https://ria.ru/20210301/burya-1599387736.html
На Земле началась магнитная буря
На Земле началась магнитная буря
На Земле началась магнитная буря среднего уровня G2, говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T10:20
2021-03-01T10:20
2021-03-01T11:45
земля
космос - риа наука
российская академия наук
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. На Земле началась магнитная буря среднего уровня G2, говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.Это обусловлено тем, что накануне на Солнце произошла слабая вспышка класса С. При этом, по прогнозам ученых, вероятность магнитной бури в понедельник составляла всего десять процентов.Всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.
https://radiosputnik.ria.ru/20210131/burya-1595398530.html
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земля, космос - риа наука, российская академия наук
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости.
На Земле
началась магнитная буря среднего уровня G2, говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук
.
Это обусловлено тем, что накануне на Солнце произошла слабая вспышка класса С. При этом, по прогнозам ученых, вероятность магнитной бури в понедельник составляла всего десять процентов.
Всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.
Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.