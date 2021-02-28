Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210228/vospitatel-1599298443.html
Московские школьники создали "цифрового помощника" для воспитателей
Московские школьники создали "цифрового помощника" для воспитателей
Московские ученики инженерных и IТ-классов школы №2065 создали "цифрового помощника" для воспитателей, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T11:37
2021-02-28T11:37
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570342136_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_b7752200442a05638c6ad2ac614e6b5a.jpg
МОСКВА 28 фев - РИА Новости. Московские ученики инженерных и IТ-классов школы №2065 создали "цифрового помощника" для воспитателей, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса социального развития."Ученики инженерных и IТ-классов школы №2065 придумали специальную программу, которая поможет воспитателям в саморазвитии и быстром решении их вопросов", - говорится в сообщении.Отмечается, что воспитатели школы №2065, работающие с малышами, получили планшеты с программой "Цифровая среда воспитателя". Она помогает проанализировать занятия с дошкольниками, оценить, что получилось, какие были ошибки, на что стоит обратить внимание. Программа поможет скорректировать образовательный процесс и сделать его гибким.Также в программе собраны полезные и необходимые в работе ссылки на все образовательные ресурсы столицы, в том числе на "Московскую электронную школу" с ее библиотекой."Кроме того, на планшете появилась кнопка SOS, с помощью которой воспитатель может сообщить о любой проблеме. Сигнал моментально поступает в администрацию школы и техническую службу для принятия оперативных мер. Программа, разработанная школьниками, продолжит совершенствоваться в дальнейшем", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210214/vospitatel-1597436827.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570342136_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_7426db076cb4a1d028bc95ff885bd37c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, общество

Московские школьники создали "цифрового помощника" для воспитателей

11:37 28.02.2021
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкВоспитатель в медицинской маске играет с детьми в детском саду №15 в Иванове
Воспитатель в медицинской маске играет с детьми в детском саду №15 в Иванове - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА 28 фев - РИА Новости. Московские ученики инженерных и IТ-классов школы №2065 создали "цифрового помощника" для воспитателей, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса социального развития.
"Ученики инженерных и IТ-классов школы №2065 придумали специальную программу, которая поможет воспитателям в саморазвитии и быстром решении их вопросов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что воспитатели школы №2065, работающие с малышами, получили планшеты с программой "Цифровая среда воспитателя". Она помогает проанализировать занятия с дошкольниками, оценить, что получилось, какие были ошибки, на что стоит обратить внимание. Программа поможет скорректировать образовательный процесс и сделать его гибким.
Также в программе собраны полезные и необходимые в работе ссылки на все образовательные ресурсы столицы, в том числе на "Московскую электронную школу" с ее библиотекой.
"Кроме того, на планшете появилась кнопка SOS, с помощью которой воспитатель может сообщить о любой проблеме. Сигнал моментально поступает в администрацию школы и техническую службу для принятия оперативных мер. Программа, разработанная школьниками, продолжит совершенствоваться в дальнейшем", - говорится в сообщении.
Воспитанники детского сада во время обеда - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
14 февраля, 17:13
Конкурс "Воспитатель года России" выиграла педагог из Краснодарского края
 
МоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:56Навального доставили в колонию во Владимирской области
13:46Аккаунт Александра Хинштейна в Twitter взломали
13:45Мясников рассказал, как правильно сдавать анализ крови
13:42В Дагестане завели дело на подозреваемого в смертельном ДТП
13:24В столице Сомали два человека погибли при взрыве придорожной бомбы
13:17Видео экскурсии по историческим зданиям появились на сайте "Узнай Москву"
13:17Депутат Госдумы обратится в Минтруд по поводу расчетов медианной зарплаты
13:12В Канзасе полицейские пострадали в ходе проверки дома
13:03Пожар на рынке в Мурманске ликвидировали
12:48В сервис Apple Pay добавят карты "Мир"
12:37Не менее шести человек погибли при столкновениях в Мьянме
12:35Первый российский спутник "Арктика-М" вышел на расчетную орбиту
12:33В Германии опасаются исков в случае остановки "Северного потока — 2"
12:29Названы требующие срочного похода к врачу типы кашля
12:22В СЕ поздравили Лаврова с 25-летием присоединения России к организации
12:04Хуситы заявили об ударах по объектам в Эр-Рияде
12:01В Ташкенте умерли пять студентов, отравившись неизвестным веществом
12:00Вертолет российских ВКС совершил вынужденную посадку в Сирии
11:59Мишустин поздравил народного артиста России Валерия Фокина с юбилеем
11:56Военные в Мьянме предостерегли от контактов с представителями экс-лидера
Лента новостейМолния