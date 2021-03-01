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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210301/covid-1599513891.html
ВОЗ впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости COVID-19
ВОЗ впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости COVID-19
Всемирная организация здравоохранения впервые за семь недель зафиксировала рост случаев заражения коронавирусом, заявил на брифинге генеральный директор... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-01T20:51
2021-03-02T05:11
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
здоровье - общество
воз
в мире
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения впервые за семь недель зафиксировала рост случаев заражения коронавирусом, заявил на брифинге генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.Он отметил, что такая тенденция наметилась в четырех из шести регионов — Европе, Северной и Южной Америке, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье. Он заверил, что ВОЗ выясняет причины роста числа заражений. По словам Гебрейесуса, это может быть связано со смягчением ограничений, циркуляцией различных штаммов, а также потерей бдительности у людей. Глава ВОЗ подчеркнул, что вакцины помогают спасти жизнь, но призвал не полагаться только на них. "Базовые меры общественного здравоохранения остаются основной для борьбы с коронавирусом", — заключил он. По данным организации, на прошлой неделе в мире зафиксировали более 2,6 миллиона случаев заражения коронавирусом. Неделей ранее это число было меньше 2,5 миллиона. Коронавирусом в мире уже заразились более 113 миллионов человек, свыше 2,5 миллиона пациентов скончались. Больше всего заболевших и умерших в США, Индии и Бразилии.
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество, воз, в мире

ВОЗ впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости COVID-19

20:51 01.03.2021 (обновлено: 05:11 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВременный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Крылатском
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Крылатском - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения впервые за семь недель зафиксировала рост случаев заражения коронавирусом, заявил на брифинге генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.
Он отметил, что такая тенденция наметилась в четырех из шести регионов — Европе, Северной и Южной Америке, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье.
"Это вызывает разочарование, но не удивление", — добавил Гебрейесус.
Он заверил, что ВОЗ выясняет причины роста числа заражений. По словам Гебрейесуса, это может быть связано со смягчением ограничений, циркуляцией различных штаммов, а также потерей бдительности у людей.
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Глава ВОЗ подчеркнул, что вакцины помогают спасти жизнь, но призвал не полагаться только на них.
"Базовые меры общественного здравоохранения остаются основной для борьбы с коронавирусом", — заключил он.
По данным организации, на прошлой неделе в мире зафиксировали более 2,6 миллиона случаев заражения коронавирусом. Неделей ранее это число было меньше 2,5 миллиона.
Коронавирусом в мире уже заразились более 113 миллионов человек, свыше 2,5 миллиона пациентов скончались. Больше всего заболевших и умерших в США, Индии и Бразилии.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
 
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