https://ria.ru/20210301/bespilotniki-1599368302.html

Источник: для ВКС создают работающие​ в​ стае реактивные беспилотники

Источник: для ВКС создают работающие​ в​ стае реактивные беспилотники

Многоцелевой беспилотный комплекс "Молния", реактивные аппараты которого будут запускаться роем с самолета-носителя, разрабатывается в интересах... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T03:13

2021-03-01T03:13

2021-03-01T03:18

новое оружие россии

россия

кронштадт

воздушно-космические силы россии

безопасность

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Многоцелевой беспилотный комплекс "Молния", реактивные аппараты которого будут запускаться роем с самолета-носителя, разрабатывается в интересах Воздушно-космических сил России, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Опытно-конструкторские работы (ОКР) по проекту должны начаться в ближайшее время, отметил источник.Основу комплекса будут составлять малые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), выполненные в форм-факторе крылатой ракеты -​ с удлиненным фюзеляжем,​ реактивным двигателем и складывающимся крылом. "Аппараты можно будет применять с различных носителей - боевых и военно-транспортных самолетов ВКС, с внешних и внутренних подвесок, в том числе из грузовых отсеков. Су-57, в частности, сможет нести до восьми таких аппаратов во внутрифюзеляжных отсеках. Также их носителем может быть беспилотник "Охотник", - пояснил он.По словам источника, компания "Кронштадт" определила предварительные тактико-технические характеристики аппаратов комплекса "Молния", "однако они могут быть скорректированы в рамках ОКР". "Пока планируется, что один аппарат системы будет​ иметь длину 1,5 метра и крыло размахом до 1,2 метра. Скорость аппарата, оборудованного турбореактивным двигателем, заявлена на уровне 600 - 700 километров в час, предполагаемая масса боевой части или полезной нагрузки — около пяти-семи килограммов. Дальность применения беспилотника составит несколько сотен километров", - рассказал он.На беспилотниках будут применяться технологии "стелс", снижающие их радиолокационную и тепловую заметности, в том числе специальное покрытие, плоское сопло и воздухозаборник, расположенный на верхней части фюзеляжа.В компании "Кронштадт" не стали комментировать РИА Новости предоставленную источником информацию.Макет аппарата из состава комплекса "Молния" был продемонстрирован в прошедшую пятницу в ходе посещения министром обороны Сергеем Шойгу завода компании "Кронштадт".Наш ответ​ "Гремлинам"Как сообщил РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, система "Молния", ориентированная на концепцию роевого применения, является в некотором роде российским ответов на американскую программу Gremlins.Он пояснил, что наибольшая эффективность действий такой группы будет обеспечиваться взаимодействием между входящими в ее состав беспилотниками с автоматическим распределением задач в быстро меняющейся обстановке, включая реконфигурирование при изменении состава за счет добавления или выбывания отдельных аппаратов.Радикальное повышение численности беспилотников в группе позволит, к примеру, эффективно вести борьбу со средствами ПВО противника за счет насыщения воздушного пространства таким количеством целей, которое превосходит возможности единовременной борьбы с ними. "Это, в свою очередь позволит сохранить более ценные активы, такие как пилотируемую авиацию, а также продвинутые и дорогостоящие БПЛА для других задач", - считает эксперт.Кроме того, отметил специалист, использование роя способно стать дешевым способом успешного выполнения многих видов боевых задач, включая подавление артиллерии противника, контртеррористические действия и так далее. Жизнеспособность такого подхода, по словам Федутинова, может быть обеспечена за счет снижения стоимости отдельных БПЛА, составляющих группу, что позволит без особого бремени затрат производить беспилотники тысячами единиц как расходуемые средства.

https://ria.ru/20210222/bespilotnik-1598536889.html

https://ria.ru/20210222/okhotnik-1598525380.html

https://ria.ru/20210221/bespilotniki-1598519144.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кронштадт, воздушно-космические силы россии, безопасность