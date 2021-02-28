https://ria.ru/20210228/vospitatel-1599298443.html

Московские школьники создали "цифрового помощника" для воспитателей

Московские школьники создали "цифрового помощника" для воспитателей

Московские ученики инженерных и IТ-классов школы №2065 создали "цифрового помощника" для воспитателей, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T11:37

2021-02-28T11:37

2021-02-28T11:37

москва

общество

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МОСКВА 28 фев - РИА Новости. Московские ученики инженерных и IТ-классов школы №2065 создали "цифрового помощника" для воспитателей, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса социального развития."Ученики инженерных и IТ-классов школы №2065 придумали специальную программу, которая поможет воспитателям в саморазвитии и быстром решении их вопросов", - говорится в сообщении.Отмечается, что воспитатели школы №2065, работающие с малышами, получили планшеты с программой "Цифровая среда воспитателя". Она помогает проанализировать занятия с дошкольниками, оценить, что получилось, какие были ошибки, на что стоит обратить внимание. Программа поможет скорректировать образовательный процесс и сделать его гибким.Также в программе собраны полезные и необходимые в работе ссылки на все образовательные ресурсы столицы, в том числе на "Московскую электронную школу" с ее библиотекой."Кроме того, на планшете появилась кнопка SOS, с помощью которой воспитатель может сообщить о любой проблеме. Сигнал моментально поступает в администрацию школы и техническую службу для принятия оперативных мер. Программа, разработанная школьниками, продолжит совершенствоваться в дальнейшем", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210214/vospitatel-1597436827.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество