьбы с коронавирусом", — заключил он. По данным организации, на прошлой неделе в мире зафиксировали более 2,6 миллиона случаев заражения коронавирусом. Неделей ранее это число было меньше 2,5 миллиона. Коронавирусом в мире уже заразились более 113 миллионов человек, свыше 2,5 миллиона пациентов скончались. Больше всего заболевших и умерших в США, Индии и Бразилии.

https://ria.ru/20210215/koronavirus-1597467610.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество, воз, в мире