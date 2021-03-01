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На Земле началась магнитная буря
На Земле началась магнитная буря
На Земле началась магнитная буря среднего уровня G2, говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T10:20
2021-03-01T11:45
земля
космос - риа наука
российская академия наук
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. На Земле началась магнитная буря среднего уровня G2, говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.Это обусловлено тем, что накануне на Солнце произошла слабая вспышка класса С. При этом, по прогнозам ученых, вероятность магнитной бури в понедельник составляла всего десять процентов.Всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.
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земля, космос - риа наука, российская академия наук

На Земле началась магнитная буря

10:20 01.03.2021 (обновлено: 11:45 01.03.2021)
 
© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевВид на Землю с борта МКС снятый космонавтом Роскосмоса Олегом Артемьевым
Вид на Землю с борта МКС снятый космонавтом Роскосмоса Олегом Артемьевым - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. На Земле началась магнитная буря среднего уровня G2, говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.
Это обусловлено тем, что накануне на Солнце произошла слабая вспышка класса С. При этом, по прогнозам ученых, вероятность магнитной бури в понедельник составляла всего десять процентов.
Всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.
Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.
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